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Gyeongbokgung - Dấu ấn kiến trúc hoàng cung giữa sắc Thu Seoul

Sự hòa quyện giữa kiến trúc hoàng cung cổ kính, cảnh sắc thiên nhiên tại Gyeongbokgung tạo nên khung cảnh mùa Thu đặc trưng đậm dấu ấn văn hóa, nghệ thuật kiến trúc truyền thống Hàn Quốc.

Báo VietnamPlus
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Một góc kiến trúc cung điện Gyeongbokgung với những dãy nhà mái ngói truyền thống và sân trong. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Một góc kiến trúc cung điện Gyeongbokgung với những dãy nhà mái ngói truyền thống và sân trong. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Công trình kiến trúc Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc nổi bật trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Công trình kiến trúc Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc nổi bật trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Những họa tiết trang trí dancheong nhiều màu sắc trên mái và kết cấu gỗ tại cung điện Gyeongbokgung. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Những họa tiết trang trí dancheong nhiều màu sắc trên mái và kết cấu gỗ tại cung điện Gyeongbokgung. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Lầu Hyangwonjeong nổi bật giữa sắc Thu Seoul. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Lầu Hyangwonjeong nổi bật giữa sắc Thu Seoul. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Lầu Hyangwonjeong soi bóng xuống hồ nước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Lầu Hyangwonjeong soi bóng xuống hồ nước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Không gian nội thất với ngai vàng và bức bình phong “Nhật nguyệt ngũ phong đồ” trong cung điện Gyeongbokgung. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Không gian nội thất với ngai vàng và bức bình phong “Nhật nguyệt ngũ phong đồ” trong cung điện Gyeongbokgung. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách trong trang phục Hanbok dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách trong trang phục Hanbok dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách trong trang phục Hanbok dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách trong trang phục Hanbok dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Cặp đôi trong trang phục Hanbok tạo dáng trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Cặp đôi trong trang phục Hanbok tạo dáng trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách tản bộ trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách tản bộ trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/gyeongbokgung-dau-an-kien-truc-hoang-cung-giua-sac-thu-seoul-post1145467.vnp