H'Hen Niê kể chồng như 'siêu nhân', lái xe đưa cả nhà rong ruổi châu Âu

H'Hen Niê vừa có kỳ nghỉ ở châu Âu cùng chồng, con gái và bố mẹ ruột. Chia sẻ trên trang cá nhân, hoa hậu 34 tuổi cho biết cả nhà dành phần lớn thời gian khám phá Cộng hòa Czech và ghé Áo vài ngày. Gia đình thuê ôtô 9 chỗ để tiện di chuyển, còn nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đảm nhận việc lái xe suốt chuyến đi.

H'Hen Niê gọi bạn đời là "ông chồng mê trải nghiệm, luôn thích thử thách bản thân". Theo cô, chuyến đi có nhiều niềm vui nhờ sự chuẩn bị của Tuấn Khôi. Anh sắp xếp lịch trình, chọn chỗ ở hợp ý cả nhà và hào hứng cầm lái. Mỗi khi bắt gặp một nơi có phong cảnh đẹp, anh lại dừng xe để mọi người xuống ngắm.

"Tuấn Khôi là người đàn ông chu đáo, luôn chăm lo gia đình. Anh chuẩn bị trước mọi thứ, các thành viên trong nhà cứ thoải mái tận hưởng chuyến đi thôi. Anh ấy như siêu nhân vậy, gì cũng làm tốt. Tôi thật sự biết ơn khi có ông xã tận tụy như thế", H'Hen Niê chia sẻ.

Tổ ấm nhỏ của H'Hen Niê.

Với H'Hen Niê, thời gian được đi đây đó cùng gia đình là trải nghiệm quý giá. Có những chặng di chuyển khiến cô thấm mệt, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng nhường chỗ cho niềm háo hức khi tận mắt ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Hai vợ chồng cùng yêu thích khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, nên cô thấy hạnh phúc khi có chồng đồng hành qua những vùng đất mới.

Tuấn Khôi lái xe và đảm nhận vai trò địu con trên lưng khi léo núi.

Một trong những hình ảnh H'Hen Niê yêu thích nhất là lúc Tuấn Khôi vui vẻ địu bé Harley trên lưng. Nhìn hai cha con rong ruổi cùng nhau, cô vừa thấy có chút phiêu lưu, vừa cảm nhận được sự bình yên, ngọt ngào. Trong chuyến đi, nhiếp ảnh gia 8X còn phụ trách pha sữa ba cữ mỗi ngày cho con gái để vợ có thêm thời gian thư giãn.

"Cảm ơn chồng yêu vì tinh thần đam mê khám phá không bao giờ vơi. Hy vọng gia đình nhỏ của chúng mình sẽ lại sớm cùng nhau lên đường, viết tiếp những kỷ niệm tuyệt vời như thế nữa", cô nhắn nhủ chồng.

Tuấn Khôi pha sữa và cho con ăn.

Tuần trước, khi ghé Áo, gia đình H'Hen Niê được á hậu Vũ Hoàng My đón tiếp. Á hậu 38 tuổi nhận xét Tuấn Khôi nhanh nhẹn, tháo vát. Ngoài việc lái xe đưa cả nhà đi qua nhiều nơi ở châu Âu, anh còn chăm sóc vợ con chu đáo và "lo mọi việc từ nhỏ đến lớn".

Đây là lần đầu tiên Hoa hậu 34 tuổi đưa cả bố mẹ du lịch Châu Âu.

H'Hen Niê sinh năm 1992, là người Ê-đê ở Đắk Lắk. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó vào top 5 Miss Universe 2018. Cô từng làm huấn luyện viên mùa đầu tiên của The Next Face Vietnam và ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022, 2023. Người đẹp cũng thử sức với điện ảnh qua bộ phim 578: Phát đạn của kẻ điên và vào chung kết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023.

Chồng cô tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Khôi, sinh năm 1989. Anh làm nhiếp ảnh, đạo diễn và thường tham gia sản xuất các TVC.

H'Hen Niê liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình.

H'Hen Niê và Tuấn Khôi quen nhau từ giữa năm 2018 và giữ kín chuyện tình cảm. Cả hai trải qua nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi quyết định về chung nhà. Sau bảy năm hẹn hò, họ đăng ký kết hôn vào tháng 2/2025 và đón con gái đầu lòng vào tháng 9 cùng năm.