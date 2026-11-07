Gửi ô tô vào bãi trông giữ xe rồi bị phạt, ai phải nộp phạt?

Hỏi:

Tôi đưa xe ô tô gửi vào một điểm trông giữ phương tiện cạnh vỉa hè phố Hồ Đắc Di (Hà Nội) theo hướng dẫn của nhân viên trông xe. Khu vực này có kẻ vạch sơn ở sát vỉa hè. Sau đó, CSGT tuần tra và xử phạt các phương tiện do dừng, đỗ trái quy định. Vậy xin hỏi, trường hợp này tôi hay nhân viên trông giữ xe phải nộp phạt?

Phan Ngọc Tuyến (Hà Nội)

Lực lượng chức năng kiểm tra một bãi trông giữ xe tại Hà Nội. (Ảnh minh họa).

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội trả lời:

Tại một số tuyến phố ở Hà Nội, nhiều khu vực lòng đường, vỉa hè được cấp phép sử dụng làm điểm khai thác đỗ xe, trông giữ phương tiện. Tuy nhiên, quá trình tuần tra, cảnh sát phát hiện một số trường hợp vi phạm.

Hành vi vi phạm phổ biến bị xử lý gồm: Đơn vị trông giữ xe sử dụng vỉa hè vượt quá diện tích được cấp phép để trông giữ phương tiện; dừng, đỗ xe ô tô chiếm diện tích vỉa hè; dừng, đỗ xe tại nơi có biển cấm, đường hẹp…

Theo Nghị định số 168/2024, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức; buộc khôi phục tình trạng ban đầu.

Trong khi đó, người có hành vi dừng, đỗ xe ô tô trái quy định bị xử phạt từ 700.000 - 900.000 đồng.

Về xử lý trách nhiệm, khi phát hiện phương tiện vi phạm về dừng đỗ xe, lực lượng chức năng sẽ làm việc trực tiếp với chủ phương tiện, lập biên bản xử phạt đối với tài xế hay chủ xe.

Sau khi chấp hành việc xử phạt, chủ xe hoặc tài xế có thể làm việc với chủ bãi trông giữ xe hoặc nhân viên trông xe để tiếp tục giải quyết.