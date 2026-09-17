Gục ngã 1-3 trước Ferencvarosi TC ngay tại Celtic Park, Celtic khởi đầu chật vật

📊 Xem thống kê chi tiết trận Celtic 1-3 Ferencvarosi TC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Celtic1 - 3Ferencvarosi TCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Celtic tiếp đón Ferencvarosi TC.

13'Celtic áp đảo thế trận từ sớm

Sau gần 15 phút đầu trận, Celtic đang nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát bóng với thời lượng lên tới 69% - 31%. Đội chủ nhà dồn ép liên tục và đã có 3 quả phạt góc (3 - 0) cùng 3 pha dứt điểm, tuy nhiên cả hai đội vẫn chưa tạo ra cú sút trúng đích nào (0 - 0) để phá vỡ thế cân bằng 0 - 0.

20'Bamidele Isa Yusuf mở tỷ số cho Ferencvarosi TC

Phút 20, Kristoffer Zachariassen có đường kiến tạo thuận lợi để Bamidele Isa Yusuf lập công, đưa Ferencvarosi TC vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Celtic Park. Dù Celtic kiểm soát bóng vượt trội tới 67% - 33%, đội khách mới là những người tận dụng cơ hội tốt hơn để phá vỡ thế bế tắc.

25'Celtic áp đảo cầm bóng nhưng vẫn bị dẫn bàn

Sau 25 phút bóng lăn, Celtic kiểm soát hoàn toàn thế trận khi áp đảo về thời lượng cầm bóng lên tới 70% - 30% và vượt trội ở số quả phạt góc 4 - 1. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn đang phải bám đuổi với tỷ số 0-1 trước một Ferencvarosi TC thi đấu hiệu quả hơn hẳn ở những pha dứt điểm trúng đích (1 - 2).

37'Celtic nỗ lực tìm bàn gỡ

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Celtic đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 61% - 39% và liên tục gây sức ép bằng 6 - 1 quả phạt góc. Dẫu vậy, Ferencvarosi TC vẫn cho thấy sự hiệu quả rõ rệt khi đang dẫn trước 0-1 và nhỉnh hơn về số cú sút trúng đích (1 - 3).

44'Mika Baur gỡ hòa 1-1 cho Celtic

Phút 44, Mika Baur tỏa sáng kịp thời ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát cho Celtic. Bàn gỡ 1-1 ngay trước khi hiệp một khép lại giúp đại diện Scotland giải tỏa áp lực lớn trên sân Celtic Park.

45'Celtic điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 45, Celtic quyết định làm mới đội hình khi rút Oliver Sorensen ra nghỉ để nhường chỗ cho Kasper Hogh. Đội chủ sân Celtic Park cần những phương án đột biến nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị dẫn trước.

45'Ferencvarosi TC điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Ở phút 45, ban huấn luyện Ferencvarosi TC quyết định đưa Attila Osváth vào sân nhằm thay thế cho Olivér Nagy. Đội khách đang tạo ra lợi thế dẫn bàn 1-3 ngay tại Celtic Park dù chỉ nắm quyền kiểm soát bóng 38%.

45+1'Zachariassen giúp Ferencvarosi TC tái lập thế dẫn bàn

Vừa bị gỡ hòa ở phút 44, Ferencvarosi TC đã lập tức đáp trả đầy sức nặng khi Kristoffer Zachariassen nổ súng ở phút 45+1', nâng tỷ số lên 1-2. Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp đội khách một lần nữa nắm lợi thế dù Celtic đang kiểm soát bóng áp đảo hơn tại Celtic Park.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'Daniel Arzani nới rộng cách biệt lên 1-3

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, Daniel Arzani đã kịp thời lập công sau đường kiến tạo của Bamidele Isa Yusuf, nâng tỷ số lên 1-3 cho Ferencvarosi TC. Đội khách đang tạo ra lợi thế rất lớn ngay tại sân Celtic Park, dù giai đoạn phân hạng mới chỉ bắt đầu và chưa chốt suất đi tiếp.

50'Celtic nỗ lực kiểm soát thế trận

Bước sang phút 50, Celtic nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng tới 62% - 38% và vượt trội ở số phạt góc 6 - 2. Tuy nhiên, Ferencvarosi TC vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn 1 - 3 nhờ sự nguy hiểm ở các pha phản công với số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 7 - 10.

57'Celtic tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 57, Celtic thực hiện sự thay đổi người khi Sebastian Tounekti được tung vào sân thế chỗ James Forrest. Đang bị dẫn 1-3 ngay tại Celtic Park, đội chủ nhà buộc phải làm mới các phương án tấn công nhằm hy vọng xoay chuyển cục diện.

57'Celtic tăng cường hàng công sau khi bị dẫn 1-3

Phút 57, Celtic thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Benjamin Nygren được tung vào sân thế chỗ Haissem Hassan. Đang bị Ferencvarosi TC dẫn trước 1-3 ngay tại Celtic Park, đội chủ nhà buộc phải làm mới thế trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

62'Celtic nỗ lực gây sức ép tìm bàn gỡ

Bước qua phút 60, Celtic dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 60% - 40% và hưởng phạt góc 6 - 3 nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc xoay chuyển tình thế. Ferencvarosi TC duy trì thế trận phòng ngự phản công đầy nguy hiểm khi vượt trội về số lần dứt điểm (9 - 12, trúng đích 3 - 5) để bảo toàn cách biệt hai bàn.

66'Ferencvarosi TC điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 66, Ferencvarosi TC tiến hành thay người khi Jonathan Levi được tung vào sân để thế chỗ cho Bamidele Isa Yusuf. Đội khách đang nắm lợi thế dẫn trước 1-3 ngay trên sân của Celtic và toan tính làm mới đội hình nhằm bảo toàn thế trận an toàn.

66'Ferencvarosi TC tung Callum O'Dowda vào sân

Phút 66, Ferencvarosi TC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Callum O'Dowda được tung vào sân thế chỗ Daniel Arzani. Đang dẫn trước 1-3 ngay tại Celtic Park, đại diện Hungary chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì lợi thế an toàn.

66'Celtic làm mới đội hình khi đang bị dẫn 1-3

Phút 66, Celtic thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Luke McCowan được tung vào sân để thay thế Mika Baur. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 ngay trên sân nhà, đội bóng Scotland buộc phải tìm kiếm làn gió mới nhằm xoay chuyển cục diện.

71'Ferencvarosi TC điều chỉnh nhân sự trên sân khách

Phút 71, Ferencvarosi TC tiến hành thay đổi đội hình khi Krisztian Lisztes được tung vào sân để thế chỗ cho Ádám Gyula Bagi. Đội khách đang có lợi thế dẫn trước 1-3 ngay tại Celtic Park và quyết định này có thể nhằm duy trì sự tươi mới cho các phương án tấn công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

74'Celtic nỗ lực gây sức ép

Bước sang phút 74, Celtic dù kiểm soát bóng áp đảo với 62% - 38% cùng tỷ số phạt góc vượt trội 7 - 3 nhưng vẫn đang bị dẫn 1-3. Đội chủ nhà dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, song Ferencvarosi TC vẫn luôn rình rập và giữ thế trận hết sức nguy hiểm với số pha dứt điểm nhỉnh hơn 11 - 12 (trúng đích 4 - 5).

80'Celtic tăng cường nhân sự ở những phút cuối

Phút 80, Celtic có sự thay đổi người khi Anthony Ralston được tung vào sân thế chỗ Colby Donovan. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 ngay tại Celtic Park, đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

81'Ferencvarosi TC điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 81, Ferencvarosi TC quyết định rút Mariano Gómez ra nghỉ và đưa Nathan Zohore vào sân. Đang nắm lợi thế dẫn trước Celtic 1-3 ngay tại Celtic Park, đội khách hướng tới việc làm mới đội hình nhằm bảo toàn thành quả trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

86'Jonathan Levi nhận thẻ vàng ở phút 86

Phút 86, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jonathan Levi bên phía Ferencvarosi TC sau một tình huống phạm lỗi. Dù vậy, đội khách vẫn đang bảo toàn rất tốt cách biệt dẫn trước 1-3 ngay tại Celtic Park khi trận đấu trôi về những phút cuối.

86'Celtic nỗ lực ép sân trong vô vọng

Bước sang phút 86, Celtic dồn toàn lực tấn công với thời lượng cầm bóng áp đảo 61% - 39% cùng 9 - 3 quả phạt góc. Dù vậy, Ferencvarosi TC vẫn phòng ngự kiên cường và bảo vệ vững chắc cách biệt tỷ số 1-3 khi sở hữu số pha dứt điểm trúng đích vượt trội (4 - 6).

87'Attila Osvath nhan the vang

Phút 87, Attila Osváth bên phía Ferencvarosi TC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang liên tiếp nhận thẻ cảnh cáo ở những phút cuối trận khi ra sức bảo toàn cách biệt dẫn trước 1-3 ngay trên sân Celtic Park.

KTKết thúc: Celtic 1-3 Ferencvarosi TC

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 03:52 18/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Celtic và Ferencvarosi TC diễn ra vào lúc 02:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Celtic Park hứa hẹn mang đến 90 phút thi đấu hấp dẫn. Cả hai câu lạc bộ bước vào màn so tài này với quyết tâm cao độ nhằm tìm kiếm kết quả tích cực, trong bối cảnh đôi bên đang có cùng 0 điểm trên bảng thứ bậc và lần lượt đứng ở các vị trí thứ 14 và thứ 16.

Ưu thế lịch sử đối đầu của Celtic tại Celtic Park

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Celtic Park là điểm tựa lớn đối với đại diện bóng đá Scotland. Không chỉ có lợi thế sân bãi, Celtic còn đang nắm giữ thành tích đối đầu tổng thể nhỉnh hơn trước đối thủ. Cụ thể, trong 3 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Celtic đã giành được 2 chiến thắng và chỉ chấp nhận thất bại đúng 1 lần.

Thành tích trong quá khứ phản ánh khả năng áp đặt lối chơi và sự thích ứng chiến thuật hiệu quả của Celtic mỗi khi chạm trán đại diện tới từ Hungary. Trở lại sân nhà lần này, đội bóng đặt mục tiêu duy trì sự sắc sảo trong khâu triển khai bóng để tiếp tục nối dài ưu thế đối đầu.

Sự ổn định và phong độ cao của Ferencvarosi TC

Bên kia chiến tuyến, Ferencvarosi TC hành quân đến sân khách với sự tự tin rất lớn nhờ chuỗi phong độ ấn tượng gần đây. Đội bóng đang sở hữu mạch 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó giành tới 3 chiến thắng và có 2 trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy tính ổn định cao trong lối chơi cũng như bản lĩnh thi đấu của đại diện Hungary.

Sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công đang là chìa khóa giúp Ferencvarosi TC duy trì mạch trận thăng hoa. Dù phải thi đấu xa nhà, việc giữ được cấu trúc đội hình vững chắc cùng tinh thần hưng phấn sẽ là yếu tố giúp các vị khách sẵn sàng sòng phẳng tranh chấp thế trận.

Thế trận toan tính định đoạt cục diện

Xét về mặt chiến thuật, đây là màn đối đầu giữa một Celtic sở hữu lợi thế sân bãi cùng ký ức đối đầu thuận lợi và một Ferencvarosi TC đang đạt phong độ rất cao. Với vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, cả hai bên đều hiểu tầm quan trọng của việc chắt chiu từng điểm số trong giai đoạn khởi đầu.

Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra chặt chẽ ngay từ những phút đầu, khi các toan tính chiến thuật được ưu tiên nhằm hạn chế sai lầm. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các khoảnh khắc chuyển trạng thái và duy trì được sự tập trung cao độ sẽ nắm giữ chìa khóa giành kết quả có lợi sau hồi còi mãn cuộc.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)