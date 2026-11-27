Tín dụng chính sách xã hội là một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng, bên cạnh nguồn vốn Trung ương, ngân sách địa phương ủy thác, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh luôn quan tâm huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm được xác định là một kênh bổ sung vốn quan trọng, góp phần tạo nguồn lực để ngân hàng triển khai các chương trình cho vay ưu đãi.

Lan tỏa phong trào tiết kiệm

Tại các điểm giao dịch xã được tổ chức định kỳ hằng tháng, bên cạnh việc giải ngân, thu nợ, thu lãi, cán bộ ngân hàng còn dành thời gian thông tin đến người dân về các hình thức gửi tiết kiệm, mức lãi suất, kỳ hạn gửi cũng như quyền lợi của người gửi tiền. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm tiền gửi mà còn giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của hoạt động này.

Chị Phạm Thị Tuyên, xã Đình Lập cho biết: Sau khi được cán bộ ngân hàng tuyên truyền, giải thích về ý nghĩa của việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, gia đình tôi hiểu rằng dù số tiền gửi không lớn nhưng cũng góp phần bổ sung nguồn vốn cho vay ưu đãi, giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Vì vậy, gia đình tôi đã tham gia gửi tiết kiệm với số tiền 40 triệu đồng. Đây cũng là cách để mỗi người góp một phần nhỏ bé của mình chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tràng Định trao sổ tiết kiệm cho đoàn viên thanh niên tham gia gửi tiết kiệm

Bên cạnh đó, cán bộ ngân hàng còn phối hợp với UBND các xã, phường, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn chủ động rà soát, tiếp cận những gia đình có điều kiện kinh tế, hộ sản xuất, kinh doanh có nguồn tiền nhàn rỗi để tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động gửi tiết kiệm tại NHCSXH. Việc vận động được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, giải thích rõ lợi ích của người gửi cũng như ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng, qua đó khuyến khích người dân tham gia bằng khả năng của mình.

Không chỉ tuyên truyền thường xuyên, những năm qua, tỉnh đã tổ chức các đợt phát động, ngày hội gửi tiền tiết kiệm nhằm tạo sự lan tỏa, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia. Nhằm tạo lập thêm nguồn vốn bổ sung cho vay các chương trình tín dụng chính sách, năm 2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 19/6/2026 về phát động phong trào “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” tại NHCSXH giai đoạn 2026 - 2028. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tổ chức ngày hội “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” năm 2026. Bên cạnh đó, UBND các xã đã tổ chức lễ phát động phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại xã Thất Khê, giữa năm 2026, UBND xã đã phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH Tràng Định tổ chức lễ phát động phong trào. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia, riêng trong ngày hội đã huy động được trên 322 triệu đồng. Ông Chu Tuấn Doanh, Chủ tịch UBND xã Thất Khê cho biết: Đây là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần tiết kiệm, huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư để bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, khuyến khích các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Từ sự lan tỏa của phong trào tại cơ sở, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ chức, cá nhân của Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đến nay, tổng số dư huy động qua tổ chức, cá nhân của chi nhánh đạt trên 675 tỷ đồng, tăng hơn 76 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2025, hoàn thành 95,4% kế hoạch năm 2026.

Tiếp sức phát triển

Từ những khoản tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân, nguồn vốn tín dụng chính sách được bổ sung, tạo thêm điều kiện để NHCSXH mở rộng cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách. Đằng sau mỗi khoản tiền gửi là sự sẻ chia, góp sức của cộng đồng, cùng tạo cơ hội để những hộ còn khó khăn vươn lên phát triển kinh tế.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa giúp nhiều gia đình có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ chăn nuôi, trồng trọt đến phát triển kinh doanh, dịch vụ, nguồn vốn vay ưu đãi giúp người dân có thêm điều kiện mua cây, con giống, đầu tư chuồng trại, máy móc, mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế từng bước phát huy hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Gia đình chị Lương Thị Hảo, phường Kỳ Lừa kinh doanh thu mua hồi từ năm 2016 nhưng do thiếu vốn nên chỉ kinh doanh với quy mô nhỏ. Đầu năm 2026, gia đình chị được vay 200 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để mở rộng kinh doanh. Chị Hảo chia sẻ: Nhờ nguồn vốn này, gia đình tôi có vốn đầu tư kho bãi, thu mua hồi của người dân ở các xã lân cận, ước tính sản sản lượng thu mua sẽ tăng từ 20 lên 50 tấn/năm, qua đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Chi Lăng kiểm tra mô hình vay vốn của người dân

Không chỉ hỗ trợ các hộ phát triển kinh tế, nguồn vốn tín dụng chính sách còn giúp các hộ cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng và sửa chữa nhà ở... Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để có thêm nguồn lực đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục xác định huy động tiền gửi tiết kiệm là nhiệm vụ quan trọng, được triển khai thường xuyên, gắn với nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Theo đó, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền về gửi tiền tiết kiệm, ngân hàng chú trọng đa dạng hóa hình thức huy động, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình tham gia gửi tiền; nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của người gửi tiết kiệm.

Ông Phan Anh Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là giải pháp thiết thực nhằm huy động nguồn vốn bổ sung để triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm chung tay vì cộng đồng. Thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm.

Từ những khoản tiền tiết kiệm được gửi vào ngân hàng, nguồn vốn chính sách có thêm điều kiện để đến với những hộ đang cần vốn phát triển kinh tế. Khi mỗi tổ chức, cá nhân cùng góp một phần khả năng của mình, sự sẻ chia sẽ được nhân lên, tạo thêm cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên ổn định cuộc sống. Đó cũng là ý nghĩa thiết thực mà phong trào “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” hướng tới, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.