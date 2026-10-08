Guardiola trở lại Man City giữa tâm bão

Pep Guardiola ủng hộ Manchester City bất chấp lùm xùm. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, Guardiola dự kiến có mặt trên khán đài Etihad khi Manchester City tiếp Paris Saint-Germain tại Champions League vào tuần tới. Đây sẽ là lần đầu HLV người Tây Ban Nha trở lại sân đấu quen thuộc kể từ khi khép lại 10 năm dẫn dắt CLB.

Chuyến trở lại diễn ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm. Man City vừa nhận phán quyết bất lợi từ ủy ban độc lập trong vụ vi phạm các quy định tài chính của Premier League. Đội bóng thành Manchester đã nộp đơn kháng cáo, đồng thời tiếp tục khẳng định mình trong sạch và cho rằng kết luận của ủy ban tồn tại những sai sót về luật, nguyên tắc cũng như cách đánh giá dữ kiện.

Guardiola cũng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ đội bóng cũ.

“Tôi muốn mọi CĐV Man City trên toàn thế giới biết rằng tôi vẫn ở đây, hơn bao giờ hết. Tôi luôn ủng hộ CLB, chủ sở hữu, Chủ tịch, Ferran, các cầu thủ, nhân viên, Enzo và những người hâm mộ đặc biệt của chúng ta”, ông viết trên mạng xã hội.

Nhà cầm quân 55 tuổi nhấn mạnh Man City sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì vậy, việc Guardiola xuất hiện tại Etihad không chỉ đơn thuần là trở lại xem một trận đấu, mà còn được xem như hành động thể hiện sự ủng hộ công khai với CLB trong thời điểm chịu nhiều sức ép.

Theo truyền thông Anh, Guardiola dự kiến ngồi cùng các quan chức cấp cao của Man City, trong đó có Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak. Manel Estiarte, cộng sự lâu năm và từng là trợ lý thân cận của ông, cũng có thể xuất hiện.

Guardiola rời Man City sau mùa 2025/26, khép lại một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB. Trong 10 năm làm việc tại Etihad, ông giành 20 danh hiệu và đưa đội bóng trở thành thế lực thống trị bóng đá Anh trong phần lớn nhiệm kỳ.

Trận gặp PSG cũng là trận sân nhà đầu tiên của Man City kể từ khi phán quyết tài chính được công bố. Trước đó, thầy trò HLV Enzo Maresca phải làm khách trước Liverpool vào ngày 11/10, trước khi trở lại Etihad tiếp PSG vào ngày 15/10.