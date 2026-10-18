Guatemala bắt hai nghi phạm trong vụ bắn chết luật sư từng điều tra tham nhũng

Theo hãng tin Reuters, vụ nổ súng xảy ra tại Campo Marte, khu thể thao nằm ở khu vực phía đông Guatemala City.

Solórzano Foppa, 43 tuổi, đang có mặt tại sân bóng thì bị những người có vũ trang tấn công. Một người đàn ông khác cũng thiệt mạng trong vụ việc.

Cảnh sát Guatemala sau đó bắt giữ hai nghi phạm và thu giữ một khẩu súng dạng carbine cùng một xe máy được cho là có liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang trong giai đoạn thu thập chứng cứ, chưa thể kết luận đầy đủ về vai trò của những người bị bắt.

Các nhà chức trách làm việc tại hiện trường vụ án - nơi cựu công tố viên Guatemala và cựu lãnh đạo Cục Quản lý Thuế (SAT) Juan Francisco Solorzano Foppa bị sát hại trong một vụ tấn công vũ trang, tại thành phố Guatemala. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan Thông tấn Guatemala, thông tin điều tra ban đầu cho thấy có thể có ít nhất bốn người tham gia vụ tấn công.

Nhà chức trách đang kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh, dấu vết đạn đạo và lời khai nhân chứng để xác định diễn biến vụ việc. Đến nay, động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ.

Từng điều tra các vụ tham nhũng lớn

Solórzano Foppa được biết đến tại Guatemala qua nhiều năm làm việc trong lĩnh vực điều tra hình sự và chống tham nhũng.

Trước khi hành nghề luật sư, ông từng làm việc tại Văn phòng Công tố Guatemala, đảm nhiệm các vị trí liên quan đến phân tích và điều tra tội phạm.

Trong giai đoạn 2013–2016, ông giữ chức giám đốc bộ phận phân tích hình sự của cơ quan công tố. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thuế Guatemala (SAT) và đảm nhiệm vị trí này đến năm 2018.

Trong thời gian lãnh đạo SAT, ông thúc đẩy các hoạt động thanh tra và xử lý những vụ việc liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế. Ông cũng tham gia các cuộc điều tra có ảnh hưởng lớn đến giới chính trị và kinh doanh tại Guatemala.

Năm 2023, Solórzano Foppa từng tham gia nhóm luật sư bào chữa cho nhà báo điều tra José Rubén Zamora, người bị truy tố trong một vụ án gây tranh cãi. Sau đó, ông rút khỏi vụ việc khi bản thân phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cản trở quá trình tố tụng và hoạt động hành nghề luật sư. Ông từng bác bỏ cáo buộc, nhưng cuối cùng chấp nhận thỏa thuận giải quyết vụ án.

Vụ án tiếp tục được điều tra trong bối cảnh Guatemala đối mặt với nhiều thách thức về tham nhũng, an ninh và tính độc lập của hệ thống tư pháp. Ảnh: Reuters

Tổng thống yêu cầu làm rõ vụ án

Sau vụ nổ súng, Tổng thống Guatemala Bernardo Arévalo lên án vụ sát hại và yêu cầu những người trực tiếp thực hiện cũng như những người đứng sau vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông cho biết đã chỉ đạo các cơ quan thuộc chính phủ phối hợp với lực lượng chức năng để hỗ trợ điều tra.

Cái chết của Solórzano Foppa thu hút sự chú ý bởi ông từng tham gia các cuộc điều tra nhắm đến những nhân vật có thế lực và thường lên tiếng về tình trạng tham nhũng tại Guatemala.

Dù vậy, hiện chưa có bằng chứng công khai xác nhận vụ sát hại có liên quan đến các hoạt động chống tham nhũng trước đây của ông. Cơ quan điều tra vẫn cần làm rõ liệu những người bị bắt có trực tiếp tham gia vụ tấn công hay không, đồng thời xác định những cá nhân khác có thể liên quan.

Vụ án tiếp tục được điều tra trong bối cảnh Guatemala đối mặt với nhiều thách thức về tham nhũng, an ninh và tính độc lập của hệ thống tư pháp.