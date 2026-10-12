H'Hen Niê có quyết định bất ngờ khiến thí sinh vỡ òa hạnh phúc

Theo Thời báo VTV, trong tập 2 "The Face Vietnam 2026" đã được phát sóng, mỗi đội tham gia thử thách thực hiện một bộ ảnh thời trang gồm 7 bức ảnh: 6 bức ảnh cá nhân của từng thành viên giữa không trung và một bức hình nhóm dưới mặt đất với thời lượng 40 phút. Mỗi đội sẽ có 15 phút để tự do sáng tạo bố cục hoa bên dưới để phù hợp với câu chuyện. Đồng hành cùng các thí sinh trong thử thách là nhiếp ảnh gia Milor Trần - gương mặt quen thuộc gắn bó cùng các chương trình đình đám.

Là đội mở màn thử thách chính, team Võ Hoàng Yến còn gặp bất lợi khi bị HLV Anh Thư lấy đi 3 phút thực hiện. Áp lực thời gian cùng độ khó của thử thách khiến các thí sinh không khỏi lúng túng, điển hình là Lê Thị Giang liên tục loay hoay trên dây, khiến HLV của mình cũng phải sốt ruột. Nhận xét về phần thể hiện này, HLV H’Hen Niê cho rằng team Võ Hoàng Yến đang chọn hướng đi quá an toàn.

Hình nhóm của đội Võ Hoàng Yến.

Áp lực về độ khó của những tư thế tạo dáng trên không cùng sự cố trang phục đã khiến Trường Giang (đội HLV H’Hen Niê) gặp không ít khó khăn. Những lúng túng liên tiếp của Trường Giang đã khiến H’Hen Niê không ít lần “lớn tiếng” nhắc nhở.

Xuân Thắng trở thành “cánh tay đắc lực” của HLV khi luôn chủ động hỗ trợ các thành viên thực hiện phần thi. H'Hen Niê cũng là HLV cho thấy sự nhạy bén và linh hoạt trong việc chủ động sắp xếp bố cục hoa đạo cụ để tạo sự mới mẻ cho các bức hình.

Hình chung của đội H'Hen Niê được đánh giá đã thể hiện tốt bộ sưu tập.

Kịch tính tiếp tục leo thang khi Host Đỗ Mạnh Cường và HLV Anh Thư bất đồng quan điểm trong lúc hướng dẫn Lãnh Thanh tạo dáng. HLV Anh Thư còn mất bình tĩnh khi Nông Thị Hằng liên tục mắc lỗi, khiến nhiếp ảnh gia Milor Trần phải nhiều lần nhắc nhở gay gắt vì thí sinh chưa khắc phục được dáng.

Trước những góp ý dồn dập, Nông Thị Hằng bật khóc vì áp lực và cảm thấy có lỗi khi chưa hoàn thành tốt phần thi. Những sự cố liên tiếp khiến màn thể hiện của team Anh Thư đứng trước không ít dấu hỏi về kết quả.

Hình nhóm của đội HLV Anh Thư.

Bằng khả năng sáng tạo trong cách sắp đặt khung hình cùng thể hiện được trọn vẹn tinh thần bộ sưu tập, đội HLV H’Hen Niê đã xuất sắc mang về chiến thắng đầu tiên trước hai đội còn lại. Trần Ánh Vy (đội HLV H’Hen Niê) vượt qua Lãnh Thanh (đội HLV Anh Thư) và Hà An (đội HLV Võ Hoàng Yến) để trở thành gương mặt được đại diện nhãn hàng lựa chọn góp mặt trong chiến dịch quảng cáo.

Với kết quả này, HLV Anh Thư và HLV Võ Hoàng Yến buộc phải chọn ra một thí sinh bước vào vòng loại. Hai cái tên được đưa ra là Minh Anh và Nông Thị Hằng.

H'Hen Niê quyết định trao cơ hội đi tiếp cho 2 thí sinh phải vào vòng loại.

Thế nhưng, bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra khi HLV chiến thắng H’Hen Niê đã tuyên bố không loại bất kỳ thí sinh nào trong vòng loại đầu tiên. Dù rằng hai thí sinh này thuộc đội của HLV Anh Thư và đội của HLV Võ Hoàng Yến.

H'Hen Niê cho biết, cô quyết định làm "hoa hậu thân thiện" vì cũng là một thí sinh bước ra từ một cuộc thi người mẫu, cũng từng trải qua cảm giác của vòng loại trừ và muốn trao cơ hội để bước tiếp cho những bạn trẻ. Bên cạnh đó, hoa hậu cũng cho rằng, hai HLV Võ Hoàng Yến và Anh Thư đã "chơi chiêu" khi chọn thí sinh vào vòng nguy hiểm để gây khó khăn cho việc đưa ra quyết định.

Lần đầu tiên ngồi ghế nóng một cuộc thi truyền hình thực tế về người mẫu, H'Hen Niê cho thấy cô có khả năng nhập cuộc nhanh chóng, nắm bắt tình huống, xử lý đề bài được giao một cách nhạy bén.

(Ảnh: VTV/CTCC)