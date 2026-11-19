Ngày 18/11, Real Madrid xác nhận Guler ký hợp đồng gia hạn thêm ba năm, qua đó gắn bó với sân Bernabeu đến năm 2032. Thỏa thuận cũ giữa hai bên có thời hạn đến năm 2029, nhưng sự tiến bộ vượt bậc của tiền vệ 21 tuổi khiến đội bóng quyết định sớm giữ chân tài năng này.

Dưới thời HLV Jose Mourinho mùa giải năm nay, Guler trở thành một trong những nhân tố nổi bật của Real Madrid. Thay vì chỉ hoạt động ở vị trí tiền vệ tấn công, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ được bố trí chơi lùi sâu hơn ở tuyến giữa và vẫn phát huy hiệu quả đáng kể.

Kể từ khi chuyển đến Real Madrid từ Fenerbahce với mức phí 30 triệu euro, Guler có 126 lần ra sân, ghi 22 bàn và thực hiện 32 pha kiến tạo. Những màn trình diễn ngày càng thuyết phục giúp giá trị chuyển nhượng của anh tăng lên 100 triệu euro.

Theo Transfermarkt, Guler hiện là cầu thủ có giá trị cao thứ 5 trong đội hình Real Madrid, đồng thời trở thành cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đắt giá nhất lịch sử. Mức định giá cho thấy bước tiến lớn của tiền vệ sinh năm 2005 chỉ sau vài mùa giải tại Tây Ban Nha.

Sau khi ký hợp đồng mới, Guler cho hay: "Từ ngày đầu tiên mặc chiếc áo Real Madrid, tôi hiểu mình trở thành một phần của lịch sử vĩ đại. Hôm nay, tôi cảm nhận được niềm tự hào và hạnh phúc ấy, nhưng cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Tôi mơ ước được khoác chiếc áo này trong nhiều năm, giành thêm những danh hiệu".

Từ cầu thủ từng bị chấn thương cản bước, Guler giờ vươn lên trở thành trụ cột của đội bóng Hoàng gia. Quyết định gia hạn đến năm 2032 cho thấy Real Madrid đặt kỳ vọng lớn vào vai trò của anh trong thời gian tới.