H'Hen Niê là một trong những hoa hậu nhận được nhiều tình cảm của công chúng nhờ nhan sắc cá tính, sự gần gũi và hành trình truyền cảm hứng. Dù đã có nhiều năm hoạt động trong showbiz, người đẹp Ê Đê vẫn giữ lối sống mộc mạc, không ngại chia sẻ những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống thường ngày.

Mới đây, H'Hen Niê gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cùng gia đình đi ăn bún bò tại một quán ven đường. Không váy áo lộng lẫy, không trang điểm cầu kỳ hay không gian sang trọng, nàng hậu xuất hiện thoải mái, vui vẻ tận hưởng món ăn quen thuộc. Hành động tưởng chừng rất đỗi bình thường này lại khiến nhiều người thích thú bởi sự giản dị của một người đẹp từng đứng trên những sân khấu nhan sắc quốc tế.

H'Hen Niê thoải mái thưởng thức món bún bò bình dân bên gia đình.

Thay vì lựa chọn những địa điểm ăn uống đắt đỏ, H'Hen Niê vẫn tận hưởng niềm vui từ những bữa ăn bình dân bên người thân. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người dành lời khen cho tính cách gần gũi, không kiểu cách của nàng hậu, đồng thời cho rằng chính những điều đời thường như vậy đã giúp cô giữ được thiện cảm trong lòng công chúng.

Sự giản dị được cho là hình ảnh gắn liền với H'Hen Niê từ trước khi nổi tiếng. Năm 2017, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và một năm sau làm nên lịch sử khi lọt Top 5 Miss Universe 2018. Sau khi đạt được thành tích quốc tế đáng ngưỡng mộ, người đẹp vẫn giữ lối sống giản dị, thường xuyên trở về quê nhà, dành sự quan tâm cho gia đình và các hoạt động cộng đồng.

H'Hen Niê hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Tuấn Khôi và con gái Harley.

Không chỉ có sự nghiệp đáng chú ý, cuộc sống riêng của H'Hen Niê cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau nhiều năm yêu nhau kín tiếng, cô và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chính thức về chung một nhà vào năm 2025. Tháng 9 cùng năm, nàng hậu hạnh phúc đón con gái đầu lòng, bé Harley. Từ khi làm mẹ, người đẹp dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ, đồng thời học cách cân bằng giữa công việc và gia đình.