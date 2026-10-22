Gương sáng cán bộ hội lão thành

Bà Từ Thị Xinh cùng bà Đào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cái Đôi Vàm, xem lại những hình ảnh tư liệu.

Trọn đời cống hiến

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Bình Đại (tỉnh Bến Tre trước đây), trong những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, bà Từ Thị Xinh đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 16 tuổi, bà bắt đầu tham gia hoạt động, gắn bó với phong trào phụ nữ địa phương. Là cán bộ hội phụ nữ cơ sở, bà tích cực vận động quần chúng, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp sức thực hiện nhiệm vụ cách mạng.

Bà từng bị địch bắt giam, tra tấn dã man suốt hơn 1 năm nhưng vẫn kiên cường giữ vững khí tiết, nhất quyết không khai báo thông tin. Sau khi được thả, bà lại tiếp tục hoạt động cách mạng. Lập gia đình và sinh con không lâu thì chồng bà bị địch bắt. Sau đó, vợ chồng bà chuyển về rừng U Minh Hạ, kiên trì bám trụ hoạt động cách mạng từ năm 1969.

Sau ngày đất nước thống nhất, với uy tín và kinh nghiệm, bà Xinh được tín nhiệm giữ chức hội trưởng hội phụ nữ địa phương. Đến tuổi nghỉ hưu nhưng bà vẫn không nghỉ ngơi, tiếp tục giữ vai trò tổ trưởng tổ phụ nự ở ấp, kiên trì vận động chị em tham gia tổ chức hội, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Tên gọi "má Năm" từ đó trở nên gần gũi, chứa đựng trọn vẹn niềm kính trọng và tình cảm yêu thương của bà con dành cho người phụ nữ cả đời vì việc chung.

Bà Đặng Hồng Phấn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Quảng Tây (xã Cái Đôi Vàm), chia sẻ: "Tôi học hỏi rất nhiều từ cách tuyên truyền, vận động của má Năm để xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển hơn”.

Truyền bài học về nhân cách sống, gần gũi Nhân dân

Bà Từ Thị Xinh đồng hành cùng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Quảng Tây tham quan mô hình "Sáng - xanh - sạch" do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cái Đôi Vàm phát động.

Hơn 60 năm gắn bó với công tác hội đã giúp bà Từ Thị Xinh đúc kết nhiều kinh nghiệm quý trong công tác vận động quần chúng. Theo bà, muốn tuyên truyền đạt hiệu quả, cán bộ hội phải biết lắng nghe, thấu hiểu hoàn cảnh và nguyện vọng của từng người dân, hội viên. Sự chân thành, gần gũi chính là chiếc cầu nối bền chặt nhất để tạo dựng niềm tin và tập hợp chị em cùng tham gia phong trào.

Uy tín của bà được vun đắp qua từng việc làm thiết thực: Từ những buổi trò chuyện thân tình nơi xóm ấp đến sự động viên, nhắc nhở kịp thời. Ở bà, nét hiền hậu luôn song hành cùng tinh thần trách nhiệm và tính kiên quyết, một khi đã nhận việc là cố gắng thực hiện đến nơi đến chốn.

Má Năm là tấm gương sáng cho cán bộ, hội viên và người dân noi theo. Bà thể hiện trọn vẹn nét đẹp của người phụ nữ Nam Bộ: tự tin, nhẫn nại, chịu thương chịu khó và quyết đoán. Những bài học về nhân cách sống, cách gần gũi Nhân dân của má Năm đã truyền động lực cho nhiều thế hệ cán bộ hội giữ gìn nền nếp và củng cố phong trào ở cơ sở.

Bà Đào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cái Đôi Vàm, chia sẻ.

Với những đóng góp bền bỉ, bà Từ Thị Xinh được Đảng, Nhà nước và các cấp hội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" cùng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, dù đã ở tuổi 85, bà vẫn được biểu dương là hội viên tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc.

Thế nhưng với bà, phần thưởng lớn nhất vẫn là tình cảm tin yêu của hội viên và bà con xóm giềng. Dù đã thôi đảm nhiệm vai trò tổ trưởng do tuổi tác, bà vẫn thường xuyên theo dõi công việc của hội, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ tiếp nối.

Nhìn lại hành trình đã qua, bà Từ Thị Xinh không khỏi xúc động khi thấy đời sống chị em phụ nữ hôm nay đã phát triển vượt bậc, có điều kiện học tập, làm việc và chủ động hơn trong cuộc sống.

Bà Từ Thị Xinh (ấp Tân Quảng Tây, xã Cái Đôi Vàm) vinh dự nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhì vào năm 2011 và Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" vào năm 2010.

Ở tuổi 87, bước chân có thể chậm lại, nhưng tình cảm và trách nhiệm của bà với phong trào phụ nữ vẫn vẹn nguyên. Ngọn lửa nhiệt huyết của cán bộ hội lão thành tiếp thêm động lực cho thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ xã Cái Đôi Vàm hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức hội./.