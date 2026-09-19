Gửi gắm thông điệp bảo tồn danh thắng Ngũ Hành Sơn

Nhà điêu khắc Nguyễn Văn Nho bên cạnh tác phẩm "Huyền thoại Ngũ Hành Sơn". Ảnh: H.V

Tham gia cuộc thi và xuất sắc đoạt giải Nhất với tác phẩm “Huyền thoại Ngũ Hành Sơn”, nhà điêu khắc Nguyễn Văn Nho bày tỏ, anh dành thời gian gần 3 tháng để hoàn thành tác phẩm, từ tìm kiếm ý tưởng, chọn vật liệu, tạo phôi đến tạo mẫu hoàn thiện. Tác phẩm khắc họa hình ảnh cô tiên nở ra từ quả trứng - hình ảnh gắn với những câu chuyện dân gian về Ngũ Hành Sơn cùng hệ thống ma nhai.

Theo anh Nho, tác phẩm “Huyền thoại Ngũ Hành Sơn” gồm hình tượng cô tiên và thân đế, chất liệu là đá xám. Trong đó, hình tượng cô tiên có chiều cao 190cm, chiều ngang 130cm và dọc 50cm. Với thân đế, chiều cao 22cm, chiều ngang 75cm và chiều dọc 50cm. Ở phía sau tác phẩm, anh điêu khắc các hệ thống văn bản ma nhai của danh thắng Ngũ Hành Sơn. Với anh, tác phẩm không chỉ là biểu tượng huyền thoại của Ngũ Hành Sơn mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa của vùng đất.

“Tôi mong muốn lan tỏa thông điệp bảo tồn và tôn trọng danh thắng Ngũ Hành Sơn, qua đó cũng nhắn nhủ đến thế hệ trẻ của làng nghề phải gắn bó, phát huy hơn nữa để quảng bá, nâng tầm giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Non Nước nói riêng và thành phố nói chung. Để chung tay góp phần phát huy những giá trị ấy, trong tương lai, tôi dự định thành lập trung tâm dạy nghề, kết nối và hỗ trợ cho nhiều thợ trẻ học nghề, học việc, chắp cánh ước mơ cho nhiều người trẻ theo đuổi hành trình sáng tạo với đá. Đồng thời, năm nay, tôi sẽ xây dựng xưởng sáng tác và chế tạo điêu khắc đá cho trẻ em đến trải nghiệm tạo mẫu và chế tác đá”, anh Nho nói.

Ngoài tác phẩm “Huyền thoại Ngũ Hành Sơn”, hai tác phẩm giành giải Nhì là “Đồng hợp” của nhà điêu khắc Lê Văn Hợi và “Nguồn hạnh phúc” của nhà điêu khắc Trần Văn Đức. Cả 2 tác phẩm đều mang đến làn gió mới và lan tỏa thông điệp hành trình kiến tạo hạnh phúc bằng tình yêu cuộc sống.

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi nhận định, ngoài “Huyền thoại Ngũ Hành Sơn”, các tác phẩm khác vinh danh trong cuộc thi cũng được tác giả đầu tư công phu không chỉ về ý tưởng, tay nghề, tính nghệ thuật mà còn thể hiện sự sáng tạo, tư tưởng văn hóa, tình yêu với nghề điêu khắc đá truyền thống. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng phát hiện và tôn vinh những tác giả, nghệ nhân có năng lực, đồng thời quảng bá hình ảnh Ngũ Hành Sơn - Non Nước gắn với nghề điêu khắc đá truyền thống đến nhân dân, du khách và công chúng yêu nghệ thuật.