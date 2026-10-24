Gương mặt tiếp theo vào vai James Bond và 'Bond girl' sẽ là ai?

Các phương tiện truyền thông như tạp chí giải trí Mỹ, The Hollywood Reporter và đài BBC, đưa tin rằng Amazon MGM Studios cùng đạo diễn Denis Villeneuve đã bắt đầu các buổi thử máy cuối cùng để chọn ra nam diễn viên thứ bảy đảm nhận vai James Bond.

Theo các nguồn tin, ít nhất bốn cá nhân đã được mời tham gia các buổi thử vai cuối cùng, trong đó có các diễn viên Jack Lowden, Callum Turner và Josh O’Connor.

Jack Lowden, người được biết đến qua vai diễn trong loạt phim gián điệp đình đám Slow Horses trên Apple TV+, hiện là ứng cử viên sáng giá nhất. Trên trang web dự đoán trực tuyến Oddschecker của Anh, anh được đánh giá là người dẫn đầu với 62% khả năng được chọn vào vai này.

Josh O’Connor, một gương mặt nổi tiếng toàn cầu, cũng là một ứng cử viên nặng ký. Anh từng thủ vai Hoàng tử Charles thời trẻ trong loạt phim The Crown của Netflix và đóng vai chính trong bộ phim Challengers.

Callum Turner được công chúng biết đến qua vai diễn anh trai của nhân vật chính trong loạt phim Fantastic Beasts (Sinh vật huyền bí) và vai thiếu tá Buck Cleven trong loạt phim Masters of the Air.

Dựa trên các tiểu thuyết gián điệp của Ian Fleming, loạt phim 007 xoay quanh những cuộc phiêu lưu của James Bond, một đặc vụ thuộc Cơ quan Tình báo Anh (MI6) với mật danh 007, trong hành trình chống lại tội phạm trên khắp thế giới.

Kể từ tác phẩm đầu tiên Dr. No ra mắt năm 1962, chỉ có sáu diễn viên từng đảm nhận vai James Bond: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig. Daniel Craig đã chia tay vai diễn này sau bộ phim No Time to Die (Không phải lúc chết) vào năm 2021.

Trong khi đó, các hoạt động dự đoán cũng đang diễn ra xoay quanh việc ai sẽ trở thành "Bond girl" tiếp theo, một nhân vật nữ phụ xuất hiện xuyên suốt loạt phim 007. Margaret Qualley, nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim The Substance hiện đang dẫn đầu, theo sau là Sydney Sweeney (phim Euphoria) và Anya Taylor-Joy (phim Furiosa).

Phần tiếp theo trong loạt phim 007 dự kiến ​​sẽ ra mắt vào năm 2028. Denis Villeneuve, đạo diễn của bộ phim Dune, sẽ đảm nhận vai trò chỉ đạo dự án, trong khi Steven Knight, cha đẻ của loạt phim Peaky Blinders sẽ là người chấp bút kịch bản.