Arsenal bất ngờ dừng bước ở vòng 4 EFL Cup. Ảnh: Carl Recine/Getty Images

Cơn địa chấn kinh hoàng bất ngờ nổ ra tại vòng 4 EFL Cup khi Fleetwood Town quật ngã gã khổng lồ Arsenal với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức. Đội bóng tí hon đang chơi tại League Two đã viết nên kỳ tích phi thường, biến chuyến hành quân của dàn sao Ngoại hạng Anh thành một cơn ác mộng tột cùng.

Bước vào chuyến làm khách tại sân Highbury, huấn luyện viên Mikel Arteta quyết định xoay tua lực lượng sau trận thắng Everton khi trao cơ hội cho hàng loạt tài năng trẻ kết hợp cùng những trụ cột đắt giá.

Trận đấu khởi đầu khá kỳ lạ với sự cố thiết bị bay không người lái xuất hiện trên sân, khiến trọng tài Michael Salisbury phải tạm dừng màn so tài hơn tám phút. Ngay sau khi bóng lăn trở lại, sự quyết tâm và lối đá áp sát không ngại va chạm của đội chủ nhà đẩy các vị khách vào thế lúng túng.

Bất ngờ lớn xuất hiện ở phút 21 khi Harrison Neal tung đường chuyền chuẩn xác để Aaron Loupalo-Bi tì đè dũng mãnh, vượt qua trung vệ trẻ Marli Salmon rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Illan Meslier.

Nhận gáo nước lạnh, "Pháo thủ" tràn lên chiếm lĩnh hoàn toàn tuyến giữa với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo nhưng lại bế tắc bởi khối phòng ngự kỷ luật của đội bóng áo đỏ trắng. Điểm sáng hiếm hoi trên mặt trận tấn công của đội khách trong hiệp một thuộc về sao mai Max Dowman với những pha đi bóng đột biến bên hành lang phải.

Dẫu vậy, những đường tạt chuẩn xác của tài năng trẻ lại bị các đồng đội phung phí đáng tiếc khiến Arsenal đành chấp nhận bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn bàn.

Ngay đầu hiệp hai, Mikel Arteta buộc phải tung Martin Odegaard cùng Ben White vào sân nhằm gia tăng tốc độ và sự sắc sảo cho các pha tổ chức hãm thành. Nước cờ chiến thuật lập tức phát huy tác dụng ở phút 50 khi Ceadach O'Neill tạt bóng khó chịu từ cánh trái, tạo điều kiện để Viktor Gyokeres ập vào chớp thời cơ quân bình tỷ số 1-1.

Hưng phấn sau bàn gỡ, đại diện Ngoại hạng Anh tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương với liên tiếp các cơ hội ngon ăn. Kai Havertz trải qua một đêm thi đấu đáng quên khi liên tục bỏ lỡ những đường dọn cỗ mười mươi từ Martin Odegaard lẫn Eberechi Eze.

Bên cạnh đó, sự lăn xả của trung vệ Rhys Bennett và tài năng của thủ thành Jay Lynch đã liên tục từ chối các bàn thắng mười mươi từ phía "Pháo thủ".

Khi thời gian chính thức trôi về những phút cuối, biến cố nghiêm trọng bất ngờ ập đến với Arsenal từ khoảnh khắc thiếu kiềm chế của Max Dowman. Sau pha va chạm quyết liệt với Neal ở phút 85, cầu thủ 16 tuổi có hành vi trả đũa thô bạo và lập tức nhận thẻ đỏ trực tiếp, dập tắt hoàn toàn hy vọng kết liễu trận đấu của đội khách.

Max Dowman nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Ảnh: Jacques Feeney/Getty Images

Cầm hòa thành công ông lớn thành London sau hơn 90 phút quả cảm, Fleetwood Town bước vào loạt luân lưu với tâm lý vô cùng thoải mái và tự tin. Trong khi cả bốn lượt sút đầu của chủ nhà đều được thực hiện hoàn hảo, Bruno Guimaraes lại trở thành tội đồ khi cú dứt điểm của tiền vệ người Brazil bị thủ thành Lynch cản phá xuất sắc.

Ở lượt sút quyết định, trung vệ Conor Haughey lạnh lùng đánh lừa Meslier, ấn định thắng lợi lịch sử 5-3 trên chấm 11m và khiến Arsenal chính thức bị loại.

Kết quả chung cuộc: Fleetwood Town 1-1 Arsenal (Pen: 5-3)

Cầu thủ ghi bàn:

Fleetwood Town: Aaron Loupalo-Bi (21')

Arsenal: Viktor Gyokeres (50')

Thẻ đỏ: Max Dowman (85')