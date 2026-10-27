GXO mở rộng robot hình người Digit tới hai kho tại Mỹ từ năm 2027

Ngày 26/10/2026, tập đoàn logistics GXO Logistics và công ty công nghệ Agility Robotics công bố mở rộng hợp tác thương mại, đưa robot hình người Digit vào hoạt động tại hai cơ sở ở Statesville, bang North Carolina và Lebanon, bang Tennessee, Mỹ.

Theo kế hoạch, việc triển khai sẽ bắt đầu từ đầu năm 2027, sử dụng robot Digit thế hệ thứ tư (Digit 4). Hai doanh nghiệp dự kiến chuyển sang Digit 5 khi phiên bản mới sẵn sàng thương mại hóa. Robot sẽ đảm nhiệm các công việc xử lý hàng hóa lặp đi lặp lại, phục vụ hoạt động hoàn tất đơn hàng thương mại điện tử.

Thỏa thuận mới được xây dựng trên kết quả hợp tác tại kho Flowery Branch, bang Georgia. Hai doanh nghiệp bắt đầu thử nghiệm công nghệ cuối năm 2023 và ký hợp đồng thương mại nhiều năm vào tháng 6/2024 theo mô hình Robot-as-a-Service (RaaS), tức cung cấp robot dưới dạng dịch vụ.

Robot hình người Digit vận chuyển thùng chứa hàng trong kho GXO. Ảnh: TechSpot.

Tại cơ sở Georgia, Digit phối hợp với các hệ thống tự động hóa hiện có để di chuyển thùng chứa hàng và đặt chúng lên băng chuyền. GXO và Agility Robotics cho biết robot đã vận chuyển hơn 100.000 thùng kể từ khi triển khai thương mại.

Đây là số liệu do doanh nghiệp tự công bố, phản ánh khối lượng công việc tích lũy nhưng chưa đủ để xác định hiệu quả tài chính. Thông cáo không cung cấp chi phí vận hành, thời gian hoàn vốn hoặc mức tiết kiệm nhân công so với phương thức truyền thống.

Ông Patrick Kelleher, Tổng giám đốc GXO, đánh giá việc mở rộng hợp tác thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào khả năng tạo ra giá trị thực tế của công nghệ robot hình người trong môi trường kho vận.

Trong khi đó, bà Peggy Johnson, Tổng giám đốc Agility Robotics, cho rằng khách hàng đang chuyển từ câu hỏi robot hình người có thể làm việc hay không sang việc xác định những vị trí phù hợp để mở rộng triển khai.

Theo Agility Robotics, Digit đã tích lũy hơn 65.000 giờ hoạt động thực tế trên các chương trình khách hàng và hoạt động thương mại. Con số này không chỉ tính riêng các robot tại GXO.

Doanh nghiệp cũng đang phát triển thế hệ Digit 5, hướng tới khả năng làm việc an toàn gần con người và đảm nhiệm nhiều quy trình công nghiệp hơn.

Việc GXO mở rộng ứng dụng Digit cho thấy robot hình người đang từng bước chuyển từ thử nghiệm sang triển khai thương mại tại nhiều địa điểm. Tuy nhiên, hai kho mới chưa đi vào vận hành, trong khi số lượng robot, giá trị hợp đồng và hiệu quả đầu tư vẫn chưa được công bố.

Đối với ngành logistics Việt Nam, diễn biến này đặt ra bài toán về khả năng ứng dụng robot hình người trong kho thương mại điện tử, đặc biệt khi cân nhắc chi phí đầu tư, năng suất xử lý hàng hóa và khả năng tích hợp với hệ thống tự động hóa hiện có.