Tại lễ khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Fashion Week 2026), NTK - NSƯT Đức Hùng giới thiệu bộ sưu tập (BST) Thu Đông "Hẹn với gió đông". Không gian sàn diễn như được phủ lên cái lạnh đặc trưng của miền Bắc, nơi những giá trị truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ thời trang đương đại, gợi nhắc ký ức về một mùa đông Hà Nội của những cuộc gặp gỡ, sum vầy và thương nhớ.

Tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn trong đêm diễn là màn kết hợp của hai gương mặt vedette: Hoa hậu H'Hen Niê (Top 5 Miss Universe) và hoa hậu Bảo Ngọc (Top 6 Miss World).

Khoác lên mình những thiết kế chủ đạo, Bảo Ngọc và H'Hen Niê mang đến hai sắc thái đối lập nhưng hòa quyện, khắc họa trọn vẹn tinh thần mà nhà thiết kế gửi gắm.

Trong "Hẹn với gió đông", NTK Đức Hùng tiếp tục khai thác những chất liệu quen thuộc của mùa lạnh như áo dạ và áo chần bông - vốn là dấu ấn sáng tạo gắn liền với tên tuổi của anh.

Tuy nhiên, thay vì bó hẹp trong vẻ đẹp cổ điển hay sự hoài niệm đơn thuần, các thiết kế lần này được thổi vào tinh thần phóng khoáng, giàu tính ứng dụng và gần gũi với nhịp sống hiện đại.

Xuyên suốt 45 thiết kế là sự biến hóa đa dạng về cấu trúc và tỷ lệ: từ áo dạ dáng dài thanh lịch đến dáng ngắn, áo choàng crop-top tay phồng ấn tượng hay dáng baby doll mềm mại. Sự thay đổi về độ dài, cấu trúc vai và cách tạo khối giúp trang phục mùa đông thoát khỏi vẻ nặng nề thường thấy.

Ngoài BST áo chần bông, Đức Hùng còn giới thiệu những mẫu áo dài đa dạng.

Ảnh, clip: NVCC