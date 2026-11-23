Tám thập niên sau lời khẳng định “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, việc chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là dấu mốc tiếp nối tư tưởng coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam tôn vinh bản sắc, tạo cơ hội để văn hóa phát triển mạnh mẽ hơn

Tôn vinh, khẳng định giá trị văn hóa dân tộc

Với những người nhiều năm gắn bó với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, dấu mốc này mang đến niềm xúc động và tự hào. NSND Trần Bình, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam nhận định, việc đất nước có một ngày dành riêng cho văn hóa là điều vô cùng đáng mừng đối với toàn thể người dân, đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sĩ. Ông nhắc lại lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm, xem đó là một tuyên ngôn có ý nghĩa sâu sắc, đến nay vẫn soi sáng con đường phát triển của văn hóa Việt Nam.

Theo NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trong năm có nhiều ngày dành để tôn vinh các ngành nghề, lực lượng xã hội như Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Ngày Nhà giáo Việt Nam..., nay có thêm Ngày Văn hóa Việt Nam là một dấu mốc rất đáng tự hào. Những người làm văn hóa, nghệ thuật đón nhận ngày lễ bằng niềm xúc động bởi đây là lần đầu tiên văn hóa có một ngày riêng để toàn dân cùng nghỉ và hưởng ứng. Điều đó đem lại cảm giác được trân trọng, được ghi nhận đối với lĩnh vực mà các nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết.

Đằng sau niềm vui ấy là sự khẳng định về một nền tảng có ý nghĩa căn cốt đối với mỗi quốc gia. Văn hóa không đơn thuần là hoạt động của một ngành hay lĩnh vực chuyên môn, mà hiện diện trong quá trình hình thành nhân cách, bản lĩnh và bản sắc dân tộc. Những giá trị được tích lũy qua lịch sử, thể hiện trong tiếng nói, phong tục, tập quán, văn học, nghệ thuật và cách ứng xử của con người. Đó cũng là nguồn lực tinh thần gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh nội sinh trong quá trình phát triển.

Bởi vậy, Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần là dịp ghi nhận các thành tựu, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Đây còn là cơ hội để mỗi người dân nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị đang hiện diện trong đời sống, từ đó có ý thức gìn giữ, bồi đắp những chuẩn mực tốt đẹp của dân tộc.

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội cho rằng, chủ trương dành một ngày để toàn dân cùng hưởng ứng văn hóa cũng khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong đời sống xã hội. Theo ông, khi mỗi người dân nhận thức sâu sắc về văn hóa, đất nước sẽ trở thành một đất nước hạnh phúc.

Đưa văn hóa vào đời sống, tạo động lực phát triển

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được triển khai tại các địa phương. Từ chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp đến hoạt động văn nghệ quần chúng, từ sân khấu nhà hát đến quảng trường, nhà văn hóa, thư viện và không gian văn hóa cộng đồng, các hình thức tổ chức đa dạng đang mở rộng cơ hội để người dân tiếp cận, trực tiếp tham gia vào đời sống văn hóa.

Một trong những điểm nhấn là sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ trong các chương trình nghệ thuật chào mừng. Biểu diễn cùng khoảng 3.000 người tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối 24.11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, NSND Thanh Hoa chia sẻ, bà cảm thấy có chút ngỡ ngàng khi ở độ tuổi của mình vẫn được mời đứng trên sân khấu lớn, hát cùng các nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Mỹ Tâm... Dù chỉ đóng góp một phần trong một tác phẩm Made in Vietnam, nhưng được có mặt trong ngày lễ trọng đại này là niềm hạnh phúc.

Là một ca sĩ đã có 60 năm ca hát và chuyển tải nhiều ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, NSND Thanh Hoa tự hào vì âm nhạc Việt Nam luôn có sức sống riêng, góp phần bồi đắp nhân cách cho nhiều thế hệ người Việt Nam.

Sự hưởng ứng không chỉ đến từ các đơn vị chuyên nghiệp. Trong lĩnh vực âm nhạc, NSND Phạm Ngọc Khôi cho biết, các nghệ sĩ đã phối hợp tổ chức các chương trình dân ca, dân vũ, đưa âm nhạc và nghệ thuật truyền thống vào sinh hoạt cộng đồng. Từ quan họ, cải lương đến nghệ thuật xòe Thái... mỗi vùng miền giới thiệu những sắc thái văn hóa riêng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Nhiều hoạt động còn được hình thành từ chính nhu cầu và sự sáng tạo của cộng đồng. Khi người dân yêu thích, tự nguyện tham gia, những làn điệu, điệu múa, phong tục và tập quán có thêm cơ hội được thực hành, gìn giữ trong đời sống thường ngày. Đây là cách để các giá trị văn hóa tiếp tục được trao truyền qua nhiều thế hệ, thay vì chỉ hiện diện trong những dịp lễ hội hay không gian trưng bày.

Tuy nhiên, các hoạt động hưởng ứng mới là bước khởi đầu. Theo NSND Phạm Ngọc Khôi, so với một số quốc gia, Việt Nam có thể còn khoảng cách về một số lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, khả năng thích ứng với bối cảnh phát triển mới và việc phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế để đóng góp vào nền kinh tế. Trong đó, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn cần được nhìn nhận như một nguồn lực nội sinh, một động lực phát triển và nguồn sức mạnh mềm của quốc gia. Việc đổi mới phương thức quản lý, tổ chức hoạt động và khai thác các giá trị văn hóa cần hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng, sức sáng tạo và khả năng lan tỏa làm thước đo.

Từ yêu cầu đó, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tích cực đổi mới sáng tạo, đề cao trách nhiệm cá nhân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chuẩn mực trong văn hóa công vụ và văn hóa ứng xử; phát huy tinh thần gương mẫu, tận tụy, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đối với các đơn vị, Bộ trưởng yêu cầu không ngừng tìm giải pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ và hiệu quả công việc. Cùng với đó là tăng cường đoàn kết, chia sẻ, phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động hỗ trợ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Theo Bộ trưởng, tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hơn bao giờ hết cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, những kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở nhận thức hay khẩu hiệu. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn mỗi cá nhân, mỗi đơn vị và toàn cơ quan Bộ VHTTDL, toàn ngành VHTTDL sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách được giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thông điệp được Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh tại buổi lễ không chỉ hướng tới việc nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa, mà còn đặt ra yêu cầu chuyển hóa nhận thức thành hành động, chuyển tinh thần trách nhiệm thành chất lượng và hiệu quả công việc. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần bắt đầu từ chính vị trí công tác của mình, từ thái độ ứng xử, tinh thần phục vụ đến sự chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là cách để văn hóa thực sự hiện diện trong đời sống công vụ, trong phương thức điều hành và trong từng hoạt động chuyên môn của ngành.

Lễ chào cờ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 không chỉ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, tư tưởng mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết trong đội ngũ những người làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch. Qua đó, khơi dậy quyết tâm đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào hoạt động công vụ, trở thành động lực trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân, đơn vị và toàn ngành.