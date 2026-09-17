Hạ 1899 Hoffenheim 2-0, OFI khởi đầu tưng bừng ngày ra quân Europa League

📊 Xem thống kê chi tiết trận OFI 2-0 1899 Hoffenheim: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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OFI2 - 01899 HoffenheimKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

OFI tiếp đón 1899 Hoffenheim.

12'1899 Hoffenheim chiếm lĩnh thế trận

Sau hơn 10 phút bóng lăn, 1899 Hoffenheim đang là đội làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 38% - 62%. Đội bóng Đức đã tạo ra số lần dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1) và kiếm về phạt góc 0 - 1, buộc hàng thủ OFI phải căng mình chống đỡ.

23'Thẻ vàng cho Vladimír Coufal

Phút 23, hậu vệ Vladimír Coufal bên phía 1899 Hoffenheim phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Dù đại diện nước Đức đang nắm quyền kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội, họ vẫn gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương khi tỷ số vẫn là 0-0.

24'Hoffenheim gia tăng sức ép kiểm soát

Nửa đầu hiệp một chứng kiến ưu thế nghiêng về 1899 Hoffenheim khi đội khách kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 38% - 62%. Đại diện nước Đức cũng tích cực tổ chức hãm thành với số pha dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2), buộc hàng thủ OFI phải căng mình chống đỡ để giữ vững tỷ số 0-0.

30'Aitor Cantalapiedra mở tỷ số cho OFI

Phút 30, Aitor Cantalapiedra tỏa sáng ghi bàn giúp OFI vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số đầy quý giá đến với đội chủ nhà dù 1899 Hoffenheim mới là bên kiểm soát bóng nhiều hơn từ đầu trận.

36'Hoffenheim nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 36, 1899 Hoffenheim kiểm soát bóng áp đảo với thời lượng 35% - 65% và tạo ra số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 3 - 5. Dù vậy, OFI vẫn đang đứng vững để bảo toàn tỷ số 1 - 0 nhờ sự tập trung nơi hàng thủ.

45'Hoffenheim điều chỉnh nhân sự ở phút 45

Phút 45, 1899 Hoffenheim quyết định có sự thay đổi người khi Koki Machida được tung vào sân thế chỗ Albian Hajdari. Đội khách đang bị dẫn 0-1 và cần thêm những phương án tươi mới để sớm tìm kiếm bàn gỡ.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Hoffenheim dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 48, 1899 Hoffenheim tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm quyền kiểm soát bóng áp đảo 34% - 66%. Đội khách vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm với tỷ lệ 3 - 11, nhưng OFI vẫn kiên cường bảo toàn tỷ số 1-0 nhờ sự tập trung của hàng phòng ngự.

53'Nathan De Cat nhận thẻ vàng

Phút 53, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Nathan De Cat bên phía 1899 Hoffenheim sau pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 1-0 trên sân Pankritio Stadium, chiếc thẻ phạt này càng gia tăng áp lực lên đại diện nước Đức.

56'Athanasios Androutsos nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 56, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Athanasios Androutsos bên phía OFI sau tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang phải căng mình phòng ngự để bảo toàn cách biệt 1-0 trước sức ép liên hồi từ 1899 Hoffenheim.

60'Hoffenheim tung Andrej Kramarić vào sân tìm bàn gỡ

Phút 60, 1899 Hoffenheim quyết định làm mới hàng công khi đưa Andrej Kramarić vào sân thay cho Nathan De Cat. Đang bị dẫn 0-1 dù áp đảo với tỷ số dứt điểm 4-17, đội khách cần sự sắc bén của tiền đạo này để xoay chuyển cục diện.

60'1899 Hoffenheim tăng cường nhân sự hàng công

Phút 60, 1899 Hoffenheim thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Bambasé Conté được tung vào sân thay cho Patrick Wimmer. Đội bóng Đức đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa khi vẫn bị dẫn 0-1 dù kiểm soát bóng tới 65% trên sân của OFI.

60'OFI làm mới hàng công với Thiago Nuss

Phút 60, ban huấn luyện OFI quyết định rút Taxiarchis Fountas ra nghỉ và tung Thiago Nuss vào sân nhằm tăng cường thể lực trên mặt trận tấn công. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0 nhưng chịu sức ép rất lớn khi đối thủ áp đảo về số lần dứt điểm.

60'Hoffenheim dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 60, 1899 Hoffenheim kiểm soát bóng áp đảo với 65% và liên tục bắn phá cầu môn đối phương với tổng cộng 4 - 16 pha dứt điểm. Dẫu vậy, OFI vẫn kiên cường bảo toàn tỷ số 1 - 0 nhờ sự xuất sắc của hàng thủ khi đã có 4 - 1 lần cứu thua để hóa giải sức ép.

63'Koki Machida nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 63, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Koki Machida sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ ba mà các cầu thủ 1899 Hoffenheim phải nhận trong trận đấu này.

64'Aitor Cantalapiedra nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 64, đến lượt Aitor Cantalapiedra bên phía OFI phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Pankritio Stadium đang trở nên khá căng thẳng với liên tiếp các pha va chạm quyết liệt từ cả hai đội.

67'1899 Hoffenheim điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 67, 1899 Hoffenheim thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi đưa Adam Daghim vào sân thế chỗ cho Mats Rots. Trong thế đang bị dẫn trước 0-1, đại diện nước Đức kỳ vọng làn gió mới trên hàng công sẽ sớm mang lại hiệu quả chuyển hóa cơ hội.

70'OFI rút Cantalapiedra khỏi sân

Phút 70, OFI quyết định làm mới đội hình khi tung Giannis Apostolakis vào sân thay cho Aitor Cantalapiedra. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 trước sức ép liên hồi từ phía 1899 Hoffenheim.

70'OFI làm mới tuyến giữa bảo toàn lợi thế

Phút 70, OFI quyết định rút Andreas Bouchalakis ra nghỉ để nhường chỗ cho Georgios Kanellopoulos. Trong bối cảnh đang dẫn 1-0 nhưng lép vế về quyền kiểm soát trước sức ép lớn từ 1899 Hoffenheim, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân Pankritio Stadium gia cố tuyến giữa ở khoảng thời gian còn lại.

72'Hoffenheim dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 72, 1899 Hoffenheim gia tăng sức ép nghẹt thở nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm tới 66% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra tới 5 - 19 cú dứt điểm. Dẫu vậy, OFI vẫn kiên cường bảo toàn tỷ số 1 - 0 nhờ sự chắc chắn của hàng thủ cùng 4 - 1 pha cứu thua.

75'1899 Hoffenheim làm mới hàng công

Phút 75, 1899 Hoffenheim quyết định rút Adam Hložek rời sân để nhường chỗ cho Fisnik Asllani. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đại diện nước Đức cần thêm sự đột biến trên tuyến đầu để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

80'OFI rút Lorenzo Dickmann ra nghỉ

Phút 80, OFI có sự điều chỉnh nhân sự khi Borja González được tung vào sân thay thế cho Lorenzo Dickmann. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo vệ cách biệt mong manh 1-0 trước sức ép dồn dập từ đối thủ.

80'OFI làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 80, OFI có sự điều chỉnh nhân sự khi Aaron Leya Iseka được tung vào sân để thay thế Kenan Kodro. Đội chủ nhà đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn 1-0 trước sức ép dồn dập từ phía 1899 Hoffenheim.

84'Georgios Kanellopoulos nhân đôi cách biệt cho OFI

Phút 84, đón đường kiến tạo từ Borja González, Georgios Kanellopoulos dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho OFI. Bàn thắng muộn này giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt và nắm lợi thế cực lớn trước 1899 Hoffenheim ngay tại Pankritio Stadium.

84'Hoffenheim dốc lực ép sân nhưng bất lực

Bước sang phút 84, 1899 Hoffenheim vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 32% - 68% và tung ra tới 5 - 21 cú dứt điểm. Dù vậy, đội bóng Đức tỏ ra kém duyên lẫn nóng vội, trong khi OFI kiên cường phòng ngự để bảo toàn cách biệt 2-0.

KTKết thúc: OFI 2-0 1899 Hoffenheim

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:38 18/09/2026

OFI đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu khẳng định vị thế khi bước vào màn so tài đáng chú ý với đại diện bóng đá Đức 1899 Hoffenheim. Trận đấu diễn ra vào lúc 23h45 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Pankritio Stadium, nơi đội chủ nhà kỳ vọng biến lợi thế sân bãi thành điểm tựa vững chắc để tạo nên bước ngoặt trong giai đoạn khởi đầu mùa giải.

Điểm tựa phong độ và khí thế từ sân nhà

Đội chủ nhà bước vào cuộc chạm trán này với tâm lý hưng phấn nhờ sự ổn định đáng khen ngợi. Cụ thể, OFI đã toàn thắng cả 2 trận đấu gần nhất, một bước chạy đà hoàn hảo mang lại sự tự tin lớn cho các cầu thủ trước thử thách tầm cỡ châu lục.

Sự gắn kết trong lối chơi cùng hiệu quả tối đa qua từng trận đấu giúp OFI duy trì được nhịp độ thi đấu tích cực. Khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Pankritio Stadium, đại diện Hy Lạp chắc chắn sẽ nỗ lực phát huy sự hưng phấn để duy trì mạch trận ấn tượng.

Bối cảnh bảng xếp hạng và toan tính chiến thuật

Xét về vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, 1899 Hoffenheim đang tạm xếp ở vị trí thứ 17 với 0 điểm, trong khi OFI đứng ở hạng 24 và cũng chưa có điểm số nào. Khoảng cách giữa các đội ở giai đoạn này là rất mong manh, khiến mọi điểm số thu về đều mang ý nghĩa lớn đối với cục diện chung.

Với việc cả hai câu lạc bộ đều chưa tích lũy được điểm số tại bảng đấu, màn đối đầu trực tiếp sẽ là cơ hội để thiết lập lợi thế cạnh tranh. Đại diện Bundesliga sở hữu nền tảng tổ chức chặt chẽ và kinh nghiệm ở các giải đấu đỉnh cao, trong khi OFI có sự thăng hoa về mặt phong độ cùng sự tiếp sức từ các khán đài.

Nhận định xu hướng thế trận

Cuộc đối đầu tại Pankritio Stadium hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải trong những phút đầu khi đôi bên thăm dò cẩn trọng. 1899 Hoffenheim có xu hướng chú trọng vào tính kỷ luật vị trí, trong khi OFI hoàn toàn có thể chủ động đẩy cao nhịp độ nhằm tận dụng tối đa đà hưng phấn từ hai chiến thắng liên tiếp vừa qua.

Nhìn chung, lợi thế tâm lý cùng phong độ toàn thắng gần đây giúp OFI có cơ sở để tạo ra một thế trận sòng phẳng trước 1899 Hoffenheim, mở ra một màn so tài căng thẳng và giàu toan tính chiến thuật.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)