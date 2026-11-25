Trước sáp nhập xóm, đồng chí Hoàng Linh Đương là Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Khau Súng-Khuổi Bắc. Do xóm chưa đủ điều kiện về diện tích và dân số theo quy định, xóm Khau Súng-Khuổi Bắc được sáp nhập với xóm Pàn Kèng và đổi tên thành thôn Quang Trung. Sau sáp nhập và đổi tên xóm, đồng chí được giao nhiệm vụ Phó bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Quang Trung.

Đồng chí Hoàng Linh Đương phát triển kinh tế gia đình từ cải tạo vườn, trồng cây ăn quả.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Đương cùng tập thể chi ủy chú trọng chuẩn bị nội dung sinh hoạt, lựa chọn những vấn đề sát nhiệm vụ địa phương và được người dân quan tâm để thảo luận. Các nội dung phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa được gắn với trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nghị quyết. Tại các buổi sinh hoạt, đồng chí khuyến khích đảng viên đóng góp ý kiến, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình. Sau khi thống nhất nhiệm vụ, đồng chí thường xuyên theo dõi, đôn đốc, trao đổi để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chi bộ được Đảng ủy xã Nguyễn Huệ lựa chọn tổ chức sinh hoạt điểm để các chi bộ trực thuộc tham dự, học tập, rút kinh nghiệm. Khi triển khai chuyển đổi số trong công tác Đảng, đồng chí chủ động tuyên truyền, hướng dẫn đảng viên tiếp cận các ứng dụng, tham gia rà soát, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ. Chi bộ hiện là đơn vị đứng đầu về số hóa hồ sơ đảng viên, có tỷ lệ đảng viên sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử cao nhất trong toàn Đảng bộ xã.

Trong phát triển kinh tế, đồng chí Hoàng Linh Đương cùng gia đình cải tạo vườn, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương. Quá trình sản xuất, đồng chí chịu khó tìm hiểu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật từ chọn giống, trồng, chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh. Kinh nghiệm tích lũy qua việc làm của gia đình được đồng chí chia sẻ với các hộ dân, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, vận động thêm 23 hộ còn quỹ đất cải tạo vườn tạp, mở rộng diện tích cây ăn quả. Khi trao đổi với từng hộ, đồng chí Đương lựa chọn cách giải thích phù hợp, kiên trì vận động để mọi người hiểu và chủ động tham gia. Việc chuyển đổi gắn với tận dụng diện tích đất hiện có, đa dạng cây trồng, chú trọng năng suất và chất lượng sản phẩm. Hiện địa bàn có 24 hộ trồng cây ăn quả và cây đặc sản như na, cam, quýt, nhãn, bưởi... với tổng diện tích gần 20ha. Nhiều hộ đạt thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/năm, góp phần cải thiện đời sống.

Từ kết quả bước đầu, đồng chí Hoàng Linh Đương cùng chi bộ tiếp tục trao đổi, thống nhất với người dân phương hướng thực hiện, gắn trách nhiệm cán bộ cơ sở với những công việc cụ thể trong đời sống và sản xuất; vận động người dân chăm sóc, cải tạo diện tích hiện có, lựa chọn giống cây có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Việc phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm là hướng đi được đặt ra.