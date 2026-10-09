Gục ngã phút 90 trước GIL Vicente, Moreirense tụt lại trên bảng xếp hạng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Moreirense 0-1 GIL Vicente: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Moreirense0 - 1GIL VicenteKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Moreirense tiếp đón GIL Vicente.

14'GIL Vicente áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút thi đấu, GIL Vicente đang làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 72% - 28% trước đội chủ nhà. Dù vậy, thế trận vẫn diễn ra khá chặt chẽ khi các vị khách mới chỉ tạo ra 0 - 1 lần dứt điểm và chưa bên nào có pha bóng trúng đích.

17'Ricardo Esgaio nhận thẻ vàng sớm

Phút 17, Ricardo Esgaio bên phía GIL Vicente phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù GIL Vicente đang áp đảo về thế trận trên sân Parque Joaquim Almeida Freitas, việc hậu vệ cánh sớm dính thẻ có thể khiến đội khách phải chơi thận trọng hơn ở khâu phòng ngự.

26'Gil Vicente cầm bóng áp đảo

Trải qua gần nửa thời gian hiệp một, Gil Vicente đang là đội làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 61% so với 39% của Moreirense. Dẫu vậy, các cơ hội nguy hiểm chia đều cho cả hai bên khi số pha dứt điểm trúng đích vẫn là 1-1 và tỷ số trên sân chưa được mở.

38'Gil Vicente cầm bóng áp đảo

Tiến về cuối hiệp một, Gil Vicente đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 38% - 62%, nhưng thế trận tấn công vẫn ở mức giằng co nghẹt thở. Cả hai đội đều tỏ ra thận trọng khi số pha dứt điểm đang ngang bằng 4 - 4 (trúng đích 1 - 1) và chưa bên nào tạo được đột biến thực sự để phá vỡ thế bế tắc.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Gil Vicente cầm bóng áp đảo đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, Gil Vicente tiếp tục nắm quyền kiểm soát tuyến giữa với thời lượng cầm bóng vượt trội 63% (so với 37% của Moreirense). Dẫu vậy, đội chủ nhà Moreirense mới là bên tạo ra nhiều nỗ lực hãm thành hơn với số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 6 - 4, dù độ chính xác của hai đội chưa cao khi mỗi bên mới chỉ có 1 - 1 lần sút trúng đích.

56'Andreas Lausen nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 56, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Andreas Lausen bên phía GIL Vicente sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai của đội khách kể từ đầu trận, trong bối cảnh hai đội vẫn giằng co với tỷ số hòa 0-0.

60'Manuel Mendonça nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Manuel Mendonça bên phía Moreirense sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Parque Joaquim Almeida Freitas đang diễn ra hết sức giằng co khi đôi bên vẫn hòa 0-0.

62'Gil Vicente giữ bóng nhiều hơn

Bước sang phút 62, Gil Vicente đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 38% - 62%, nhưng Moreirense mới là bên tích cực tìm kiếm bàn mở tỷ số hơn khi tung ra tổng cộng 10 - 6 cú dứt điểm. Dù vậy, độ sắc bén của đôi bên vẫn là dấu hỏi lớn khi mỗi đội mới chỉ có 1 - 1 lần sút trúng đích và tỷ số vẫn dậm chân tại chỗ 0-0.

64'GIL Vicente rút cầu thủ dính thẻ rời sân

Phút 64, GIL Vicente quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Mohamed Kaba được tung vào sân thay cho Andreas Lausen. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Andreas Lausen trước đó đã phải nhận một thẻ vàng, trong khi hai đội vẫn đang bất phân thắng bại với tỷ số 0-0.

66'Moreirense làm mới tuyến giữa tìm đột biến

Phút 66, chủ nhà Moreirense tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Nile John ra nghỉ để nhường chỗ cho Rodrigo Alonso. Đội chủ sân Parque Joaquim Almeida Freitas đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới nhằm phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

66'Moreirense làm mới hàng công tìm đột biến

Phút 66, Moreirense quyết định đưa João Veloso vào sân thay thế cho Kiko Bondoso. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0 và đội chủ nhà chỉ có 1 cú sút trúng đích, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ đem lại nét tươi mới cho mặt trận tấn công.

70'Gil Pinto Martins dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 70, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Gil Pinto Martins bên phía GIL Vicente sau tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ ba của đội khách trong trận đấu vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0.

71'Mohamed Kaba nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 71, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Mohamed Kaba của GIL Vicente sau một pha phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ tư mà đội khách phải nhận kể từ đầu trận, cho thấy thế trận diễn ra vô cùng căng thẳng trên sân Parque Joaquim Almeida Freitas.

72'GIL Vicente làm mới hàng công tìm đột biến

Phút 72, GIL Vicente thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Joelson Fernandes được tung vào sân thế chỗ Gil Pinto Martins. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện hiệu quả tấn công sau quãng thời gian bế tắc.

72'GIL Vicente làm mới hàng công tìm bàn thắng

Phút 72, GIL Vicente thực hiện quyền thay người khi Guilherme Gomes được tung vào sân thế chỗ Hector Hernandez. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0 và đội khách mới chỉ có 1 cú dứt điểm trúng đích, sự xuất hiện của Gomes được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến cho mặt trận tấn công.

74'GIL Vicente cầm bóng vượt trội nhưng bế tắc

Bước sang phút 74, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng khai thông thế bế tắc khi tỷ số duy trì 0-0. Dù GIL Vicente chiếm ưu thế kiểm soát bóng với thời lượng 40% - 60%, nhưng Moreirense mới là bên chịu khó bắn phá khung thành đối phương hơn với tổng số pha dứt điểm vượt trội 10 - 6. Dẫu vậy, tính chính xác ở khâu then chốt vẫn là vấn đề lớn của cả hai đội khi tỷ lệ dứt điểm trúng đích đang dừng ở mức 1 - 1.

75'Gilberto Batista phạm lỗi nhận thẻ vàng

Phút 75, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Gilberto Batista của Moreirense sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Parque Joaquim Almeida Freitas tiếp tục diễn ra vô cùng căng thẳng với hàng loạt pha va chạm quyết liệt từ đôi bên, trong khi tỷ số vẫn đang giữ nguyên 0-0.

77'Moreirense tăng cường nhân sự tìm đột biến

Phút 77, Moreirense quyết định đưa Landerson Costa Araújo vào sân để thế chỗ Manuel Mendonça. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0 đầy bế tắc, đội chủ nhà rất cần luồng gió mới để tìm kiếm cơ hội định đoạt trận đấu.

83'GIL Vicente làm mới hàng công ở phút 83

Phút 83, GIL Vicente quyết định thay người khi đưa Walace França vào sân thế chỗ Murilo Souza. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

83'GIL Vicente thay người tìm đột biến

Phút 83, GIL Vicente thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Santiago García González rời sân nhường chỗ cho Tidjany Chabrol Toure. Trong thế trận vẫn đang hòa 0-0, đội khách kỳ vọng luồng gió mới này có thể tạo ra khác biệt ở những phút cuối.

86'Moreirense tăng cường hàng công ở những phút cuối

Phút 86, Moreirense quyết định làm mới hàng công khi tung Yan Maranhão vào sân thế chỗ Leonardo Vonić. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến ở giai đoạn cuối trận nhằm hướng tới trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà.

86'Gil Vicente kiểm soát bóng vượt trội cuối trận

Bước sang phút 86, Gil Vicente vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63% so với 37% của Moreirense. Dù vậy, thế trận giằng co quyết liệt khi tổng số pha dứt điểm đang khá cân bằng 10 - 11 (trúng đích 1 - 2), và chưa bên nào tìm được sự chuẩn xác để phá vỡ thế bế tắc 0 - 0.

88'Jóbson de Brito Gonzaga nhận thẻ vàng

Phút 88, Jóbson de Brito Gonzaga bên phía Moreirense phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trận đấu trôi về những phút cuối trong thế giằng co và đầy căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

90'Walace França mở tỷ số trên chấm 11m

Bước sang phút 90, Walace França thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số 0-1 cho GIL Vicente. Pha lập công muộn màng này mang lại lợi thế vô cùng quý giá cho đội khách trong thế trận giằng co căng thẳng.

KTKết thúc: Moreirense 0-1 GIL Vicente

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 02:44 10/10/2026

Vào lúc 00:45 ngày 10/10/2026, sân vận động Parque Joaquim Almeida Freitas sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Moreirense và GIL Vicente trong khuôn khổ vòng 8 giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Đây là màn chạm trán đáng chú ý giữa hai đội bóng đang bám đuổi nhau sát sao ở khu vực giữa bảng xếp hạng khi cùng sở hữu điểm số ngang bằng.

Tương quan điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào vòng đấu thứ 8, GIL Vicente đang tạm xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 8 điểm giành được. Trong khi đó, đội chủ nhà Moreirense đứng thứ 12 nhưng cũng đang có cùng 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào các chỉ số phụ.

Sự cân bằng tuyệt đối về mặt điểm số sau chặng đường đầu mùa khiến màn so tài trực tiếp tại Parque Joaquim Almeida Freitas mang tính chất phân định rõ rệt vị thế giữa đôi bên. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp một trong hai đội bứt lên phía trước trong cuộc đua tích lũy điểm số.

Đánh giá phong độ và thành tích đối đầu gần nhất

Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận đấu gần đây, Moreirense thể hiện bộ mặt tương đối thất thường. Đội bóng chủ sân Parque Joaquim Almeida Freitas giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại (thắng ở trận gần nhất, trước đó là 2 thất bại, 1 trận thắng và 1 trận hòa).

Ở bên kia chiến tuyến, GIL Vicente trải qua 5 trận đấu vừa qua với kết quả 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua (gần nhất là 1 trận thắng, trước đó hòa 1 trận, thua 2 trận liên tiếp và hòa 1 trận). Dù phong độ gần đây có phần gián đoạn, đội khách lại nắm lợi thế tâm lý lớn từ các lần chạm trán trong quá khứ.

Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy GIL Vicente là đội chiếm ưu thế rõ rệt. Cụ thể, GIL Vicente đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Moreirense giành trọn niềm vui đúng 1 lần.

Xu hướng thế trận tại Parque Joaquim Almeida Freitas

Với lợi thế sân nhà Parque Joaquim Almeida Freitas cùng chiến thắng vừa có được ở trận đấu gần nhất, Moreirense bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao. Tuy nhiên, thách thức dành cho đội chủ nhà là không hề nhỏ khi GIL Vicente đã nhiều lần chứng minh sự lấn lướt qua thành tích đối đầu vượt trội.

Cả hai câu lạc bộ đều đang có điểm số ngang ngửa và phong độ không quá chênh lệch. Do đó, cuộc so tài tại vòng 8 Primeira Liga nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co chặt chẽ, nơi từng khoảnh khắc tận dụng cơ hội sẽ quyết định cục diện trên sân.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)