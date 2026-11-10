Gửi hy vọng tìm người thân trong từng mẫu ADN

Mong được thắp nén hương đúng tên người thân

Sáng 10/11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin đợt 2 năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Với những gia đình còn đau đáu tìm kiếm người thân, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận mang theo niềm hy vọng về một ngày xác định được danh tính người đã hy sinh.

Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin đợt 2 năm 2026.

Có mặt tại buổi lễ, bà Trần Thị Ngọc Ánh (49 tuổi, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, gia đình có 6 người thân là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến. Hôm nay, hai chị em bà đến lấy mẫu sinh phẩm ADN với mong muốn góp phần xác định danh tính 4 liệt sĩ là cậu ruột.

Đại diện các thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu, bà Ánh bày tỏ, những người cậu, người chú ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Gia đình chờ đợi tin tức qua từng năm, từng tháng, nhưng đến nay vẫn chưa biết chính xác người thân đang nằm ở đâu.

Theo bà Ánh, điều day dứt nhất đối với nhiều gia đình là chưa tìm được phần mộ, chưa xác định được danh tính rõ ràng của người đã hy sinh. “Chúng tôi chỉ mong có ngày được thắp nén hương đúng tên người thân của mình, được gọi đúng hai tiếng ‘cha’, ‘anh’, ‘chú’, ‘bác’ trước phần mộ. Mong ước ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng với nhiều gia đình thì phải chờ đợi suốt mấy chục năm”, bà Ánh tâm sự.

Khi biết tỉnh Đắk Lắk triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, gia đình bà Ánh cùng nhiều gia đình khác rất phấn khởi. Với những người ở lại, hoạt động này mang đến thêm hy vọng tìm kiếm người thân, đồng thời thể hiện sự quan tâm, nghĩa tình đối với các liệt sĩ và gia đình.

Bà Trần Thị Ngọc Ánh gửi niềm hy vọng trong những mẫu ADN vừa được thu nhận để tìm lại 4 người cậu là liệt sĩ.

“Hôm nay trực tiếp đến đây, được các cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo từng bước, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Dù biết rằng việc xác định danh tính liệt sĩ là việc khó, cần nhiều thời gian, nhưng chỉ cần có thêm hy vọng, gia đình chúng tôi đã thấy được an ủi rất nhiều. Chúng tôi cảm nhận được rằng, những người đã hy sinh vì Tổ quốc không bao giờ bị lãng quên”, bà Ánh bộc bạch.

Từ mong mỏi của gia đình mình, bà Ánh hy vọng công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm, để ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với gia đình, quê hương. Đó là niềm an ủi đối với thân nhân, cũng là sự tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh vì đất nước.

Mỗi mẫu ADN mang theo hy vọng của một gia đình

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của lực lượng Công an đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các xã, phường trực tiếp đến từng gia đình rà soát, thu thập thông tin, hướng dẫn và giải thích để tạo sự đồng thuận. “Quá trình này được thực hiện hết sức thận trọng, tỉ mỉ, bởi chúng tôi hiểu rằng mỗi thông tin, mỗi mẫu sinh phẩm đều gắn với sự chờ đợi, hy vọng của các gia đình liệt sĩ suốt nhiều năm qua”, Đại tá Trần Bình Hưng chia sẻ.

Trong đợt đầu tiên, toàn tỉnh đã thu nhận 2.422 mẫu sinh phẩm ADN. Đợt thứ 2 dự kiến thu nhận thêm 1.671 mẫu. Với số lượng thân nhân cần lấy mẫu lớn, hoạt động thu nhận sẽ diễn ra trong nhiều ngày, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, các đơn vị chuyên môn và chính quyền cơ sở.

Đại tá Trần Bình Hưng đề nghị công an các cấp tổ chức thu nhận mẫu đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn, chính xác; đồng thời hướng dẫn tận tình, chu đáo, tạo tâm lý yên tâm cho thân nhân liệt sĩ. Cùng với đó, các đơn vị cần làm sạch thông tin thân nhân liệt sĩ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, thống nhất, phục vụ lâu dài cho công tác đối sánh, xác định danh tính. Việc rà soát, bổ sung thân nhân liệt sĩ phục vụ thu mẫu ADN dòng nội theo công nghệ mới cũng tiếp tục được triển khai.

Công an tỉnh Đắk Lắk dự kiến thu nhận thêm 1.671 mẫu trong đợt thứ 2 năm 2026.

Công tác phối hợp tìm kiếm, quản lý, bảo quản, vận chuyển mẫu ADN phải tuân thủ quy định, bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình thực hiện. Các đơn vị đồng thời tăng cường tuyên truyền, giải thích để thân nhân hiểu rõ ý nghĩa của việc lấy mẫu, tự nguyện tham gia và đồng hành cùng cơ quan chức năng.

Theo Đại tá Trần Bình Hưng, kết quả thu nhận mẫu ADN không chỉ được đo bằng số lượng mẫu mà còn ở niềm tin, sự hài lòng và hy vọng của các gia đình liệt sĩ. Công an tỉnh cam kết triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, khách quan, khoa học, nhân văn; chủ động phối hợp, khắc phục khó khăn để góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh đã khảo sát, thu thập thông tin của 12.308 liệt sĩ, trong đó 6.850 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 5.458 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Qua rà soát, 1.473 liệt sĩ hiện không còn thân nhân để lấy mẫu. Có 3.985 liệt sĩ chưa xác định được danh tính còn thân nhân đủ điều kiện thu nhận mẫu ADN, với tổng số 4.346 thân nhân.