Gương 'Thanh niên sống đẹp': Lan toả năng lượng từ hành động tử tế

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2026). Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức Hành trình và trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026, tôn vinh 15 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, Các Đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn dự Lễ trao giải "Thanh niên sống đẹp"

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Giải thưởng ra đời trong bối cảnh phong trào thanh niên Việt Nam không ngừng phát triển, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Người tốt, việc tốt” và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. “Thanh niên sống đẹp” không chỉ là danh hiệu ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là biểu tượng cho lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Sau 10 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu.

Năm 2026, từ 129 hồ sơ đề cử của 30 Hội LHTN tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu nhất để trao Giải thưởng năm nay.

15 gương mặt trẻ tiêu biểu đến từ nhiều vùng miền, dân tộc khác nhau, trong đó có nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, Các Đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho chị Nguyễn Hồng Ân

Đó là anh Phạm Thế Quang (sinh năm 1992), giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hai lần, anh tạm rời bục giảng để tham gia đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế: tại Myanmar năm 2025, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát; tại Venezuela năm 2026, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị nạn. Những điều anh dạy sinh viên trên giảng đường, anh đã sống trọn ở nơi hiểm nguy nhất.

Anh Cà Văn Minh (sinh năm 1993), Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, chọn cách sống đẹp lặng thầm mà bền bỉ. Từ tháng 7/2022, anh duy trì mô hình "Nuôi em Công an", đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao, trong đó có 12 em mồ côi. Nay có em đã có việc làm, có em đỗ trường phổ thông dân tộc nội trú và học tập tốt. Với các em, anh là người đã giúp các em tin rằng tương lai vẫn đang mở ra phía trước.

Hay câu chuyện của chị Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1994) giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ một khoảnh khắc mà lựa chọn phải được đưa ra trong tích tắc. Chị đã lao ra cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm, và mất đi đôi chân của mình. Hành động ấy là trách nhiệm và lòng nhân ái bật lên đúng vào lúc một đứa trẻ cần chị nhất.

Sinh năm 2002, Phạm Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, chọn sống những năm tháng tuổi trẻ bằng những việc không ồn ào nhưng luôn có mặt ở nơi người khác đang cần một bàn tay. Anh tham gia vận hành nhiều dự án như "Alo Đom Đóm" hỗ trợ người đi đường ban đêm, thư viện "Gánh sách về biển đêm" hay chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai trị giá 800 triệu đồng. Như cái tên Đom Đóm, mỗi ánh sáng nhỏ khi góp lại đã đủ soi đường cho nhiều người.

Mắc hội chứng Tics, từng bị kỳ thị và bắt nạt, Đinh Viết Tường (sinh năm 2002), nhà sáng tạo nội dung số, vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật. Năm 2025, Tường gây xúc động tại chương trình Tân binh toàn năng và vào Top 100; năm 2026, Tường đảm nhận vai Nhân, một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo nơi biên giới, trong phim "Trại buôn người". Kênh TikTok hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích là nơi Tường lan tỏa nghị lực sống tới các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật: khác biệt không phải là giới hạn.

Hay anh Nguyễn Khắc Cường (sinh năm 1986), một người khuyết tật vận động, đã có hơn 20 năm gắn bó với công tác Đoàn, Hội tại tỉnh Nghệ An và các hoạt động vì cộng đồng; xây dựng lớp giáo dục đặc biệt dành cho trẻ rối loạn phát triển. Từ những giới hạn của bản thân, anh đã mở ra thêm cơ hội cho những người khác…

Các gương "Thanh niên sống đẹp" được trao giải

Chị Nguyễn Hồng Ân (sinh năm 2022), là cán bộ Công an tỉnh Cà Mau, chị chủ động đề xuất giải pháp thực hiện công tác vận động quần chúng phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư, duy trì 4 mô hình dân vận khéo, 3 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gồm: “Camera an ninh”; “Ánh sáng an ninh”, “Lá chắn an toàn giao thông”; “Quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên hư, người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá về địa phương”; “Không có đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép”; “Xã không ma túy” và mô hình “Tuyến đường tiêu biểu an toàn về an ninh, trật tự” phát huy hiệu quả, góp phần phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

Anh Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1995, Bí thư Chi đoàn, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu), anh nghiên cứu chuyển đổi số, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho bà con, đổi mới giáo dục cộng đồng, hỗ trợ giảng dạy và kỹ năng số cho bà con thôn bản: nghiên cứu nhân rộng sáng kiến “Hòm thư điện tử nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh”, triển khai mô hình “Thầy giáo quân hàm xanh - Đẩy nhanh chuyển đổi số”, trực tiếp cùng các tổ công tác đi từng bản, đến từng lán nương hướng dẫn, giảng dạy cho hơn 5.000 người dân về kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, Internet an toàn, định danh điện tử VNeID và dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn, tập huấn kỹ năng bán hàng trên sàn thương mại điện tử, livestream tiêu thụ nông sản bản địa (sâm Lai Châu, cá hồi, tầm, chè cổ thụ) cho bà con…

Vì lí do công việc 3 gương "Thanh niên sống đẹp" không nhận Giải tại buổi lễ sẽ được Trung ương Hội LHTN Việt Nam uỷ quyền cho Hội LHTN các tỉnh, thành phố trao giải

“15 câu chuyện – 15 trái tim – chính là 15 ngọn lửa của tinh thần “sống đẹp” trong thời đại mới, góp phần khẳng định giá trị nhân văn bền vững của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Họ sống có khát vọng, sống có trách nhiệm, sống vì cộng đồng. “15 tấm gương Thanh niên sống đẹp được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam”, Bí thư Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, thanh niên có thể không phải lúc nào cũng làm những điều lớn lao. Nhưng khi mỗi người trẻ đều cố gắng làm tốt công việc của mình, sống tử tế hơn một chút, trách nhiệm hơn một chút, dấn thân hơn một chút và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể, thì những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo thành sức mạnh lớn lao của thanh niên và của cả xã hội. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của “Thanh niên sống đẹp”.

“Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước. Và khi một người trẻ biết sống vì người khác, họ không chỉ thay đổi cuộc sống của một người, một gia đình hay một cộng đồng, mà còn góp phần tạo nên diện mạo của cả một thế hệ”, anh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khẳng định.