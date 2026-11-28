Bởi vậy, cuộc bầu trưởng ấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 28/11 tại 17 ấp không đơn thuần là lựa chọn người đảm nhận một chức danh, mà còn là dịp người dân gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những người đủ uy tín, trách nhiệm, sát sánh cùng bà con khu dân cư phát triển đời sống, xây dựng quê hương.

Đại diện các hộ gia đình Ấp 14 tham gia bầu trưởng ấp nhiệm kỳ mới.

Từ sáng sớm, đại diện các hộ gia đình đã có mặt tại các điểm bầu cử. Hơn 8.000 hộ gia đình tại 17 ấp cử đại diện tham gia biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Mỗi sự lựa chọn đều gửi gắm mong muốn về người trưởng ấp biết lắng nghe, gần gũi và có trách nhiệm với công việc chung. Bởi ở khu dân cư, trưởng ấp là người gần dân nhất, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày của dân.

Tham gia bầu cử trưởng ấp, bà Hữu Thị Bích, 78 tuổi, Ấp 9, dân tộc Khmer, mong trưởng ấp thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đời sống người dân, nhất là những gia đình còn khó khăn; hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.những việc bà con chưa rõ hoặc gặp trở ngại.

Chung kỳ vọng ấy, ông Trương Tấn Phước, 81 tuổi, Ấp 15, mong người đảm nhận nhiệm vụ trưởng ấp phải gương mẫu, có trách nhiệm và biết lo việc chung; phải thật sự lắng nghe và nói đi đôi với làm.

Người dân giơ tay biểu quyết lựa chọn người đứng đầu khu dân cư.

Những gửi gắm của người dân đặt ra yêu cầu không nhỏ đối với người làm công tác ở cơ sở.

Tại Khánh Lâm, địa bàn rộng, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, việc tuyên truyền, vận động không thể chỉ dừng lại ở những cuộc họp hay thông báo. Muốn người dân hiểu và đồng thuận, trưởng ấp phải đến từng hộ, nắm hoàn cảnh, tìm hiểu nguyên nhân những vướng mắc để có cách vận động phù hợp. Từ khuyến khích phát triển sản xuất, thực hiện chính sách an sinh xã hội đến giữ gìn an ninh trật tự, hoà giải mâu thuẫn trong cộng đồng, mỗi công việc đều đòi hỏi sự sâu sát và kiên trì.

Thực tế đó cho thấy, trưởng ấp không chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt mà còn phải biết lắng nghe, phản ánh và kết nối. Có những khó khăn người dân cần được giải thích ngay tại địa bàn; có những kiến nghị phải được tổng hợp, chuyển đến chính quyền để xem xét giải quyết. Có những việc cần sự chung tay của nhiều hộ gia đình, người trưởng ấp phải là người khơi dậy tinh thần đoàn kết, vận động bà con cùng thực hiện.

Uy tín của trưởng ấp cũng vì thế không chỉ được tạo nên từ sự gương mẫu mà còn phải được khẳng định qua hiệu quả giải quyết công việc và sự tin tưởng của cộng đồng.

Anh Lý Minh Chí, Trưởng Ấp 14, phát biểu nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt trách nhiệm được giao.

Tại Ấp 14, anh Lý Minh Chí được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng ấp. Là nhân sự trẻ, anh được kỳ vọng phát huy sự năng động, tinh thần trách nhiệm và khả năng gần gũi với người dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng Ấp 14 Lý Minh Chí xác định sẽ bắt đầu từ những việc cụ thể: nắm chắc tình hình từng hộ, lắng nghe ý kiến bà con, chủ động phối hợp với các đoàn thể và chính quyền giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của ấp; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ kịp thời phản ánh để được xem xét, giải quyết. Đồng thời, mong muốn người dân tiếp tục đồng lòng, chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, từng bước nâng cao đời sống.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Khánh Lâm Phạm Văn Hiền (thứ năm từ trái sang) và đại biểu chúc mừng anh Lý Minh Chí lần đầu được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng Ấp 14.

“Đội ngũ trưởng ấp cần phát huy vai trò nêu gương, sâu sát địa bàn, gần gũi với Nhân dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Mỗi trưởng ấp phải thực sự là cầu nối giữa chính quyền với người dân, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với từng hộ gia đình”, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Khánh Lâm Phạm Văn Hiền nhấn mạnh./.