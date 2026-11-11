Gương sáng ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Sáng 10-11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Nguyễn Đình Quân – nhân viên Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nhặt được một chiếc ví, bên trong có 6.170.000 đồng. Ngay sau đó, anh Quân lập tức báo cáo, phối hợp với các bộ phận liên quan xác minh để trao trả lại tài sản cho người bị đánh rơi. Theo đó, chủ nhân chiếc ví được xác định là của ông Lê Văn Thủy, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại khoa Xạ, tầng 3 của bệnh viện.
Nhận được tài sản, ông Lê Văn Thủy vô cùng xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến anh Quân và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Hành động trung thực của anh Nguyễn Đình Quân không chỉ giúp người nhà bệnh nhân tìm lại được tài sản mà còn thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử, tinh thần tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/guong-sang-o-benh-vien-ung-buou-da-nang-post360820.html