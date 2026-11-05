H1-KEY rũ bỏ hình tượng 'mối tình đầu', trở lại sau 8 tháng

Từ ngày 30/10 đến ngày 4/11, nhóm đã công bố thước phim ý tưởng (concept film) và loạt ảnh ý tưởng đầu tiên cho đĩa đơn kỹ thuật số mới mang tên Unbelievable thông qua các kênh mạng xã hội và YouTube chính thức. Trong các đoạn giới thiệu (teaser), H1-KEY thể hiện phong cách "girl crush" đầy mạnh mẽ và táo bạo, một sự thay đổi rõ rệt so với hình ảnh mà nhóm từng xây dựng trước đây. Những bộ trang phục chất liệu da thô phối cùng các phụ kiện và chi tiết kim loại đã mang đến cho các thành viên khí chất tự tin, uy lực như những nữ chiến binh.

Mỗi thành viên trong số bốn cô gái đều làm nổi bật cá tính riêng, đồng thời tạo nên sự cộng hưởng về mặt hình ảnh ấn tượng cho cả nhóm. Thước phim ý tưởng mang đến bầu không khí huyền ảo, với những chuyển động đầy gợi cảm trên nền ánh sáng xuyên qua bóng tối. Trong khi đó, loạt ảnh lại toát lên sức hút mãnh liệt hơn nữa, với những chi tiết trang trí sắc nhọn xuất hiện phía sau lưng các thành viên.

Trước đây, H1-KEY đã kết nối với khán giả thông qua các ca khúc về ước mơ và tình yêu tuổi trẻ. Giờ đây, nhóm thực hiện một bước chuyển mình táo bạo với Unbelievable. Tiếp nối nguồn năng lượng tích cực vốn là đặc trưng của nhóm, ca khúc mới này được kỳ vọng sẽ mang đến một sắc thái âm nhạc mới mẻ, khẳng định phạm vi hoạt động đa dạng hơn của các cô gái.

Unbelievable là sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên của nhóm sau 8 tháng, kể từ khi phát hành mini album thứ 5, LOVECHAPTER vào tháng Ba. Đĩa đơn kỹ thuật số này sẽ chính thức ra mắt vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc), ngày 13/11 trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Chỉ riêng qua những hình ảnh và thước phim giới thiệu đầy ấn tượng, H1-KEY đã khơi dậy sự mong đợi lớn từ người hâm mộ trên toàn cầu. Công chúng hiện đang rất quan tâm đến việc nhóm sẽ mang đến âm nhạc và màn trình diễn như thế nào để tiếp tục chứng minh sự trưởng thành của mình.

H1-KEY ra mắt vào năm 2022, với đội hình bốn thành viên gồm: Seoi, Riina, Hwiseo và Yel. Nhóm đã nhận được sự yêu mến bền bỉ từ người hâm mộ K-pop trong và ngoài nước nhờ khả năng thanh nhạc ổn định, cùng những màn trình diễn chỉn chu. Tên tuổi của nhóm càng trở nên phổ biến hơn vào năm 2023, với bản hit Rose Blossom, ca khúc gây chú ý nhờ phần lời do Young K (thành viên nhóm DAY6) chấp bút.