Gyokeres sắm vai người hùng của Arsenal tại Champions League

Viktor Gyokeres trở thành điểm sáng trong chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Slavia Prague tại Champions League. Tiền đạo người Thụy Điển trực tiếp góp dấu giày vào cả hai bàn thắng, giúp đội khách tạo lợi thế trong hiệp một trước khi phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng.

Phút thứ 9, Gyokeres kiến tạo để Noni Madueke mở tỷ số sau đường chuyền dài của thủ môn David Raya. Không chỉ tham gia vào tình huống ghi bàn đầu tiên, tiền đạo này còn tự mình lập công ở phút 38.

Sau pha phối hợp với Merino, cựu tiền đạo Sporting dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt cho Arsenal. Khả năng di chuyển, kết nối với đồng đội và sự sắc bén trong vòng cấm giúp anh trở thành nhân tố nổi bật nhất trên hàng công đội khách.

Gyokeres góp công vào 5 bàn thắng trong 5 lần ra sân gần nhất.

Dẫn trước hai bàn, Arsenal có phần chủ quan trong hiệp hai và để Slavia Prague đẩy cao đội hình gây sức ép. Đội chủ nhà liên tục tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, nhưng Gabriel hai lần phá bóng ngay trên vạch vôi, trong khi Raya cũng có những pha cứu thua quan trọng.

Nỗ lực của Slavia cuối cùng được đền đáp ở phút 90, khi Wiktor Nowak rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau đường chuyền của Jurasek. Tuy nhiên, "Pháo thủ" vẫn bảo toàn được chiến thắng.

Ba điểm tại Prague giúp Arsenal kéo dài chuỗi bất bại trên sân khách ở Champions League lên 10 trận, gồm 7 chiến thắng và 3 trận hòa. Họ cũng tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng trước các đại diện CH Czech với 10 chiến thắng và 2 trận hòa sau 12 lần đối đầu.

Dù hàng thủ khiến đội bóng của Mikel Arteta phải lo lắng ở cuối trận, màn trình diễn của Gyokeres vẫn là điểm tựa quan trọng, cho thấy giá trị của tiền đạo này trong cách vận hành hàng công Arsenal.