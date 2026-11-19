Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, UBND Đặc khu Côn Đảo và các đơn vị tổ chức chương trình tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô năm 2026, với thông điệp “Không rác thải nhựa – San hô hồi sinh”.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của người dân, ngư dân, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và du khách về bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với gìn giữ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển xanh tại Côn Đảo.

Điểm nhấn của chiến dịch là hoạt động lặn nuôi cấy, phục hồi san hô vào sáng 28/11 tại khu vực Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau), thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo.

TP.HCM tổ chức chiến dịch “Vì Biển đảo xanh” tại Đặc khu Côn Đảo.

Các chuyên gia, nhân sự kỹ thuật và tình nguyện viên được đào tạo sẽ sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng, xuống độ sâu từ 4 - 12m để cố định san hô giống lên nền đáy tự nhiên tại những khu vực rạn bị suy thoái hoặc trên các giá thể nhân tạo.

Danh mục phục hồi gồm 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống và 4 họ, trong đó có các loài thuộc nhóm Acropora, Montipora, Pocillopora, Pectinia, Echinophyllia, Oxypora và Mycedium. Hoạt động được triển khai theo quy trình kỹ thuật và các quy định chuyên môn về bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái biển.

Sau khi cấy ghép, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ thiết lập khu vực bảo vệ, phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng và Kiểm ngư tăng cường tuần tra, hạn chế neo đậu tàu thuyền, đồng thời tổ chức quan trắc, đánh giá khả năng sinh trưởng của san hô.

Chương trình cũng định hướng mở rộng phục hồi tại Vịnh Côn Sơn, Vịnh Đất Dốc, Hòn Tài, Bãi Dương, Bãi Bàng, Bãi Ông Đụng, Hòn Tre Lớn và Hòn Tre Nhỏ.

Côn Đảo phục hồi 12 loài san hô cứng.

Bên cạnh hoạt động dưới biển, từ ngày 27 - 29/11, chương trình tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ môi trường.

Trong đó, tọa đàm về bảo tồn rạn san hô, hệ sinh thái biển và rùa biển tại Côn Đảo diễn ra chiều 27/11, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý.

Ngày 28/11, triển lãm ảnh và mô hình “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau” khai mạc tại Công viên Tôn Đức Thắng, giới thiệu 150 tác phẩm ảnh và 5 mô hình về hệ sinh thái biển, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô và các loài sinh vật quý hiếm. Sau chương trình, toàn bộ tác phẩm và mô hình sẽ được trao tặng UBND Đặc khu Côn Đảo.

Cũng trong sáng 28/11, lễ phát động “Vì Biển đảo xanh” và Ngày hội sống xanh dự kiến thu hút khoảng 500 người, gồm học sinh, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân, du khách cùng 13 hoa hậu, á hậu, người mẫu và á vương.

Sau lễ phát động, các lực lượng chia thành hai nhóm. Một nhóm tham gia trải nghiệm, chứng kiến hoạt động lặn nuôi cấy phục hồi san hô; nhóm còn lại ra quân làm sạch bãi biển, thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan môi trường.

Côn Đảo phục hồi 12 loài san hô cứng.

Chương trình có sự đồng hành của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo, Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân cùng nhiều gương mặt hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thời trang.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, chương trình còn hướng đến huy động nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia bảo tồn biển. Sở Du lịch TP.HCM và Saigontourist Group định hướng phát triển các tour du lịch tình nguyện, tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia làm sạch biển và phục hồi san hô.

Thông qua chiến dịch, TP.HCM kỳ vọng lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ hệ sinh thái biển, góp phần xây dựng hình ảnh Côn Đảo xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.