Gửi niềm tin, trao trách nhiệm

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 7 và lãnh đạo tỉnh thăm giờ học của các em học sinh Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng

Gửi trọn niềm tin

Trong cơn mưa chiều xối xả, chị Ka Rim (38 tuổi) trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Vừa bước vào nhà, chị đã nhìn lên đồng hồ, nhẩm tính xem con gái Ka Bùi Ngọc Diễm - học sinh lớp 6.1 tại Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam đã tan học hay chưa. Con gái xa nhà, nỗi nhớ vẫn thường trực, nhưng điều khiến người mẹ này yên tâm là môi trường học tập, rèn luyện mà gia đình đã tin tưởng lựa chọn cho con.

Qua những câu chuyện của người lớn tuổi trong gia đình, chị đã biết đến mô hình Trường Thiếu sinh quân từ lâu và hiểu đây là môi trường góp phần giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho quân đội. “Khi biết Bộ Quốc phòng có chủ trương thành lập các trường thiếu sinh quân, tôi và gia đình đều mong muốn cho con theo học. Chúng tôi không chỉ mong con được học tập tốt mà còn được rèn luyện để trở thành người có ích”, chị Ka Rim bày tỏ.

Với anh Hà Văn Việt (41 tuổi), người dân tộc Thái - giáo viên Trường THCS Hà Huy Tập, xã Đam Rông 4, quyết định cho con theo học tại trường cũng gửi gắm tình yêu, niềm tin và kỳ vọng của cả gia đình. Anh Việt kể, ông nội từng là quân nhân nên tình cảm dành cho màu xanh áo lính đã trở thành điều gần gũi, thân thuộc trong gia đình. Khi biết thông tin thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam, vợ chồng anh chủ động tìm hiểu với nhiều kỳ vọng. Đến khi biết Phân hiệu 1 của trường được đặt tại tỉnh Lâm Đồng, mong muốn cho con theo học trong môi trường này càng trở nên rõ ràng hơn.

Học sinh khối lớp 10 thuộc Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng

Con gái anh là cháu Hà Phương Du, hiện học lớp 10. Ở độ tuổi đã có suy nghĩ, chính kiến và mong muốn riêng, Phương Du không đơn thuần làm theo quyết định của cha mẹ. Việc lựa chọn theo học tại trường là kết quả của những cuộc trò chuyện, bàn bạc và thống nhất giữa các thành viên trong gia đình. “Chúng tôi tin rằng, những điều con học được trong môi trường quân đội không chỉ có ý nghĩa trong những năm tháng học tập mà còn trở thành hành trang quý giá trên chặng đường dài phía trước”, anh Việt chia sẻ.

Tại buổi gặp gỡ giữa Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam với phụ huynh, niềm tin ấy cũng được nhiều gia đình bày tỏ. Với họ, gửi con vào trường không chỉ là lựa chọn một nơi học tập mà còn là trao cho con cơ hội trưởng thành.

Trao trách nhiệm

Tại buổi công bố quyết định thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng, Thiếu tướng Lê Xuân Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 khẳng định, đây là môi trường giáo dục đặc thù, vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, vừa chú trọng giáo dục chính trị, truyền thống, rèn luyện thể chất, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại phân hiệu, Thiếu tướng Lê Xuân Bình yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xác định đây là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt. Phương châm “dạy chữ gắn với dạy người”, học tập gắn với rèn luyện, trang bị kiến thức gắn với hình thành nhân cách phải được cụ thể hóa trong từng hoạt động giáo dục. Quá trình tổ chức dạy học, quản lý học sinh cần phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, kết hợp yêu cầu nghiêm túc, kỷ luật với sự gần gũi, trách nhiệm và tính nhân văn; lấy sự tiến bộ, trưởng thành toàn diện của học sinh làm thước đo.

Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng là môi trường giáo dục đặc thù, vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, vừa rèn kỷ luật và tác phong quân nhân

Thiếu tướng Lê Xuân Bình nhấn mạnh, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải gương mẫu từ phẩm chất, tác phong đến lời nói, hành động, nhận thức rõ vai trò của mình trong giáo dục, định hướng và hình thành nhân cách cho học sinh. Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, công tác quản lý phải bám sát tình hình học tập, rèn luyện, sức khỏe, tâm tư và hoàn cảnh của từng em, đặc biệt là những học sinh lần đầu xa gia đình. Nhà trường cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm điều kiện ăn, ở, học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe; đặt an toàn của học sinh lên hàng đầu.

Thượng tá Võ Đình Trọng, Chính trị viên Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam, thông tin, giáo dục phổ thông vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, song được thực hiện trong môi trường đặc thù quân đội. Vì vậy, bên cạnh việc trang bị kiến thức, Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Nam còn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nhằm giúp các em học sinh hình thành nền nếp, nhân cách, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Những yêu cầu ấy đang được cụ thể hóa trong nhịp sinh hoạt hằng ngày tại phân hiệu. Từ khi thức dậy đến lúc kết thúc một ngày học tập, các em dần làm quen với thời gian biểu và nền nếp chặt chẽ của môi trường quân đội. Học sinh hành quân đến lớp theo đội hình, học văn hóa, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, sắp xếp nội vụ và ôn bài vào buổi tối.

Chiến sĩ chăm sóc cảnh quan tại Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng

Từ những việc hằng ngày như: sắp xếp chỗ ở, giữ gìn vệ sinh cá nhân đến chấp hành giờ giấc, thực hiện nhiệm vụ chung, các em dần hình thành tính tự giác, biết chăm lo bản thân và có trách nhiệm với tập thể.

Những ngày đầu nhập học, không phải em nào cũng dễ dàng thích nghi với cuộc sống xa gia đình. Sự thay đổi về giờ giấc, sinh hoạt và môi trường học tập có thể khiến các em bỡ ngỡ, nhớ nhà. Bởi vậy, bên cạnh yêu cầu duy trì nền nếp, sự gần gũi, kiên trì của cán bộ, giáo viên cùng sự sẻ chia giữa bạn bè có ý nghĩa quan trọng, giúp học sinh từng bước hòa nhập, ổn định tâm lý và tự tin hơn trong cuộc sống tập thể. Bên cạnh đó, trường còn tổ chức nhiều hoạt động trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, tạo sân chơi phù hợp lứa tuổi, để trong môi trường quân đội nhưng các em vẫn giữ được sự hồn nhiên, vui tươi của tuổi học trò.

Công tác quản lý học sinh được yêu cầu phải bám sát tình hình học tập, rèn luyện, sức khỏe, tâm tư và hoàn cảnh của từng em, đặc biệt là những học sinh lần đầu xa gia đình.

Từ niềm tin của gia đình đến trách nhiệm của nhà trường, hành trình trưởng thành của mỗi học sinh được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ mỗi ngày. Đó cũng là nền tảng để những học sinh hôm nay từng bước trưởng thành, mang theo hành trang vững vàng trên chặng đường phía trước.

Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải gương mẫu từ phẩm chất, tác phong đến lời nói, hành động, nhận thức rõ vai trò của mình trong giáo dục, định hướng và hình thành nhân cách cho học sinh. Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7