Gương sáng ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Anh Nguyễn Đình Quân (thứ 2 từ phải sang) cùng bộ phận chức năng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trao tài sản nhặt được cho ông Lê Văn Thủy (thứ 3 từ phải sang).

Nhận được tài sản, ông Lê Văn Thủy vô cùng xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến anh Quân và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Hành động trung thực của anh Nguyễn Đình Quân không chỉ giúp người nhà bệnh nhân tìm lại được tài sản mà còn thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử, tinh thần tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.