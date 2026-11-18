﻿Những món quà mộc mạc do học trò tự tay làm để gửi tặng thầy cô giáo.

Tháng 11 về, không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) lại rộn ràng trên khắp các mái trường. Tại Trường Tiểu học, THCS&THPT Albert Einstein, học sinh lựa chọn cách bày tỏ tình cảm bằng việc tự tay thiết kế, trang trí những tấm thiệp xinh xắn để gửi gắm tình cảm và lòng tri ân đến thầy cô. Với bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, các em đã biến những tờ giấy đơn giản thành những món quà ý nghĩa.

Em Hoàng Đường Bảo Châu (bên phải) tỉ mỉ trang trí tấm thiệp dành tặng cô giáo chủ nhiệm.

Em Hoàng Đường Bảo Châu (học sinh lớp 6A8, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein) chia sẻ: “Em rất hào hứng khi được tự tay vẽ và trang trí thiệp tặng thầy cô. Em muốn gửi đến thầy cô lời cảm ơn vì đã luôn quan tâm, yêu thương và dạy dỗ chúng em. Em chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng em trong học tập”.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein tham gia các hoạt động trong buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Tri ân thầy cô”.

Cùng với hoạt động làm thiệp, học sinh khối THCS & THPT Albert Einstein còn tham gia buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Tri ân thầy cô”. Thông qua những hình thức thể hiện gần gũi, buổi sinh hoạt không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp học sinh nhìn lại hành trình học tập, trưởng thành, hiểu hơn về sự tận tâm, kiên nhẫn và tình yêu thương mà thầy cô dành cho mình.

Các em học sinh Trường Mầm non Doraemon (trên địa bàn phường Thành Sen) say sưa tô vẽ những bức tranh chủ đề ngày 20/11.

Còn với các bạn ở Trường Mầm non Doraemon (phường Thành Sen), tình yêu thương dành cho cô giáo lại được thể hiện bằng những sản phẩm ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Trong không khí hướng tới ngày 20/11, dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, các bạn nhỏ hào hứng cắm hoa tươi, làm hoa giấy, vẽ tranh và trang trí khung ảnh. Có thể những nét vẽ còn nguệch ngoạc, cách sắp xếp chưa thật khéo léo, nhưng mỗi sản phẩm đều chứa đựng niềm vui và tình cảm hồn nhiên của trẻ thơ.

Những đôi bàn tay nhỏ xinh sắp xếp từng bông hoa để hoàn thiện món quà dành tặng các cô giáo.

Cô Lê Bùi Hải Yến - giáo viên Trường Mầm non Doraemon chia sẻ: “Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chúng tôi không chỉ tạo không khí vui tươi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam mà còn khéo léo lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và hình thành những hành vi đẹp cho trẻ. Nhìn các con hào hứng tham gia, tự tay làm nên những món quà dành tặng cô, chúng tôi càng cảm nhận rõ niềm vui, ý nghĩa của nghề và thêm trân trọng hành trình đồng hành cùng các con”.

Khoảnh khắc ấm áp khi cô và trò trao nhau những món quà yêu thương.

Cùng với các hoạt động đó, hiện nay, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm, phong trào thi đua thiết thực.

Tại Trường Tiểu học Nghi Xuân (xã Nghi Xuân), nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ điểm “Tháng Mười Một - Yêu thương và tri ân” và thông điệp “Tri ân thầy cô - Tự hào văn hóa quê hương - Kết nối yêu thương”. Điểm nhấn của chương trình năm nay là các hoạt động được triển khai linh hoạt tại cả 7 điểm trường. Mỗi điểm trường lựa chọn hình thức tổ chức khác nhau: giao lưu dân ca Ví, Giặm, dân vũ, làm tập san, báo tường, sáng tạo sản phẩm tri ân và tổ chức trò chơi tập thể...

Em Nguyễn Mộc Miên (lớp 4A1, Trường Tiểu học Nghi Xuân) chia sẻ: “Hôm nay, trường em rất vui và náo nhiệt. Em được tham gia nhiều hoạt động thú vị cùng thầy cô, bạn bè và cả bố mẹ. Em mong năm nào trường cũng tổ chức những hoạt động ý nghĩa như thế này để chúng em có thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên thầy cô”.

Những lời ca, điệu múa do học sinh Trường Tiểu học Nghi Xuân biểu diễn thay lời tri ân gửi đến thầy cô.

Các em học sinh tự tin trình bày những suy nghĩ, tình cảm và lòng biết ơn dành cho thầy cô qua các phần thuyết trình.

Cô Phan Thị Quỳnh Trang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Xuân (xã Nghi Xuân) chia sẻ: "Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn bồi đắp cho học sinh lòng biết ơn thầy cô, tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa; đồng thời, tạo cơ hội để các em phát huy năng khiếu, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Với chúng tôi, món quà ý nghĩa nhất dành tặng thầy cô chính là sự tiến bộ và trưởng thành của học trò, hướng tới mục tiêu vun đắp yêu thương và xây dựng mái trường hạnh phúc".

Những hoạt động ý nghĩa góp phần lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại các nhà trường.

Bằng những việc làm giản dị, thiết thực, các em học sinh đang cùng nhà trường vun đắp truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, nuôi dưỡng lòng biết ơn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Mỗi món quà, mỗi hoạt động tuy mang hình thức khác nhau nhưng đều chung một tấm lòng hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).