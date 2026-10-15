Guardiola trở lại Etihad đúng đêm Man City bị PSG dạy bóng đá

Pep Guardiola trở lại Etihad và chứng kiến Man City thua PSG 2-4 ngay trên sân nhà.

Guardiola ngồi trên khán đài Etihad, phía sau Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak và CEO Ferran Soriano. Đây là lần đầu ông trở lại sân đấu này kể từ khi rời Man City cuối mùa trước.

Nhưng buổi tối ấy không mang nhiều màu sắc hoài niệm. Man City thua PSG 2-4, và đáng nói hơn, họ bị đối thủ áp đảo trong phần lớn hiệp một.

PSG chỉ cần 32 phút để dẫn 3-0. Desire Doue mở tỷ số ở phút 13, Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt chỉ ít phút sau, trước khi Vitinha ghi bàn thứ ba từ sát vùng cấm. Man City lần đầu thủng ba bàn trong hiệp một của một trận chính thức trên sân nhà kể từ thất bại 1-4 trước Liverpool năm 2015.

PSG chơi thứ bóng đá Man City từng rất quen

Trong nhiều năm dưới thời Guardiola, Man City thường là đội khiến đối thủ phải chạy theo bóng. Họ kéo giãn khối phòng ngự, luân chuyển nhanh rồi chờ khoảng trống xuất hiện.

Trước PSG, vai trò gần như đảo ngược. Đội bóng Pháp không cần cầm bóng nhiều hơn để kiểm soát trận đấu. PSG chỉ có 46,1% thời lượng kiểm soát bóng, thấp hơn Man City, nhưng tạo ra những cơ hội rõ ràng hơn. Họ tung ra 15 cú sút, 10 lần trúng đích. Man City có 27 lần dứt điểm nhưng chỉ 9 lần đưa bóng trúng mục tiêu.

Khác biệt nằm ở tốc độ xử lý và chất lượng của từng tình huống. PSG đưa bóng lên nhanh, ít chạm và khai thác khoảng trống ngay khi Man City mất cân bằng. Hàng thủ chủ nhà nhiều lần bị kéo khỏi vị trí trước khi kịp tổ chức lại.

PSG dẫn Man City 3-0 chỉ sau 32 phút, tạo ra thế trận khiến đội chủ nhà liên tục mất kiểm soát.

Hình ảnh ấy dễ khiến người xem nhớ tới Man City thời Guardiola đạt phong độ cao nhất. Khi đó, đội bóng Anh cũng không cần tạo quá nhiều cơ hội để bóp nghẹt đối thủ. Họ khiến đối phương mất cấu trúc trước khi tung ra đòn quyết định.

Guardiola hiểu kiểu trận đấu ấy hơn phần lớn những người có mặt tại Etihad. Ông từng mất nhiều năm xây dựng Man City thành đội kiểm soát không gian và nhịp độ tốt bậc nhất châu Âu. Lần trở lại này, ông lại thấy PSG làm điều tương tự với đội bóng cũ.

Haaland ghi bàn, nhưng Man City vẫn trả giá

Man City phản ứng tốt hơn sau giờ nghỉ. Họ chơi trực diện hơn, đưa bóng nhanh vào vùng cấm và tạo sức ép đáng kể.

Erling Haaland rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 53 rồi ghi thêm bàn thứ hai ở phút 75. Hai pha lập công giúp tiền đạo người Na Uy nâng thành tích lên 61 bàn sau 60 trận tại Champions League, đồng thời vượt Sergio Aguero để trở thành chân sút số một của Man City tại giải đấu.

Các con số trong hiệp hai cũng cho thấy Man City không buông xuôi. Đội chủ nhà kết thúc trận với 27 cú sút, chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,57 và 52 lần chạm bóng trong vùng cấm PSG. Haaland và Enzo Fernandez đều đưa bóng trúng khung gỗ, trong khi một cơ hội khác bị phá ngay trên vạch vôi.

Song, phản ứng ấy đến quá muộn. Khi Man City vừa tạo cảm giác có thể trở lại, PSG tiếp tục trừng phạt họ. Maghnes Akliouche ghi bàn thứ tư ở phút 62. Ferran Torres sau đó còn bỏ lỡ một quả phạt đền, nhưng kết quả trận đấu gần như đã được định đoạt từ trước.

Man City tung ra 27 cú sút và chạm bóng 52 lần trong vùng cấm PSG, song vẫn trả giá vì hiệp một quá tệ.

Man City có thể tiếc vì số cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp hai. Họ cũng có thể nhìn vào màn trình diễn sau giờ nghỉ để tìm điểm tích cực. Tuy nhiên, một đội muốn cạnh tranh Champions League khó có thể chấp nhận việc bị dẫn 0-3 ngay trên sân nhà chỉ sau hơn nửa giờ.

Điều PSG cho thấy tại Etihad không nằm ở một vài pha phản công hay khoảnh khắc cá nhân. Họ vận hành tốt hơn, xử lý nhanh hơn và giữ được cấu trúc ngay cả khi Man City tăng sức ép.

Man City hiện vẫn là đội mạnh. Họ dẫn đầu Premier League và trước trận gặp PSG còn có chuỗi tám trận bất bại. Nhưng Champions League đặt ra một chuẩn khác, nơi những sai lầm trong 20-30 phút có thể quyết định cả trận.

Vì thế, hình ảnh Guardiola trên khán đài tạo ra một chi tiết đáng nhớ. Trong nhiều năm, Etihad từng là nơi Man City dạy các đối thủ cách chơi bóng theo cách của mình. Lần này, Guardiola trở lại và chứng kiến PSG làm điều tương tự với đội bóng cũ.

Không cần nói Man City đã tụt lại quá xa. Nhưng trận thua này cho thấy họ vẫn còn một quãng đường đáng kể để trở lại vị thế của đội có thể kiểm soát những trận lớn ở Champions League.