Gửi ô tô 50.000 đồng một giờ ở trung tâm Hà Nội: Cần đọc đúng phạm vi bảng giá mới

Một lượt gửi ô tô đến chín chỗ tại 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi Hà Nội tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng cho 60 phút. Với người thường xuyên vào trung tâm, đây là khoản chi cần tính lại ngay từ chuyến đi tiếp theo.

Mức giá thuộc Quyết định 5794/QĐ-UBND, có hiệu lực từ ngày 15.10, áp dụng cho dịch vụ trông giữ phương tiện sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Cùng một loại xe, khác vị trí là khác giá

Nhóm 12 tuyến phố có mức 50.000 đồng một lượt 60 phút gồm Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.

Với ô tô đến chín chỗ và xe tải dưới hai tấn, mức theo lượt 60 phút tại các khu vực còn lại được phân chia như sau:

Bảng trên không phải giá chung cho xe khách hoặc xe tải lớn. Người gửi cũng cần phân biệt vé lượt với hợp đồng tháng, gửi ban ngày với gửi cả ngày đêm; những lựa chọn này có biểu giá riêng.

Đối với xe đạp, xe máy tại nhóm phố đô thị lõi và các tuyến còn lại trong phạm vi Vành đai 1, mức theo lượt ban ngày là 10.000 đồng, ban đêm 15.000 đồng, cả ngày và đêm 25.000 đồng. Vé tháng là 250.000 đồng tại nhóm phố cần hạn chế thuộc đô thị lõi và 200.000 đồng tại các tuyến còn lại trong phạm vi được nêu.

Không phải mọi bãi xe đều được viện dẫn quyết định để tăng giá

Phạm vi điều chỉnh lần này không bao gồm mức giá tối đa của dịch vụ trông giữ phương tiện được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Đây là điểm người sử dụng cần kiểm tra trước khi chấp nhận lời giải thích “thành phố vừa tăng giá”.

Sở Xây dựng nêu lý do điều chỉnh gồm biến động chi phí nhân công, bảo hiểm, thiết bị, quản lý và vận hành sau nhiều năm. Chính sách giá cũng được sử dụng để điều tiết nhu cầu đỗ xe tại khu vực trung tâm có quỹ đất hạn chế.

Với người đi làm, mua sắm hoặc đưa gia đình vào trung tâm, câu hỏi thực tế không dừng ở mức 50.000 đồng. Cần biết điểm gửi thuộc nhóm nào, thời gian được ghi nhận thế nào và hình thức gửi nào phù hợp với nhu cầu.

Trước khi giao xe, nên xem bảng niêm yết, hỏi rõ cách tính thời gian và giữ vé hoặc chứng từ thanh toán. Nếu mức thu khác bảng công khai, việc lưu lại thông tin điểm gửi, thời điểm và số tiền sẽ hữu ích hơn tranh cãi mà không có căn cứ đối chiếu.

Mức giá cao hơn có thể khiến người dân cân nhắc thời gian đỗ hoặc lựa chọn phương tiện khác. Nhưng để tác động đó trở thành thay đổi hành vi, họ còn cần biết bãi thay thế ở đâu, kết nối giao thông công cộng thế nào và chi phí toàn bộ chuyến đi ra sao.

Bởi vậy, công khai đúng biểu giá là phần thiết yếu của việc điều chỉnh. Người sử dụng cần trả đúng mức, đúng nơi và đúng dịch vụ, thay vì chỉ nhận một thông báo chung rằng giá gửi xe đã tăng.