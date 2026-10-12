Gửi phim dự thi sai quy định vẫn bị xử lý dù đoạt giải quốc tế

Đây là nội dung được Cục Điện ảnh khẳng định trong văn bản ngày 12/10 gửi các cơ sở điện ảnh sản xuất, phát hành phim; các tổ chức, cá nhân Việt Nam có phim đăng ký tham dự sự kiện điện ảnh.

Cục Điện ảnh cho biết, thời gian qua có trường hợp tổ chức, cá nhân gửi bản phim hoặc cấp quyền truy cập bản phim cho ban tổ chức liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim ở nước ngoài khi phim chưa được cấp giấy phép phân loại phim hoặc chưa có quyết định phát sóng; đến sát thời hạn công chiếu của sự kiện mới nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian ngắn.

Thực trạng này làm phát sinh nguy cơ vi phạm pháp luật, gây bị động cho công tác thẩm định và hạn chế khả năng hỗ trợ kịp thời của cơ quan có thẩm quyền đối với những tác phẩm có chất lượng.

Phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lựa chọn dự Oscar lần thứ 99.

Cục Điện ảnh yêu cầu các tổ chức, cá tuân thủ điều kiện pháp lý; bảo đảm phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc có quyết định phát sóng theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Điện ảnh trước khi gửi phim tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim tại nước ngoài. Bản phim gửi tham dự phải đúng với bản phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng.

Việc được cấp giấy phép phân loại phim hoặc có quyết định phát sóng sau thời điểm đã gửi phim cho các tổ chức nước ngoài không đương nhiên miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm đã thực hiện trước đó.

Việc gửi phim tham gia sự kiện điện ảnh ở nước ngoài khi phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc chưa có quyết định phát sóng là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về điện ảnh. Phim được trao giải ở bất kỳ hạng mục nào không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân nếu phim được gửi tham gia khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đối với giấy chứng nhận tuyển chọn, giải chuyên đề, giải do đơn vị đồng hành trao, giải danh dự hoặc các hình thức ghi nhận ngoài hạng mục tranh giải chính, tổ chức, cá nhân công bố đúng tên gọi, vị trí của hình thức ghi nhận trong cơ cấu giải thưởng của sự kiện. Không sử dụng các hình thức ghi nhận nêu trên để khẳng định tác phẩm đã đạt giải thưởng chính hoặc được giới chuyên môn quốc tế ghi nhận rộng rãi; việc công bố thiếu chính xác có thể ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức, cá nhân tham gia và ngành điện ảnh Việt Nam.

Cục Điện ảnh cũng cho rằng, trách nhiệm đối với đất nước không chỉ dừng lại ở việc chấp hành pháp luật mà còn cần nâng cao ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và sự cân nhắc đầy đủ về tác động của tác phẩm đối với việc xây dựng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Khi lựa chọn, gửi và truyền thông về tác phẩm, tổ chức, cá nhân cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, trách nhiệm với cộng đồng và uy tín của điện ảnh Việt Nam lên trên mục tiêu tìm kiếm danh hiệu. Không chạy theo giải thưởng để định vị tác phẩm theo hướng thiếu toàn diện về con người và xã hội Việt Nam.

Khi phát hiện dấu hiệu phim được gửi tham dự khi chưa đủ điều kiện, bản phim tham dự không đúng với bản phim đã được cấp phép, hoặc thông tin về hạng mục và giải thưởng được công bố không chính xác, Cục Điện ảnh sẽ kiểm tra, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ quan báo chí, Cục Điện ảnh cũng khuyến cáo, khi thông tin về phim được trao giải tại sự kiện quốc tế, phản ánh khách quan vị thế, giá trị của giải thưởng trong hệ thống giải thưởng; cần thận trọng khi tác phẩm được tôn vinh dưới danh xưng “sáng tạo”, “góc nhìn mới”, nhưng có thể truyền tải thông điệp tuyên truyền, vận động chính trị do các chủ thể bên ngoài thúc đẩy.