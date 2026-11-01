Gyeongbokgung - Dấu ấn kiến trúc hoàng cung giữa sắc Thu Seoul

Một góc kiến trúc cung điện Gyeongbokgung với những dãy nhà mái ngói truyền thống và sân trong. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Công trình kiến trúc Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc nổi bật trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Những họa tiết trang trí dancheong nhiều màu sắc trên mái và kết cấu gỗ tại cung điện Gyeongbokgung. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Lầu Hyangwonjeong nổi bật giữa sắc Thu Seoul. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Lầu Hyangwonjeong soi bóng xuống hồ nước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Không gian nội thất với ngai vàng và bức bình phong “Nhật nguyệt ngũ phong đồ” trong cung điện Gyeongbokgung. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách trong trang phục Hanbok dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách trong trang phục Hanbok dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Cặp đôi trong trang phục Hanbok tạo dáng trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách tản bộ trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)