Guirassy tỏa sáng, Dortmund nhọc nhằn hạ Sabah 2-1

Guirassy trở thành tâm điểm trong chiến thắng của Dortmund. Ảnh: EPA

Chuyến làm khách tại Baku thuộc lượt trận thứ ba được dự báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Borussia Dortmund. Dù vậy, đội khách vẫn nhập cuộc đầy chủ động và sớm cụ thể hóa sức ép ngay từ những phút đầu tiên.

Ngay phút thứ 10, từ pha dứt điểm chớp nhoáng của Felix Nmecha ở rìa vòng cấm, thủ thành Pokatilov buộc phải trổ tài cứu thua. Trái bóng bật ra đúng vị trí của tiền đạo Serhou Guirassy và cầu thủ người Guinea dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới chủ nhà.

Bàn thua sớm không làm đội bóng Azerbaijan sụp đổ hay mất tinh thần. Ngược lại, đoàn quân của HLV Valdas Dambrauskas vùng lên mạnh mẽ, tạo ra hàng loạt tình huống sóng gió về phía khung thành Gregor Kobel.

Trước khi tìm được bàn gỡ, Sabah từng khiến mành lưới đối phương rung lên ở phút 30 sau tình huống thoát xuống dứt điểm của Mickels. Đáng tiếc là trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị vì tiền đạo đội chủ nhà có một pha di chuyển lỗi nhịp.

Nỗ lực không biết mệt mỏi của Sabah rốt cuộc cũng được đền đáp xứng đáng vào cuối hiệp một. Phút 39, Tymoteusz Puchacz tung đường tạt bóng chuẩn xác từ chấm đá phạt để Aden McCarthy bật cao đánh đầu hiểm hóc, san bằng cách biệt trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, HLV Niko Kovac yêu cầu các học trò chủ động kiểm soát nhịp độ để tìm kiếm khoảng trống. Sự kiên nhẫn của đội khách nhanh chóng mang lại quả ngọt ở phút 53.

Tiền vệ Joey Veerman thực hiện đường tạt bóng điểm rơi hoàn hảo loại bỏ toàn bộ hệ thống phòng ngự đối phương. Vẫn là Guirassy chọn vị trí khôn ngoan ở cột xa, tung cú dứt điểm gọn gàng ấn định tỷ số chung cuộc.

Trong khoảng thời gian còn lại, đội bóng áo vàng vấp phải sự kháng cự vô cùng quyết liệt. Sabah liên tục gia tăng hỏa lực bằng các phương án thay người nhằm níu giữ lại một điểm trên sân nhà.

Hàng tiền vệ Dortmund với sự góp mặt của những cái tên vào sân thay người như Jobe Bellingham hay Marcel Sabitzer đã làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Họ thành công trong việc phong tỏa các mũi nhọn nguy hiểm, đồng thời giữ cự ly đội hình hợp lý.

Khung thành của thủ môn Kobel đã vài lần đặt trong tình trạng báo động trước những pha hãm thành liên tiếp từ đối thủ. Tuy nhiên, bản lĩnh của một ông lớn tại đấu trường châu Âu đã giúp đại diện nước Đức đứng vững, qua đó rời Baku với trọn vẹn ba điểm trong tay.

Kết quả chung cuộc: Sabah FK 1-2 Borussia Dortmund

Cầu thủ ghi bàn:

Sabah FK: Aden McCarthy (39')

Borussia Dortmund: Serhou Guirassy (10', 53')