Gyeongbokgung - Dấu ấn kiến trúc hoàng cung giữa sắc Thu Seoul

Một góc kiến trúc cung điện Gyeongbokgung với những dãy nhà mái ngói truyền thống và sân trong. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)
Công trình kiến trúc Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc nổi bật trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)
Những họa tiết trang trí dancheong nhiều màu sắc trên mái và kết cấu gỗ tại cung điện Gyeongbokgung. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)
Lầu Hyangwonjeong nổi bật giữa sắc Thu Seoul. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)
Lầu Hyangwonjeong soi bóng xuống hồ nước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)
Không gian nội thất với ngai vàng và bức bình phong “Nhật nguyệt ngũ phong đồ” trong cung điện Gyeongbokgung. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)
Du khách dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)
Du khách trong trang phục Hanbok dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)
Du khách trong trang phục Hanbok dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)
Cặp đôi trong trang phục Hanbok tạo dáng trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)
Du khách tản bộ trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)