GVR gần hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng, nhưng quý III giảm mạnh

Lợi nhuận quý III giảm khoảng 70%

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã: GVR) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính 9 tháng đầu năm 2026 với doanh thu hợp nhất ước đạt 29.428 tỷ đồng, bằng 87,1% kế hoạch năm và tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.818 tỷ đồng, bằng 98,8% kế hoạch năm và tăng 9,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 5.311 tỷ đồng, bằng 95,6% kế hoạch và tăng 1,8% so với cùng kỳ.

Dù kết quả lũy kế 9 tháng tiến sát mục tiêu cả năm, diễn biến riêng trong quý III cho thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của GVR chậm lại đáng kể.

Theo số liệu ước tính, lợi nhuận trước thuế quý III của tập đoàn đạt khoảng 783 tỷ đồng, giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2025. Như vậy, phần lớn lợi nhuận 9 tháng đã được ghi nhận trong nửa đầu năm, trong khi kết quả quý III thấp hơn đáng kể so với nền cùng kỳ.

Với gần 99% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành sau 9 tháng, GVR đặt mục tiêu vượt chỉ tiêu cả năm. Doanh nghiệp dự kiến doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt khoảng 111% kế hoạch, trong khi lợi nhuận trước thuế có thể đạt 152% kế hoạch.

Ở hoạt động kinh doanh chính, cao su tiếp tục là nguồn thu chủ lực. Trong 9 tháng, toàn tập đoàn tiêu thụ khoảng 407.688 tấn cao su các loại, tăng hơn 102.000 tấn so với cùng kỳ năm trước, với giá bán bình quân khoảng 53,7 triệu đồng/tấn. Riêng công ty mẹ đã giao gần 38.923 tấn mủ cao su, mang về khoảng 2.054 tỷ đồng doanh thu.

Ngoài cao su, mảng khu công nghiệp đóng góp đáng kể vào lợi nhuận. Các khu công nghiệp thuộc GVR cho thuê mới khoảng 18,3 ha trong 9 tháng, ghi nhận doanh thu ước 1.824 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 873 tỷ đồng.

Trong khi đó, 7 doanh nghiệp thuộc mảng chế biến gỗ đạt khoảng 4.907 tỷ đồng doanh thu nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ gần 130 tỷ đồng. Chênh lệch về hiệu quả giữa các mảng cho thấy khu công nghiệp đang giữ vai trò đáng kể trong cơ cấu lợi nhuận của tập đoàn, bên cạnh hoạt động khai thác và kinh doanh cao su.

Trước đó, cuối tháng 9, SSI Research từng ước tính lợi nhuận quý III của GVR có thể đạt khoảng 2.513 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, với đóng góp đáng kể từ khoản thu nhập liên quan đến bồi thường đất.

Giá cao su vẫn là biến số

Trong ba tháng cuối năm, sản lượng khai thác cao su là một trong những yếu tố đáng chú ý. GVR dự kiến sản lượng mủ khai thác cả năm đạt khoảng 455.845 tấn, tương đương 100,6% kế hoạch; riêng quý IV cần khai thác hơn 183.500 tấn.

Theo MBS Research, giá cao su tự nhiên tại nhiều thị trường sản xuất lớn ở Đông Nam Á đã tăng mạnh từ đầu năm. Công ty chứng khoán này dự báo giá cao su SVR10 có thể duy trì quanh mức 2,5 USD/kg đến hết nửa đầu năm 2027, trước khi tăng lên khoảng 2,8-3 USD/kg trong nửa cuối năm nếu nguồn cung tiếp tục chịu tác động từ thời tiết bất lợi.

MBS dự báo lợi nhuận ròng của nhóm doanh nghiệp cao su trong phạm vi nghiên cứu có thể tăng 92% trong năm 2026. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng không chỉ đến từ giá mủ cao su mà còn từ các khoản thu liên quan đến bồi thường và chuyển đổi đất.

Sang năm 2027, lợi nhuận toàn nhóm được dự báo giảm khoảng 3%, chủ yếu do thu nhập từ đền bù đất có thể giảm 36%, trong khi lợi nhuận từ khai thác cao su và thanh lý cây vẫn duy trì tăng trưởng.

Bên cạnh hoạt động cao su, việc khai thác quỹ đất cho khu công nghiệp và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tiếp tục là yếu tố được thị trường theo dõi. MBS đánh giá hoạt động này có thể đóng góp đáng kể vào kết quả của các doanh nghiệp cao su trong giai đoạn 2026-2027, với một số dự án liên quan đến VSIP III Bình Dương, Bắc Tân Uyên 1, Hiệp Thạnh, Thạnh Đức và các dự án tại Đồng Nai.