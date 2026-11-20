Không khoe siêu xe, biệt thự hay hàng hiệu đắt đỏ, Hoa hậu H'Hen Niê khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ gia đình sở hữu 12 ha đất nông nghiệp chuyên trồng cà phê Robusta. Đằng sau tài sản đáng chú ý ấy là tình yêu quê hương, thành quả tích góp qua nhiều năm và cuộc sống viên mãn bên ông xã nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi cùng con gái nhỏ.

Mới đây, trên trang cá nhân, H'Hen Niê hào hứng chia sẻ: "Gia đình mê đất nông nghiệp lắm, có gom góp được 12 hecta và trồng full cà phê Robusta nè". Theo nàng hậu, một số khu vườn đã bước vào vụ thu hoạch chính trong năm nay, trong khi những vườn khác vẫn đang được chăm sóc.

Đối với gia đình H'Hen Niê, cà phê không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn gắn bó với đời sống thường ngày. Người đẹp cho biết các thành viên đều có thói quen thưởng thức cà phê, riêng cô đặc biệt yêu thích một ly cà phê sữa đá vào mỗi buổi sáng.

Gia đình H'Hen Niê tích góp 12 ha đất, hiện trồng cà phê Robusta.

Trước thành quả hiện tại, H'Hen Niê chỉ mong thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu và giá cà phê ổn định. Với cô, những vườn cà phê còn gắn liền với ký ức tuổi thơ tại Đắk Lắk, khi gia đình bắt đầu trồng loại cây này từ năm 1994, xem mỗi mùa thu hoạch là dịp cải thiện cuộc sống.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của nàng hậu cũng viên mãn. Cô và nhiếp ảnh gia Nguyễn Tuấn Khôi quen nhau từ năm 2018, trước khi xây dựng tổ ấm vào năm 2025. Tháng 9 cùng năm, cả hai chào đón con gái đầu lòng tên Harley.

Nhân dịp kỷ niệm hai năm về chung nhà vào tháng 4/2026, H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò riêng cùng ông xã và gửi lời cảm ơn anh vì hành trình đồng hành. Sau khi có con, những buổi hẹn như vậy trở nên ít hơn khi cả hai dành phần lớn thời gian chăm sóc bé Harley.

H'Hen Niê có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nhiếp ảnh gia Nguyễn Tuấn Khôi.

Trong hành trình ấy, Tuấn Khôi luôn là người đồng hành, san sẻ trách nhiệm chăm sóc con và ủng hộ vợ trở lại với công việc nghệ thuật. Sự thấu hiểu, hỗ trợ từ ông xã giúp H'Hen Niê từng bước cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình.

Từ cô gái trưởng thành ở buôn làng Đắk Lắk, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt Top 5 Miss Universe 2018, H'Hen Niê đã trải qua nhiều bước ngoặt đáng nhớ. Ở tuổi 34, nàng hậu có sự nghiệp được công chúng ghi nhận, gia đình tích góp được 12 ha cà phê và một tổ ấm nhỏ đầy yêu thương. Với cô, gia tài đáng quý có lẽ không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn là những thành quả lao động, tình yêu gia đình và sự bình yên đang có.