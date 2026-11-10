'Guồng' học tập và tập luyện golf của Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Khánh Linh thi đấu tại Tiền Phong Golf Championship 2025.

Năm 2026 của Khánh Linh có nhiều dấu mốc đáng nhớ. Điều gì khiến em ấn tượng nhất?

Em rất vui khi giành chức vô địch bảng nữ tại Hoiana Junior Golf Invitational. Năm nay, em cũng lần đầu được tham dự Asiad 20 và nhận lời mời tham gia Học viện Golf nữ châu Á - Thái Bình Dương.

Trong những dấu mốc ấy, Asiad để lại cho em nhiều cảm xúc nhất. Năm nay em 13 tuổi, cũng là golfer trẻ nhất giải, nên được góp mặt ở một sân chơi lớn như vậy là trải nghiệm rất đặc biệt. Em có cơ hội gặp gỡ, quan sát và thi đấu trong không khí quy tụ nhiều golfer hàng đầu thế giới, trong đó có Tom Kim. Qua giải đấu, em học hỏi được nhiều điều, nhất là cách giữ tâm lý vững vàng và tập trung khi thi đấu.

Nhìn lại màn trình diễn tại Asiad, Khánh Linh hài lòng nhất điều gì?

Kết thúc giải, em có chút tiếc nuối, nhưng niềm tự hào nhiều hơn. Em hài lòng vì đã tự tin bước vào một đấu trường lớn và giữ được tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Asiad cũng giúp em hiểu rõ hơn áp lực ở những giải đấu tầm cỡ.

Sau giải, em nhận ra mình cần thi đấu ổn định và tập trung hơn. Khi gặp một hố đấu chưa tốt, em muốn học cách bình tĩnh để không bị ảnh hưởng ở những hố tiếp theo.

Từ Asiad trở về, em sẽ tiếp tục thi đấu ở Tiền Phong Golf Championship. Đây có phải là thử thách đặc biệt sau khi vừa dự một giải đấu lớn?

Mỗi giải đấu đều có những thử thách riêng. Sau Asiad, em cần điều chỉnh lại nhịp thi đấu, hồi phục và tiếp tục tập luyện. Em sẽ cố gắng duy trì cảm giác thi đấu, đồng thời cải thiện những phần mình còn chưa ổn định.

Em nghĩ điều quan trọng là không chủ quan sau khi vừa dự một giải đấu lớn, mà phải chuẩn bị nghiêm túc và tập trung cho Tiền Phong Golf Championship.

Em từng thi đấu tại Legend Valley Country Club, kinh nghiệm mùa trước giúp ích gì khi trở lại sân đấu này?

Legend Valley Country Club có cảnh quan rất đẹp, được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi. Trải nghiệm thi đấu tại đây mùa trước giúp em hiểu hơn về sân và biết mình cần tính toán kỹ cho từng cú đánh, từ việc chọn vị trí bóng đến xử lý quanh green.

Em vẫn nhớ có những cơ hội ghi điểm mình chưa tận dụng tốt. Lần trở lại này, em sẽ kiên nhẫn hơn và cố gắng duy trì sự tập trung suốt vòng đấu để hạn chế sai sót.

Legend Valley vừa khai trương thêm 18 hố sân Canyon Course. Em chưa biết mình sẽ thi đấu ở sân nào, nhưng sẽ rất hào hứng nếu có cơ hội trải nghiệm một sân đấu mới.

Em đang tập trung cải thiện những gì để chuẩn bị cho Tiền Phong Golf Championship?

Ở bất kỳ giải đấu nào, em cũng cần học hỏi và cải thiện bản thân, từ kỹ thuật đến tâm lý thi đấu. Để làm được điều đó, em phải duy trì việc tập luyện đều đặn, biến nó thành một guồng quay ổn định.

Mục tiêu của em là thi đấu chắc chắn qua từng vòng, phát huy hết khả năng và cạnh tranh vị trí cao. Tuy nhiên, em không muốn tự tạo quá nhiều áp lực về kết quả. Em sẽ tập trung vào từng cú đánh, đồng thời học hỏi từ các anh chị và những golfer tham dự giải.

Màn hình chờ điện thoại của Nguyễn Khánh Linh là lịch học và tập luyện dày đặc trong tuần.

Lịch học tập và thi đấu của Khánh Linh dày đặc. Em sắp xếp thế nào để theo đuổi cả việc học lẫn golf?

Hiện em học cấp hai ở một trường công lập nên khối lượng bài vở khá nhiều. Ngoài giờ học chính khóa, trong tuần em còn có các buổi tập golf, tập thể lực và học thêm Văn, Toán, tiếng Anh vào buổi tối. Cuối tuần, em gần như dành trọn ngày trên sân golf.

Lịch trình khá dày nên em phải chủ động sắp xếp bài vở, tránh để mọi việc dồn lại. Em cố gắng tập trung vào từng việc: khi học thì hoàn thành bài vở, khi ra sân thì tập trung cho buổi tập.

Những buổi tập và lịch học kín mít có khi nào khiến Khánh Linh nản không?

Thay vì nghĩ đến lịch học và tập luyện nối tiếp nhau suốt cả ngày, em chia nhỏ thời gian thành từng buổi và tập trung vào những điều cần cải thiện. Khi thấy mình tiến bộ hơn ở một cú đánh hoặc xử lý tốt hơn một tình huống, em lại có thêm động lực.

Bố mẹ và anh trai luôn ở bên, động viên, đôn đốc và chăm sóc em. Thầy cô ở trường cũng tạo điều kiện mỗi khi em tham dự những giải đấu lớn. Em luôn biết ơn mọi người. Vì vậy, em càng phải nỗ lực và quyết tâm hơn.

Khánh Linh muốn nhắn gửi điều gì tới những golfer trẻ cũng đang phải cân bằng giữa học tập và thể thao?

Em nghĩ em cũng như các bạn cần kiên trì và sắp xếp thời gian hợp lý. Sẽ có những ngày không dễ dàng, nhưng nếu xác định được việc cần làm và cố gắng từng chút một, mình sẽ tiến bộ. Với em, mỗi buổi tập, mỗi giải đấu và cả những ngày nỗ lực hoàn thành bài vở đều giúp em trưởng thành hơn.

Cảm ơn Khánh Linh!