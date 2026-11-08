Gửi tiết kiệm HDBank tháng 11/2026, lãi suất cao nhất 7,2%/năm

Khảo sát đầu tháng 11/2026 cho thấy, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM (HDBank) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định đối với cả hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và gửi trực tuyến.

Theo biểu niêm yết mới nhất, mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng hiện đạt 7,2%/năm, áp dụng cho một số sản phẩm tiền gửi đặc thù ở nhóm kỳ hạn dài.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân, HDBank tiếp tục áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 ngày đến dưới 1 tháng ở mức 0,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy ngân hàng HDBank

Ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng, lãi suất huy động dao động từ 3,5% đến 3,6%/năm. Cụ thể, các khoản tiền gửi kỳ hạn 1 và 2 tháng được hưởng mức lãi suất 3,5%/năm, trong khi kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng được niêm yết ở mức 3,6%/năm.

Bên cạnh đó, HDBank tiếp tục áp dụng mức lãi suất cao hơn đối với nhóm kỳ hạn trung hạn từ 6 đến 11 tháng. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng được niêm yết ở mức 4,9%/năm, còn các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng được áp dụng mức lãi suất 4,7%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi 12-13 tháng trở lên, HDBank hiện triển khai hai biểu lãi suất khác nhau tùy theo từng sản phẩm.

Với các sản phẩm tiết kiệm thông thường, lãi suất kỳ hạn 12 tháng được niêm yết ở mức 5,2%/năm. Mức lãi suất này tăng lên 5,4%/năm đối với kỳ hạn 13 tháng.

Đáng chú ý, đối với các sản phẩm tiền gửi đặc biệt (loại 1), HDBank tiếp tục áp dụng mức lãi suất cao hơn đáng kể so với biểu niêm yết thông thường. Cụ thể, kỳ hạn 12 tháng được hưởng lãi suất 7,2%/năm, trong khi kỳ hạn 13 tháng được áp dụng mức 7,1%/năm. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất mà HDBank đang triển khai trong tháng 11/2026.

Trong khi đó, các kỳ hạn dài 15 tháng, 18 tháng và 24-36 tháng được áp dụng lãi suất lần lượt là 5,4%/năm, 5,5%/năm và 4,9%/năm.

Bên cạnh biểu lãi suất tại quầy, HDBank tiếp tục duy trì chính sách lãi suất ưu đãi đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến.

Theo biểu lãi suất online mới nhất, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 1 đến 2 tháng được hưởng mức lãi suất 4,2%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 3 đến 5 tháng, ngân hàng niêm yết lãi suất 4,3%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm online HDBank

Ở nhóm kỳ hạn trung hạn, HDBank áp dụng mức lãi suất 5%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng. Trong khi đó, các khoản tiền gửi từ 7 đến 11 tháng được hưởng lãi suất 4,8%/năm. Riêng kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến được niêm yết ở mức 5,3%/năm.

Đối với nhóm kỳ hạn dài, khách hàng gửi tiền trực tuyến từ 13 đến 15 tháng được áp dụng mức lãi suất 5,5%/năm. Kỳ hạn 18 tháng được hưởng lãi suất 5,6%/năm, trong khi các khoản tiền gửi từ 24 đến 36 tháng tiếp tục được niêm yết ở mức 5%/năm.