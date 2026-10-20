Gương ô tô bị lỗi đóng mở, có nên thay cả cụm?

Lỗi phổ thông, không quá lo lắng

Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ xe Mazda CX-5 tại Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, gương chiếu hậu bên phải của xe gần đây thường xuyên gặp lỗi. Khi khóa cửa, gương vẫn gập bình thường nhưng lúc mở khóa lại không mở hết hành trình. Một số lần, mô-tơ phát tiếng rè rè nhưng gương không mở hoặc không đóng mở hết hành trình dù xe không hề bị tai nạn hay va chạm khu vực gương.

Không nên thấy gương không gập được là kết luận phải thay cả cụm (ảnh minh họa).

“Đưa xe đi kiểm tra, tôi được gara báo nhiều xe Mazda CX-5 bị lỗi này. Nguyên nhân do mô-tơ đóng mở gương tự động bị hỏng, cần phải thay thế với chi phí 1 triệu đồng cho 1 bên gương".

Theo kỹ sư ô tô Trần Văn Hoàng, lỗi gương đóng mở thường gặp ở nhiều dòng xe, từ Kia, Mazda, Toyota đến các hãng xe sang như Mercedes, BMW đều có thể bị. Hay gặp nhất là các xe ô tô đã sử dụng sau một thời gian dài, thường từ 5 năm trở lên. Nhiều xe chất lượng mô-tơ kém hoặc do quá trình sử dụng không đúng cách có thể bị hỏng sớm hơn.

Nguyên nhân chủ yếu do bụi bẩn, nước mưa, va quệt hoặc các chi tiết cơ khí và điện bị xuống cấp. Tuy nhiên, mỗi xe lại có cách khắc phục khác nhau, vì vậy cần kiểm tra trước khi quyết định thay thế.

Chi phí thay thế, sửa chữa cũng rất đa dạng, tùy dòng xe và thương hiệu, các dòng xe bình dân có chi phí thay thế mô-tơ thấp, thường khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Nếu các xe cao cấp như Mercedes-benz, BMW, Vovol... chi phí sẽ cao hơn.

Khi gương có dấu hiệu bất thường, chủ xe không nên liên tục bấm nút hoặc dùng tay cưỡng ép gập mở. Việc này có thể khiến mô-tơ quá tải, bánh răng hư hỏng nặng hơn hoặc làm gãy chi tiết nhựa bên trong.

Cũng cần phân biệt lỗi gập gương với lỗi chỉnh mặt gương lên xuống, trái phải, bởi đây có thể là hai cơ cấu điện riêng biệt. Nếu gương bị kẹt cứng, phát tiếng động lớn hoặc có mùi khét, nên ngừng sử dụng chức năng gập điện và đưa xe đến gara kiểm tra.

Bắt đúng bệnh, tránh thay cả cụm

Một kỹ thuật viên tại cơ sở sửa chữa ô tô Tuấn Sơn, Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cụm gương chiếu hậu gập điện thường gồm mô-tơ gập, bánh răng truyền động, cơ cấu bản lề, dây dẫn điện, giắc kết nối và các bộ phận chỉnh mặt gương.

Nếu gương phát tiếng kêu nhưng không gập, nguyên nhân có thể do bánh răng bị mòn, gãy hoặc cơ cấu gập bị kẹt. Trường hợp gương hoàn toàn không hoạt động, cần kiểm tra nguồn điện, cầu chì, giắc cắm và dây dẫn trước khi kết luận mô-tơ bị hỏng.

“Không nên thấy gương không gập được là kết luận phải thay cả cụm. Kỹ thuật viên cần kiểm tra mô-tơ còn hoạt động không, bánh răng có hỏng không, cơ cấu gập có bị kẹt hay dây điện có bị đứt, lỏng kết nối không. Mỗi nguyên nhân sẽ có cách xử lý khác nhau”, kỹ thuật viên này tư vấn.

Một số trường hợp gương gập không hết hành trình, hoạt động lúc được lúc không hoặc hai bên đóng mở không đồng đều có thể liên quan đến bản lề bị khô, cơ cấu lệch hoặc tiếp xúc điện kém. Với xe từng va quệt hoặc ngập nước, cần kiểm tra thêm tình trạng biến dạng cơ cấu gập và oxy hóa các đầu nối.

Để tránh tốn kém, chủ xe nên yêu cầu gara xác định rõ bộ phận hỏng và báo giá phương án sửa chữa trước khi thay mới. Nếu nguyên nhân là bụi bẩn, cơ cấu gập bị kẹt hoặc bản lề cần được xử lý. Việc vệ sinh và bôi trơn đúng cách có thể khắc phục sự cố. Trường hợp giắc điện lỏng, dây dẫn đứt hoặc tiếp xúc kém, kỹ thuật viên có thể sửa phần điện mà không cần thay toàn bộ cụm gương.

Nếu mô-tơ gập hoặc bánh răng truyền động bị hỏng, chủ xe có thể cân nhắc thay riêng linh kiện khi kết cấu gương cho phép và có phụ tùng tương thích. Cách này thường tiết kiệm hơn thay cả cụm.

Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng có thể sửa hoặc thay riêng từng chi tiết. Một số cụm gương được thiết kế liền khối, khó tìm linh kiện rời. Nếu gương bị vỡ kết cấu, hư hỏng nặng do va chạm, ngấm nước nghiêm trọng hoặc chi phí sửa chữa gần bằng thay mới, thay cả cụm có thể hợp lý hơn.