Gửi tiền ở nhiều ngân hàng cần lưu ý gì?

Trả lời:

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Gửi tiết kiệm là một trong những kênh được nhiều người lựa chọn để bảo toàn tiền nhàn rỗi và tạo nguồn thu nhập ổn định. Với khoản tiền lớn, chia nhỏ tiền gửi tại nhiều ngân hàng có thể giúp người gửi phân tán một số rủi ro, đồng thời chủ động hơn trong việc sử dụng dòng tiền.

Phân tán rủi ro

Thay vì tập trung toàn bộ tiền vào một ngân hàng, người gửi có thể phân bổ sang 2-3 ngân hàng. Cách này giúp hạn chế việc toàn bộ khoản tiền chịu tác động từ một ngân hàng hoặc một sản phẩm tiền gửi duy nhất.

Tuy nhiên, việc chia tiền không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Người gửi vẫn cần lựa chọn các ngân hàng hoạt động ổn định, kiểm tra kỹ điều kiện của sản phẩm và thực hiện giao dịch qua các kênh chính thức.

Chủ động về kỳ hạn và dòng tiền

Chia tiền gửi cũng cho phép người gửi lựa chọn nhiều kỳ hạn khác nhau. Chẳng hạn, một phần có thể gửi kỳ hạn dài để hưởng mức lãi suất phù hợp, phần còn lại gửi kỳ hạn ngắn hoặc duy trì tiền có tính thanh khoản cao hơn để đáp ứng nhu cầu phát sinh.

Cách phân bổ này giúp hạn chế tình trạng phải tất toán trước hạn toàn bộ khoản tiền chỉ vì cần sử dụng một phần vốn.

Không nên chỉ chạy theo lãi suất cao

Khi chia tiền gửi, người gửi thường có xu hướng so sánh lãi suất giữa các ngân hàng. Tuy nhiên, lãi suất không nên là tiêu chí duy nhất. Cần xem xét cả kỳ hạn, cách trả lãi, điều kiện rút trước hạn, phương thức xác nhận giao dịch và các quy định liên quan đến khoản tiền gửi.

Đặc biệt, cần phân biệt rõ tiền gửi được thực hiện đúng quy định tại ngân hàng với các sản phẩm đầu tư khác được phân phối qua ngân hàng, bởi mức độ rủi ro và cơ chế bảo vệ có thể khác nhau.

Xác định mức tiền phù hợp với nhu cầu

Trước khi chia tiền gửi, nên dành riêng một khoản dự phòng cho các chi phí đột xuất. Phần tiền còn lại mới cân nhắc phân bổ theo mục tiêu, thời hạn sử dụng và mức độ chấp nhận rủi ro.

Như vậy, chia tiền gửi ở nhiều ngân hàng có thể là một cách phân tán rủi ro và tăng tính chủ động, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào cách phân bổ. Với người gửi tiền, một kế hoạch hợp lý nên kết hợp giữa mức độ an toàn, khả năng thanh khoản và nhu cầu sử dụng vốn, thay vì chỉ tập trung vào ngân hàng có lãi suất cao nhất.