Gương mặt của Lee Jong Suk tựa như một 'món hàng xa xỉ'

Vào ngày 23/10, một sự kiện chụp ảnh đã được tổ chức để kỷ niệm sự ra mắt sản phẩm mới từ một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ. Nam diễn viên Lee Jong Suk đã góp mặt tại sự kiện, mang đến sức hút của một 'ngôi sao' thực thụ.

Lee Jong Suk toát lên vẻ tinh tế khi diện bộ suit màu xanh navy cùng kiểu tóc gọn gàng. Anh còn hoàn thiện diện mạo của mình bằng chiếc đồng hồ đeo tay, mang đến nét sang trọng đầy cuốn hút.

Trong buổi chụp hình, anh thực hiện nhiều kiểu tạo dáng khác nhau, đi kèm với đó là nụ cười rạng rỡ. Với những đường nét gương mặt sắc sảo cùng nụ cười dịu dàng, Lee Jong Suk đã làm bừng sáng cả khung hình, khẳng định sự hiện diện đầy ấn tượng. Cùng ngày, anh cũng đã đăng tải một số bức ảnh chụp tại Busan lên tài khoản mạng xã hội của mình.

Trong những bức ảnh được công bố, Lee Jong Suk xuất hiện với dáng tay hình chữ 'V' trên nền khung cảnh biển rộng lớn. Anh khoác chiếc áo màu nâu bên ngoài áo sơ mi trắng, tựa người vào lan can và toát lên vẻ cuốn hút dịu dàng đặc trưng của mình. Những hình ảnh khác cho thấy anh đang ngồi trên ghế trong một không gian trong nhà với ánh sáng mờ ảo, cũng như đang tham gia ghi hình trên đường phố cùng một số người khác. Những biểu cảm tự nhiên, mộc mạc cùng phong thái thư thái của anh đặc biệt gây ấn tượng.Cùng với những bức ảnh, Lee Jong Suk đã để lại lời nhắn gửi đến các đồng nghiệp của mình: "Tôi đã đến Busan rồi. Cảm ơn Ji-young nhé, bạn đã vất vả nhiều rồi. Se-young chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao. Bae In-hyuk đẹp trai thật đấy".

Những cư dân mạng khi nhìn thấy bài đăng này đã để lại bình luận: "Chiếc áo khoác màu nâu hợp với anh ấy quá", "Thật vui khi thấy anh ấy xuất hiện cùng Bae In-hyuk", và "Anh ấy cực kỳ hợp với bầu không khí miền biển Busan". Nhiều người cũng cảm thấy ấm lòng khi thấy Lee Jong Suk dành thời gian để ghi nhận từng đồng nghiệp một.

Lee Jong Suk sẽ góp mặt trong loạt phim The Remarried Empress (tạm dịch: Hoàng hậu tái hôn), dự kiến ​​ra mắt vào ngày 4/11 trên các nền tảng Disney+ và Hulu. Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon cùng tên rất nổi tiếng, bộ phim còn có sự tham gia của Shin Min Ah, Ju Ji Hoon và Lee Se-young. Lee Jong Suk đảm nhận vai Sovieshu, Hoàng đế của Đế quốc phương Đông, một bước chuyển mình mới trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Khi ngày phát hành đến gần, thông tin này đã thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, mới đây cũng có thông báo cho biết, anh và nữ ca sĩ kiêm diễn viên IU đã kết thúc mối quan hệ tình cảm công khai của họ.