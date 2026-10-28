GVR chi 1.600 tỷ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

Sơ đồ giá cổ phiếu GVR trên TradingView.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GVR-HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, GVR sẽ trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 11/11/2026.

Như vậy, với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR sẽ phải chi khoảng 1.600 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến 10/12/2026.

Được biết, căn cứ Danh sách cổ đông tại ngày 15/5/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tập đoàn có tổng cộng 21.459 cổ đông, trong đó có 1 cổ đông lớn/cổ đông nhà nước là Bộ Tài chính nắm giữ 96,77% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và 21.458 cổ đông còn lại nắm giữ 3,23% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, Tập đoàn chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Tuy nhiên, quy định chuyển tiếp theo Khoản 7 Điều 59 của Luật số 68/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/8/2025: “Trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên SGDCK chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng”.

Đến ngày 12/02/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 13/02/2026, quy định chi tiết về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đối tượng áp dụng có bao gồm Doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật doanh nghiệp. Do Tập đoàn đang trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại theo quy định nên thuộc đối tượng theo Khoản 7 Điều 59 của Luật số 68/2025/QH15 nên không bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Như vậy, Bộ Tài Chính đang nắm giữ 96,77% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của GVR, tương ứng hơn 3,87 tỷ cổ phiếu, dự kiến sẽ nhận về hơn 1.548,3 tỷ đồng cổ tức.

Mới đây, GVR đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 9 tháng đầu năm 2026 với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, doanh thu tài chính, lợi nhuận thuần từ công ty liên kết và thu nhập khác) đạt 29,4 nghìn tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ năm trước; tương đương ~78% dự báo năm 2026 của Chứng khoán Vietcap VCSC), lợi nhuận trước thuế đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ năm trước; tương đương ~71% dự báo năm 2026 của VCSC) và lợi nhuận sau thuế đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (+2% so với cùng kỳ năm trước; ~66% dự báo năm 2026 của VCSC).

VCSC cho rằng kết quả kinh doanh sơ bộ 9 tháng năm 2026 là tương đối tích cực, nhờ chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng của thu nhập bồi thường đất và mức giá bán trung bình cao của mảng cao su.

GVR cũng đưa ra kết quả kinh doanh dự kiến cho cả năm 2026: với tổng thu nhập đạt 37,5 nghìn tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ năm trước; tương đương ~100% dự báo năm 2026 của VCSC) và lợi nhuận trước thuế đạt 10,5 nghìn tỷ đồng (+48% so với cùng kỳ năm trước; tương đương ~109% dự báo năm 2026 của VCSC).

VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 của VCSC là 6,8 nghìn tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ năm trước) do thu nhập khác thuần cao hơn kỳ vọng (chủ yếu đến từ việc bồi thường đất; kết quả 6 tháng đầu năm 2026 đã hoàn thành 89% dự phóng năm 2026 của VCSC), mặc dù vẫn cần chờ thêm các đánh giá chi tiết.

Qua đó, VCSC có khuyến nghị "phù hợp thị trường" với giá mục tiêu là 32.100 đồng/cổ phiếu đối với GVR.