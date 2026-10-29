Gương sáng đoàn viên ngành Điện

Kỹ sư Hoàng Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ Quản lý vận hành, Điện lực Vĩnh Yên luôn tận tâm và đổi mới, sáng tạo trong công việc.

Là kỹ sư tự động hóa, anh Tuấn luôn gắn trách nhiệm chuyên môn với yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng lưới điện. Từ triển khai dự án đến cải tiến kỹ thuật, anh đã có những đóng góp tích cực góp phần tiết kiệm nguồn lực, bảo đảm chất lượng công trình và lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo.

Trên cương vị tổ trưởng chuyên môn, anh Tuấn chủ động tham mưu cho lãnh đạo phụ trách đầu tư xây dựng; phối hợp với các ban quản lý dự án của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Phú Thọ và đơn vị liên quan triển khai công trình. Anh cùng đồng nghiệp đề xuất phương án xử lý, theo dõi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư. Công việc của anh và đồng nghiệp được giao đòi hỏi sự cẩn trọng, tuân thủ quy trình và phối hợp nhiều đầu mối. Nhiệm vụ của anh là rà soát quy hoạch lưới điện, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, phối hợp địa phương thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trạm biến áp và giải phóng mặt bằng. Đối với dự án chống quá tải, cải tạo lưới điện trung áp, hạ áp, anh tham gia khảo sát, lập phương án kỹ thuật, đăng ký danh mục; đồng thời theo dõi thiết kế, giám sát thi công và chuẩn bị đưa công trình vào vận hành. Anh còn phối hợp giám sát biện pháp thi công, nghiệm thu vật tư, thiết bị, tham gia đóng điện, thanh quyết toán và xây dựng tài liệu tập huấn nghiệp vụ trên địa bàn phụ trách.

Từ yêu cầu thực tế, anh Tuấn tích cực tìm giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị. Điển hình như sáng kiến “Tận dụng vỏ, bo mạch còn tốt, thực hiện thay thế cell pin Flycam đã hư hỏng, xuống cấp bằng cell pin mới” năm 2023. Giải pháp giữ lại bộ phận còn tốt, chỉ thay cell pin hư hỏng, hạn chế phải thay toàn bộ bộ pin được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận, đánh giá cao, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc và sử dụng hợp lý vật tư, thiết bị. Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng nhìn từ công việc hằng ngày để tìm cách làm phù hợp, tận dụng thiết bị còn tốt, giảm lãng phí mà vẫn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Theo tôi, sáng kiến cần xuất phát từ thực tế, có tính ứng dụng và đem lại hiệu quả”.

Nỗ lực và năng lực chuyên môn của anh được ghi nhận qua nhiều danh hiệu trong nhiều năm liên tục. Năm 2022 và 2023 anh đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; năm 2024 anh được công nhận Lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Công nhân lao động giỏi cấp Tổng công ty Điện lực miền Bắc; năm 2025 anh được Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen toàn diện. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhu - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết, anh Hoàng Anh Tuấn là đoàn viên có tinh thần trách nhiệm, chủ động tìm giải pháp và thực hành tiết kiệm. Những sáng kiến gắn với yêu cầu sản xuất cần được khuyến khích, đánh giá, ghi nhận kịp thời và nhân rộng, góp phần lan tỏa phong trào lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty.