Gửi yêu thương đến người dân biên giới

Ban Tổ chức chương trình tặng quà cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Hoành Mô. Ảnh: Bích Nguyên

Chia sẻ khó khăn, vun đắp nghĩa tình nơi biên giới

Trong hành trình về với biên cương lần này, những món quà chúng tôi mang theo không hẳn lớn về giá trị vật chất nhưng đong đầy lòng biết ơn và tình người. Diện mạo vùng biên giới Quảng Ninh khởi sắc lên từng ngày so với 10 năm trước với những ngôi trường to đẹp, đường giao thông trải nhựa êm ru, cơ sở y tế khang trang. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của đồng bào Tày, Dao, Hán, Hoa... đã được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, vẫn còn những hoàn cảnh cần được hỗ trợ, giúp đỡ để vực dậy cuộc sống. Vì lẽ đó, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh đã triển khai nhiều mô hình giúp đỡ người dân như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”...

Đồng cảm với những việc làm ý nghĩa của những người lính quân hàm xanh nơi địa đầu Đông Bắc, chúng tôi hướng tới những phụ nữ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống và các em nhỏ trong Chương trình thiện nguyện “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương – Con nuôi đồn Biên phòng” được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/10/2026.

Tại 3 Đồn Biên phòng gồm: cửa khẩu Hoành Mô, Bắc Sơn và Pò Hèn, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 9 suất quà bằng tiền mặt, tổng trị giá 9 triệu đồng, cho các hội viên phụ nữ còn nhiều vất vả trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; đồng thời trao 50 chiếc chăn ấm, trị giá 17,5 triệu đồng, tới 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Giá trị vật chất của những phần quà này không lớn, nhưng điều ý nghĩa hơn cả là giá trị tinh thần. Đối những hộ nghèo nơi biên giới, sự sẻ chia đúng lúc không chỉ giúp giảm bớt một phần khó khăn trước mắt mà còn mang lại cảm giác được quan tâm, chia sẻ, đồng hành.

Nâng niu món quà vừa được trao tặng, chị Vũ Thị Thi, thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, xúc động tâm sự: “Chúng tôi là những phụ nữ sinh sống nơi miền núi, biên giới. Mỗi người một hoàn cảnh, một điều kiện sống khác nhau, nhưng ai cũng mong muốn có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đều cố gắng hết sức mình để đạt được điều đó. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hội Phụ nữ Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng, Viettel Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã tổ chức chương trình đầy ý nghĩa này. Sự quan tâm của các anh chị giúp chúng tôi có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống hằng ngày”.

Không chỉ quan tâm tới phụ nữ, Ban Tổ chức chương trình thiện nguyện lần này dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ nơi biên cương. Ba suất học bổng bằng tiền mặt, trị giá 6 triệu đồng, cùng sách vở, đồ dùng học tập trị giá 5 triệu đồng đã được trao tặng ba cháu là con nuôi của các đồn Biên phòng Bắc Sơn, Pò Hèn, cửa khẩu Hoành Mô. Cùng với đó, 200 chiếc áo ấm mùa đông, trị giá 70 triệu đồng, được dành tặng học sinh mầm non trên địa bàn phụ trách của ba đơn vị.

“Những chiếc áo ấm dành tặng các cháu học sinh mầm non, những phần quà và đồ dùng học tập dành cho con nuôi đồn Biên phòng, những phần quà thiết thực dành tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và nguồn động viên tinh thần to lớn” - Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô khẳng định - “Đây chính là nguồn động lực để các cháu học sinh thêm vững bước đến trường, các hội viên phụ nữ có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống; đồng thời tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ đơn vị yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Ban Tổ chức chương trình tặng áo ấm cho các cháu học sinh Trường Mầm non Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Bích Nguyên

Tri ân lịch sử, tiếp nối trách nhiệm với biên cương

Trong khuôn khổ chương trình, chúng tôi đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn - địa danh đã đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca về tinh thần chiến đấu, hy sinh kiên cường, không chịu khuất phục kẻ thù của cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an nhân dân vũ trang 209 (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn), cùng 27 công nhân lâm trường Hải Sơn và một nhân viên thương nghiệp Móng Cái trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc ngày 17/2/1979.

Cuộc chiến đấu không cân sức giữa cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an nhân dân vũ trang 209 và quân xâm lược diễn ra ác liệt ngay từ đầu. Quân số của đồn lúc đó chỉ có 48 đồng chí (đồng chí Đồn trưởng đang đi công tác). Địch dùng chiến thuật "biển người" ồ ạt tấn công, lớp này bị đánh tan, lớp khác lại điên cuồng xông lên. Trong 3 giờ liền, địch vẫn không lọt được vào đồn của ta. Sau mấy lần tấn công thất bại, địch rút quân ra xa, gọi pháo bắn vào trận địa của ta cấp tập 30 phút và mở đợt tấn công mới ngay sau đó.

Một cuộc chiến đấu giáp lá cà diễn ra ác liệt trên đồi quế, dưới sân đồn, trong giao thông hào. Đạn dược hết, các chiến sĩ ta dùng báng súng, lưỡi lê, lăn xả vào địch mà đánh. Nhiều chiến sĩ dùng cả vũ thuật tay không quần lộn với địch. Sau gần 5 giờ chiến đấu với địch, trong tình thế không cân sức, đạn đã hết, quân số bị thương vong nhiều, đến 11 giờ 30 phút, địch tạm thời chiếm được Đồn Công an nhân dân vũ trang 209. Với những thành tích xuất sắc trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ngày 19/12/1979, cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an nhân dân vũ trang 209 đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng của cán bộ, chiến sĩ và công nhân lâm trường, công nhân thương nghiệp năm xưa để bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc khiến chúng tôi không khỏi xúc động.

Ôn lại những trang sử hào hùng của đơn vị, Trung tá Nguyễn Thế Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Hèn cho biết, từ năm 1979 đến năm 1991, trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, nơi đây có 86 Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó có 58 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, một nhân viên thương nghiệp và 27 công nhân lâm trường Hải Sơn.

“Cuộc đời của các đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng ngời về lòng quả cảm, đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. Chiến công và tên tuổi của các Anh hùng, liệt sĩ đã trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chúng tôi nguyện học tập, chiến đấu và công tác xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ” - Trung tá Nguyễn Thế Cường chia sẻ.

Từ địa danh lịch sử Pò Hèn, chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập và sự bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Chúng tôi tự nhắc nhở mình về trách nhiệm tiếp nối truyền thống bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hôm nay.