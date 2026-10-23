Gửi gắm niềm tin, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội. Ảnh: Quochoi.vn.

Mỗi kỳ họp Quốc hội đều mang theo những kỳ vọng của cử tri và nhân dân, bởi những vấn đề được thảo luận tại nghị trường, dù ở tầm vĩ mô hay liên quan trực tiếp đến từng lĩnh vực cụ thể, cuối cùng đều có tác động đến đời sống xã hội.

Trong số những nội dung dự kiến được xem xét tại Kỳ họp thứ 2, việc sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và xử lý vi phạm hành chính có ý nghĩa đáng chú ý. Đây đều là những lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ với đời sống kinh tế – xã hội, đồng thời tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Kỳ vọng của nhân dân đối với Quốc hội hướng đến yêu cầu lớn hơn: xây dựng một hệ thống thể chế đồng bộ, thông thoáng, ổn định và có khả năng thúc đẩy phát triển.

Bởi vậy, trong quá trình xem xét các dự án luật, Quốc hội cần đặc biệt chú trọng tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá đầy đủ tác động chính sách và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức thi hành. Những quy định mới phải tạo thuận lợi cho hoạt động hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, đồng thời đủ chặt chẽ để ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo vệ lợi ích công cộng và giữ gìn kỷ cương xã hội.

Cùng với đó, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính vẫn cần được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với quyền lợi của người dân. Người dân mong muốn những thủ tục được đơn giản hóa thực sự, hồ sơ được giải quyết đúng hạn, dữ liệu được kết nối để không phải nhiều lần cung cấp cùng một thông tin, còn trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ phải được xác định rõ ràng.

Đó cũng là thước đo quan trọng đối với chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước, chính là ở mức độ thuận lợi, minh bạch và hiệu quả mà người dân thực sự được thụ hưởng.

Niềm tin của cử tri đối với Quốc hội được gửi gắm vào hoạt động của từng đại biểu Quốc hội, từ cách đại biểu tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh và theo đuổi những vấn đề mà người dân quan tâm.

Bởi vậy mỗi đại biểu Quốc hội cũng cần thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm trước những vấn đề khó, những chính sách có tác động rộng lớn hoặc những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau. Quốc hội càng lắng nghe được nhiều tiếng nói từ đời sống, càng có điều kiện đưa ra những quyết sách sát thực tiễn. Và khi đại biểu Quốc hội thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa nhân dân với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, niềm tin của cử tri sẽ được củng cố.

Kỳ vọng của nhân dân là kỳ vọng về một nền quản trị quốc gia ngày càng minh bạch, liêm chính, hiệu quả; một bộ máy hoạt động vì lợi ích chung; một môi trường mà người dân và doanh nghiệp có thể yên tâm lao động, sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển. Những mục tiêu ấy đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó Quốc hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng thông qua chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quang Vinh.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vì thế không chỉ là một dấu mốc trong chương trình hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, mà còn là dịp để tiếp tục khẳng định tinh thần lấy người dân làm trung tâm trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Mỗi đạo luật được thông qua cần góp phần làm cho pháp luật dễ thực hiện hơn, quyền lợi chính đáng của người dân được bảo vệ tốt hơn và nguồn lực phát triển được khơi thông hiệu quả hơn.

Điều nhân dân gửi gắm vào Quốc hội, sau cùng, chính là kỳ vọng về một cơ quan đại diện thực sự lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Khi nghị trường gắn bó chặt chẽ với đời sống, khi mỗi quyết định đều được cân nhắc trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi chính đáng của nhân dân, kỳ vọng sẽ được chuyển hóa thành niềm tin, còn niềm tin sẽ trở thành động lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh và bền vững.