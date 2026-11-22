Cuối năm có khoản tiền nhàn rỗi, nhiều người chọn gửi tiết kiệm để vừa giữ tiền an toàn, vừa có thêm thu nhập từ lãi. Tuy nhiên, trước khi quyết định, cần tính đến nhu cầu chi tiêu, kỳ hạn gửi và những điều kiện đi kèm, thay vì chỉ chạy theo mức lãi suất cao.

Cuối năm là thời điểm nhiều người rà soát lại thu nhập, tiền thưởng và khoản tích lũy sau một năm làm việc. Với số tiền chưa có kế hoạch sử dụng ngay, gửi tiết kiệm ngân hàng thường được cân nhắc nhờ tính an toàn và cách thức thực hiện tương đối đơn giản.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi như mua sắm Tết, biếu tặng gia đình, thanh toán nợ hoặc chuẩn bị kế hoạch đầu năm mới. Vì vậy, việc gửi tiết kiệm cần được tính toán để vừa tận dụng tiền nhàn rỗi, vừa bảo đảm khả năng chủ động khi cần tiền.

Không nên gửi toàn bộ tiền đang có

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Dồn toàn bộ khoản tiền tích lũy vào một sổ tiết kiệm dài hạn có thể giúp người gửi hưởng mức lãi suất tốt hơn. Tuy nhiên, cách làm này tiềm ẩn rủi ro nếu bất ngờ phát sinh nhu cầu chi tiêu.

Chẳng hạn, một người có 100 triệu đồng và quyết định gửi toàn bộ trong 12 tháng. Nếu sau đó cần 15 triệu đồng để sửa xe hoặc giải quyết việc gia đình, họ có thể phải rút tiền trước hạn. Theo quy định về tiền gửi, phần rút trước hạn thường chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn thấp hơn đáng kể so với lãi suất ban đầu.

Do đó, trước khi gửi, cần xác định số tiền thực sự chưa cần sử dụng trong thời gian tới. Một nguyên tắc có thể tham khảo là duy trì quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt, tùy mức độ ổn định của thu nhập và hoàn cảnh cá nhân.

Ngoài ra, nên giữ riêng khoản tiền dành cho những kế hoạch đã xác định như mua sắm Tết, đi lại hoặc thanh toán các nghĩa vụ tài chính. Phần còn lại mới nên cân nhắc gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

Chọn kỳ hạn theo kế hoạch sử dụng tiền

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Kỳ hạn càng dài không đồng nghĩa càng phù hợp. Dù lãi suất ở một số kỳ hạn dài có thể hấp dẫn hơn, người gửi vẫn cần cân nhắc thời điểm dự kiến sử dụng khoản tiền đó.

Nếu có kế hoạch chi tiêu trong 1-3 tháng tới, kỳ hạn ngắn có thể giúp duy trì sự linh hoạt. Với khoản tiền chắc chắn chưa cần dùng trong 6-12 tháng hoặc lâu hơn, người gửi có thể cân nhắc kỳ hạn dài hơn để tối ưu tiền lãi.

Trước khi lựa chọn, hãy liệt kê những khoản chi lớn dự kiến phát sinh trong vài tháng tới, sau đó đối chiếu với thời điểm đáo hạn của khoản tiết kiệm. Nếu chưa chắc chắn về nhu cầu sử dụng tiền, không nên khóa toàn bộ khoản tích lũy trong một kỳ hạn dài.

Mục tiêu là để kỳ hạn gửi phục vụ kế hoạch tài chính, thay vì buộc bản thân phải thay đổi kế hoạch chỉ để giữ khoản tiền gửi đến ngày đáo hạn.

Không chỉ nhìn vào mức lãi suất cao nhất

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Lãi suất là yếu tố quan trọng khi lựa chọn ngân hàng, nhưng không nên là tiêu chí duy nhất. Mức lãi suất tiền gửi có thể khác nhau tùy kỳ hạn, số tiền gửi, hình thức gửi tại quầy hay trực tuyến và chương trình áp dụng của từng ngân hàng.

Một số mức lãi suất được quảng bá có thể đi kèm điều kiện về số tiền gửi hoặc nhóm khách hàng nhất định. Vì vậy, người gửi cần kiểm tra xem mình có đủ điều kiện hưởng mức lãi suất đó hay không, thay vì chỉ căn cứ vào con số được công bố.

Trước khi quyết định, nên so sánh một số ngân hàng ở cùng kỳ hạn và hình thức gửi. Đồng thời, cần tìm hiểu cách tính lãi, thời điểm trả lãi, quy định rút trước hạn và phương thức tái tục khi sổ tiết kiệm đáo hạn.

Những điều khoản này ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thực nhận cũng như khả năng sử dụng khoản tiền gửi khi cần thiết.

Gửi tiết kiệm dịp cuối năm không đơn thuần là tìm ngân hàng có lãi suất cao nhất hay chọn kỳ hạn dài nhất. Một khoản tiền gửi phù hợp cần được đặt trong tổng thể kế hoạch tài chính cá nhân, bảo đảm cân đối giữa tiền tích lũy, quỹ dự phòng và những khoản chi sắp tới. Giữ được sự chủ động về dòng tiền cũng quan trọng không kém việc tối ưu tiền lãi.