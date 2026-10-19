Gửi tiền cho bạn gái nuôi con rồi nhận ra con không tồn tại, kết quả từ cảnh sát khiến người đàn ông 'hóa điên'

Một phụ nữ tại Anh đã khiến bạn trai cũ tin rằng cô sinh hai người con của họ. Người đàn ông trong vụ việc được gọi là John, còn người phụ nữ là Jane. Danh tính thật của cả hai không được công bố. John đã nộp đơn lên tòa án gia đình sau khi được thông báo rằng Jane bán hai đứa trẻ với tổng số tiền 500 bảng Anh, tương đương khoảng 17 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, John tin mình sắp trở thành cha từ cuối năm 2022, khi Jane thông báo mang thai. Người phụ nữ gửi cho bạn trai hình ảnh siêu âm và dần có biểu hiện bên ngoài giống người đang mang thai. John tin tưởng những gì cô nói và trong khoảng hai năm đã chuyển cho cô tổng cộng khoảng 30.000 bảng Anh, tương đương gần 1 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2023, không lâu trước thời điểm dự sinh đứa trẻ đầu tiên, Jane gọi cảnh sát và cáo buộc John hành hung mình. Người đàn ông bị bắt, sau đó bị tạm giam trong vài tháng.

Người đàn ông đau khổ nhận ra 2 con của anh dường như không tồn tại, chỉ vì lời nói dối quá hoàn hảo của bạn gái. Ảnh minh họa

Sau đó Jane nhắn tin cho cha dượng của John, thông báo em bé đã chào đời và gửi kèm ảnh trẻ sơ sinh. Cô còn được cho là đã gửi tin nhắn thoại cho mẹ của John vào giữa đêm, trong đó có âm thanh trẻ sơ sinh khóc.

Khi John được thả, mối quan hệ giữa hai người nối lại. Jane nói rằng em bé đang ở với một thành viên trong gia đình và chính quyền địa phương không cho phép John gặp con, dù cô vẫn cho anh xem nhiều hình ảnh của đứa trẻ.

Sau đó, Jane tiếp tục thông báo mang thai lần thứ hai, dự sinh vào tháng 8/2024. Tuy nhiên, trước thời điểm này, hai người đã chia tay và không quay lại với nhau. Jane vẫn nói với mẹ của John rằng đứa trẻ thứ hai đã chào đời.

Sự việc chỉ dần sáng tỏ khi John lo lắng về tung tích hai đứa trẻ và tìm cách xác minh thông tin với chính quyền địa phương cùng cảnh sát. Các cuộc kiểm tra không tìm thấy hồ sơ ghi nhận hai ca sinh như Jane đã kể.

Trong quá trình tố tụng, Jane thừa nhận đã bịa chuyện mang thai và sinh con, đồng thời xác nhận hai đứa trẻ không tồn tại. Cô cho rằng mình làm vậy để trả thù John, người mà cô cáo buộc từng ngược đãi mình.

Theo phán quyết của thẩm phán, các bằng chứng chống lại lời kể của Jane rất rõ ràng. Hồ sơ ngân hàng cho thấy cô đến một tiệm nhuộm da vào ngày được cho là ngày sinh con, trong khi những thông tin cô cung cấp về các lần mang thai không được xác nhận bằng hồ sơ y tế hay giấy tờ chính thức.

Thẩm phán nhận định John là nạn nhân của một chiến dịch lừa dối kéo dài và được dàn dựng công phu. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn khiến mẹ và một người bạn thân của anh tin rằng hai đứa trẻ thực sự tồn tại. Thẩm phán Tòa án Cấp cao Anh mô tả đây là một vụ lừa dối đặc biệt bất thường và được thực hiện có tính toán.

Tuy nhiên, thẩm phán cho biết chưa thể kết luận chắc chắn động cơ của Jane. Khả năng gian lận tài chính được xem xét, bên cạnh nhận định rằng những vấn đề sức khỏe tâm thần phức tạp của người phụ nữ có thể cũng đóng một vai trò trong hành vi của cô.

Vụ việc gây chú ý bởi John không chỉ tin rằng mình có hai người con mà còn bỏ ra một khoản tiền lớn trong thời gian dài, dựa trên những thông tin sau đó được xác định là giả mạo.

(Theo BBC News, ngày 3/10/2026)