Gửi trọn đam mê với nghệ thuật múa dân gian

NSƯT Hà Thị Lĩnh tập luyện các động tác múa.

Sau bảy năm miệt mài học tập, rèn luyện, cô gái trẻ từng bước làm chủ kỹ thuật hình thể, cảm thụ âm nhạc và ngôn ngữ múa. Năm 2008, Hà Thị Lĩnh tốt nghiệp loại xuất sắc và về công tác tại Phòng Nhà hát ca múa nhạc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh và gắn bó với sân khấu từ đó đến nay.

Mỗi lần ánh đèn sân khấu bật sáng, chị Lĩnh lại dành trọn tâm sức cho vai diễn. Với chị, múa không đơn thuần là thực hiện đúng động tác. Mỗi ánh mắt, bước chân, cánh tay hay nhịp chuyển động đều phải góp phần thể hiện tính cách, tâm trạng của nhân vật. Trong số các tác phẩm để lại cho chị nhiều cảm xúc nhất là tác phẩm “Giữa dòng Đà giang” của biên đạo Trần Minh Hải, được chị thể hiện cùng bạn diễn Xuân Thành, đã đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2021. Đây là tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật hình thể điêu luyện, kết hợp nội lực biểu cảm sâu sắc, sự hóa thân tinh tế vào nhân vật cô gái kiên cường trên chiếc bè bồng bềnh giữa dòng sông Đà, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng và giới chuyên môn.

Hơn hai thập niên theo nghề cũng là từng ấy năm chị có mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn của tỉnh; cùng đồng nghiệp mang lời ca, tiếng hát, điệu múa đến phục vụ nhân dân các địa phương. Đặc biệt, những chuyến đi về cơ sở đã giúp chị có thêm chất liệu để làm nghề. Không chỉ biểu diễn, chị quan sát từng bộ trang phục, động tác múa, phong tục, tập quán và đời sống sinh hoạt của đồng bào. Những điều tưởng như bình dị ấy được người nghệ sĩ chắt lọc, đưa vào ngôn ngữ múa.

NSƯT Hà Thị Lĩnh (thứ 2 trái sang) cùng các diễn viên biểu diễn tiết mục múa dân tộc Khơ Mú.

NSƯT Hà Thị Lĩnh chia sẻ: Để đưa được cái hồn cốt văn hóa bản địa vào từng động tác múa, tôi luôn đi thực tế, tìm hiểu phong tục, tập quán, đời sống của đồng bào các dân tộc. Kỷ niệm xúc động và khó quên nhất vẫn là những chuyến công tác dài ngày, mang điệu múa dân gian đến phục vụ bà con vùng sâu, vùng cao, vùng biên giới và được đón nhận bằng tình cảm chân thành của đồng bào.

Nghệ sĩ Lò Văn Thinh, Trưởng phòng Nhà hát ca múa nhạc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh, nhận xét: NSƯT Hà Thị Lĩnh là một trong những diễn viên múa trụ cột của đơn vị, có kỹ thuật biểu diễn vững vàng cùng khả năng cảm thụ âm nhạc, ngôn ngữ hình thể rất tinh tế. Ngoài thể hiện xuất sắc các vai diễn đòi hỏi độ khó cao, chị Lĩnh còn là một nghệ sĩ lao động nghệ thuật nghiêm túc, luôn giữ vững ngọn lửa đam mê và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Nhiều năm liền cống hiến cho nghệ thuật, NSƯT Hà Thị Lĩnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định năng lực chuyên môn qua hàng loạt giải thưởng tại các kỳ liên hoan chuyên nghiệp, như đoạt Huy chương vàng Liên hoan Múa chuyên nghiệp năm 2014, với tác phẩm “Chút duyên thầm của núi”; Huy chương vàng Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp năm 2015, với “Nhịp điệu đêm trăng”; Huy chương vàng Liên hoan 5 nước Đông Dương năm 2016, với tác phẩm “Sức sống Sơn La”; giải nhì Liên hoan Tài năng biên đạo trẻ toàn quốc năm 2019 với tác phẩm “Khèn ngược”... Năm 2023, chị Hà Thị Lĩnh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú khi mới 35 tuổi. Danh hiệu cao quý này là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là động lực to lớn để chị tiếp tục cống hiến và giữ lửa đam mê với nghệ thuật múa.