Cựu chiến binh xã Bom Bo giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. (Ảnh: CCB Bom Bo)

Năm 2026, Hội Cựu chiến binh xã Bom Bo đã vận động, trao tặng hàng trăm phần quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho hội viên nghèo, gia đình chính sách; thường xuyên thăm hỏi hội viên ốm đau, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, Quỹ đồng đội với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng đã hỗ trợ 115 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong những hoạt động ý nghĩa đó, cựu chiến binh Hoàng Văn Hùng là một trong những hội viên tiêu biểu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong lao động sản xuất và hết lòng sẻ chia với cộng đồng.

Từ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Hoàng Văn Hùng, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bom Bo, luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát triển kinh tế gia đình và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Bằng những việc làm thiết thực như tạo việc làm cho lao động địa phương, hỗ trợ học sinh, chăm lo người nghèo và duy trì bếp ăn từ thiện, ông đã lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình.

Gia đình cựu chiến binh Hoàng Văn Hùng hỗ trợ các suất ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Đa khoa Bù Đăng (Ảnh: CCB Bom Bo)

Trong chuyến thăm gia đình cựu chiến binh Hoàng Văn Hùng, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước quy mô và hiệu quả của mô hình kinh tế nông nghiệp mà ông đang gây dựng. Trên diện tích hơn 17ha (14ha sầu riêng và hơn 3ha cao su), cựu chiến binh Hoàng Văn Hùng đã đầu tư, áp dụng nhiều phương thức chăm sóc khoa học vào sản xuất, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình thu về hơn 5 tỷ đồng.

Đây chính là nền tảng kinh tế vững chắc để ông có thêm điều kiện chăm lo cho người lao động và tích cực thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Cựu chiến binh Hoàng Văn Hùng tâm niệm: “Giúp những người khó khăn vươn lên trong cuộc sống là tôi vui lắm rồi, vì “một miếng khi đói bằng một gói khi no””.

Gắn phát triển kinh tế gia đình với trách nhiệm cộng đồng, cựu chiến binh Hoàng Văn Hùng thường xuyên tạo việc làm cho 6-8 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/người/tháng, cùng khoảng 8-10 lao động thời vụ.

Không chỉ giúp người dân có việc làm, ổn định cuộc sống, ông và gia đình còn tích cực chăm lo an sinh xã hội thông qua việc tặng 20 phần quà trị giá 6 triệu đồng cho hộ khó khăn mỗi dịp lễ, Tết; hỗ trợ 6 triệu đồng mua cặp sách cho học sinh năm học 2026-2027. Bên cạnh đó, gia đình ông góp phần duy trì bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Bù Đăng hai lần/ tháng, với kinh phí 5 triệu đồng.

Đại tá Lê Huy Chung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bom Bo cho biết: "Từng là người lính đi qua chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cựu chiến binh Hoàng Văn Hùng luôn giữ vững và phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" khi trở về đời thường.

Ông luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của các cấp hội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Tấm lòng tương thân, tương ái trong đời sống và trong thực hiện phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng của cựu chiến binh Hoàng Văn Hùng đã giúp các hội viên nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo nâng cao đời sống, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Từ những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa, cựu chiến binh xã Bom Bo nói chung và ông Hoàng Văn Hùng nói riêng đã cho thấy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không chỉ được phát huy trong chiến đấu mà còn tỏa sáng trong cuộc sống đời thường.