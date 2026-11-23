Một đoạn video ghi cảnh xe tải vượt ẩu trên đường Tố Hữu, tỉnh Thái Nguyên, đã giúp lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xác minh, xử lý tài xế vi phạm. Vụ việc cho thấy những hình ảnh từ camera của người dân có thể góp phần ngăn chặn hành vi nguy hiểm trên đường.

Tuy nhiên, không phải clip nào gửi đến cũng đủ căn cứ xử lý. Người dân cần biết cách cung cấp thông tin để cơ quan chức năng xác minh chính xác, tránh gây hiểu nhầm hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi người khác.

Xe tải vượt tại đoạn đường cong trên đường Tố Hữu, tỉnh Thái Nguyên, trong khi có phương tiện đi ngược chiều (Ảnh cắt từ clip người dân ghi lại từ camera hành trình).

Từ clip trên mạng xã hội, tài xế vượt ẩu bị xử phạt 5 triệu đồng

Theo thông tin từ Cục CSGT, ngày 8/11, một video xuất hiện trên trang Facebook Otofun, ghi lại cảnh xe tải vượt xe ngay trước đoạn đường cong trên đường Tố Hữu, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm đó, phía đối diện có phương tiện đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Sau chỉ đạo của Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh người điều khiển phương tiện. Tài xế được xác định là ông N.V.T., sinh năm 1984, trú tại Hà Nội.

Ngày 12/11, Phòng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt. Theo thông tin Cục CSGT công bố, người vi phạm bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Từ vụ việc này, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện không vượt ẩu tại những đoạn đường cong, nơi tầm nhìn bị hạn chế. Camera hành trình và camera giám sát của người dân có thể ghi lại hành vi vi phạm, ngay cả khi không có lực lượng chức năng tại hiện trường.

Clip mờ biển số, người dân cần bổ sung thông tin gì?

Theo Điều 17 Nghị định 61/2026/NĐ-CP, dữ liệu do người dân cung cấp phải phản ánh khách quan, chính xác và trung thực về hành vi, thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm. Việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cũng phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức liên quan.

Vì vậy, khi gửi clip phản ánh xe vượt ẩu, người dân nên cung cấp thời gian và địa điểm xảy ra vụ việc. Những thông tin như tên tuyến đường, hướng di chuyển, biển số xe và đặc điểm phương tiện sẽ hỗ trợ quá trình xác minh.

Nếu biển số bị mờ, người gửi nên kiểm tra xem camera còn lưu đoạn ghi hình trước hoặc sau tình huống hay không. Những khung hình khác có thể giúp nhận diện phương tiện hoặc xác định chính xác vị trí xảy ra vụ việc.

Trường hợp đồng hồ camera hiển thị sai thời gian, người gửi nên nêu rõ khi phản ánh. Nếu không nhớ chính xác thời điểm hoặc địa điểm, cần trình bày đúng mức độ thông tin mình biết, thay vì tự suy đoán.

Người dân cũng nên giữ tệp video gốc, tránh chỉnh sửa làm sai lệch nội dung. Theo Điều 16 Nghị định 61/2026/NĐ-CP, người cung cấp dữ liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực và toàn vẹn của thông tin đã gửi.

Hình ảnh camera hành trình có thể hỗ trợ CSGT xác minh hành vi vi phạm giao thông (Ảnh minh họa).

Gửi clip phản ánh vi phạm giao thông qua những kênh nào?

Điều 16 Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định nhiều hình thức cung cấp dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền. Người dân có thể gửi trực tiếp, qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, VNeID hoặc các ứng dụng, đường dây nóng được công bố chính thức.

Đối với vi phạm giao thông đường bộ, CSGT là một trong những lực lượng có thẩm quyền tiếp nhận dữ liệu. Người dân nên lựa chọn kênh chính thức và cung cấp đầy đủ thông tin về vụ việc để thuận tiện cho việc xác minh.

Khi cơ quan tiếp nhận cần liên hệ, người gửi có trách nhiệm cung cấp họ tên, địa chỉ và phương thức liên lạc. Pháp luật đồng thời quy định việc bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người cung cấp dữ liệu.

Đáng chú ý, Nghị định 61/2026/NĐ-CP không loại trừ mọi phản ánh thiếu thông tin người gửi. Nếu dữ liệu có chứng cứ cụ thể và có cơ sở xác minh, cơ quan có thẩm quyền vẫn tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

Gửi clip rồi, người dân có được biết kết quả xử lý?

Theo Điều 16 và Điều 19 Nghị định 61/2026/NĐ-CP, người cung cấp dữ liệu có quyền yêu cầu thông báo kết quả xác minh, xử lý. Yêu cầu có thể được thực hiện bằng văn bản hoặc qua ứng dụng trên môi trường điện tử.

Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá dữ liệu, xác định thẩm quyền và tiến hành các bước xác minh cần thiết. Nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền, dữ liệu được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Việc gửi clip không đồng nghĩa người bị phản ánh chắc chắn vi phạm. Kết luận phải dựa trên dữ liệu và kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền, theo đúng quy định pháp luật.

Mỗi hình ảnh phản ánh trung thực có thể góp phần phát hiện hành vi nguy hiểm, bảo vệ an toàn giao thông. Nhưng để clip thực sự có giá trị, người gửi cần bảo đảm tính chính xác và cung cấp thông tin có trách nhiệm.