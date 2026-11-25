Guardiola muốn Messi tiếp tục khoác áo Barca ngay cả sau khi ông rời Camp Nou.

“Tôi chưa bao giờ gọi cho Leo. Tôi là người của Barca và muốn cậu ấy ở lại”, Guardiola nói trên Romario TV khi giải thích vì sao ông chưa từng tìm cách thuyết phục Messi rời Camp Nou.

Theo Marca, trong chuyến thăm Brazil, Guardiola nhận lời tham gia chương trình của Romario, người bạn từng sát cánh với ông trong đội hình “Dream Team” của Barca. Khi nhắc đến Messi, nhà cầm quân người Catalonia kể về một phẩm chất của cậu học trò cũ mà ông có dịp chứng kiến mỗi ngày trên sân tập.

“Tôi không nhớ nổi có trận nào trên sân tập mà Leo thua”, Guardiola kể. Theo ông, ngay cả trong những trận đấu nội bộ, tiền đạo người Argentina cũng khó chấp nhận thất bại. Tính hiếu thắng ấy giúp Messi duy trì phong độ đỉnh cao suốt nhiều năm.

Sau này, khi xem The Last Dance, bộ phim tài liệu về Michael Jordan, Guardiola nhận ra ở huyền thoại bóng rổ Mỹ nét tính cách quen thuộc của Messi. Cả hai đều muốn thắng, kể cả khi đối thủ chỉ là đồng đội trong một buổi tập.

Guardiola tranh luận với Romario về Ancelotti

Cuộc trò chuyện sôi nổi hơn khi Romario nhắc đến Carlo Ancelotti. Cựu tiền đạo muốn tuyển Brazil thay HLV vì thất vọng với kết quả dưới thời nhà cầm quân người Italy. “Ông có vẻ không thân với Carlo lắm nhỉ?”, Guardiola đùa.

“Tôi không phải bạn ông ấy. Tôi là người Brazil và muốn thấy đội tuyển của mình chiến thắng”, Romario đáp.

Guardiola kể với Romario rằng ông không nhớ Messi từng thua trận nào trên sân tập.

Guardiola hiểu sự sốt ruột ấy, nhưng cho rằng ngay cả một HLV giàu kinh nghiệm cũng cần thời gian để xây dựng đội tuyển. Ông lấy chính mình, Jurgen Klopp và Jose Mourinho làm ví dụ. Theo Guardiola, chẳng ai trong số họ có thể đến Brazil, “búng tay hai cái” rồi lập tức giúp đội bóng giành chức vô địch thế giới thứ sáu.

Guardiola cũng nhắc Romario rằng dù giữ kỷ lục với 5 chức vô địch, Brazil vẫn có nhiều kỳ World Cup ra về tay trắng hơn số lần đăng quang. Trong khi đó, thời gian làm việc với cầu thủ ở đội tuyển ngắn hơn nhiều so với cấp CLB. Theo ông, câu hỏi dành cho lãnh đạo bóng đá Brazil là họ sẵn sàng cho Ancelotti bao nhiêu thời gian để thích nghi.

“Tôi từng đối đầu với Carlo. Ông ấy có trực giác rất tốt và đưa ra những quyết định chiến thuật thông minh”, Guardiola nói. Ông đặc biệt đánh giá cao khả năng quản lý phòng thay đồ của đồng nghiệp, dù thừa nhận Ancelotti hiểu rõ áp lực từ kết quả thi đấu.

“Carlo cũng biết như tôi thôi. Không thắng thì chẳng thể tại vị lâu”, Pep chia sẻ.

Lời từ chối dành cho tuyển Italy

Cũng trong cuộc trò chuyện kéo dài hơn 40 phút, Guardiola lần đầu công khai xác nhận từng trao đổi với phía Italy về vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Ông xem việc được một nền bóng đá như Italy cân nhắc là một trong những vinh dự lớn nhất sự nghiệp, đến mức cảm thấy khó nói lời từ chối.

“Nếu họ liên hệ sớm hơn vài năm, có lẽ tôi đã nhận lời”, Guardiola chia sẻ. Tuy nhiên, khi trao đổi với Paolo Maldini và Leonardo, ông nhận ra mình cần nghỉ ngơi. Sau 18 năm cầm quân, điều khiến Guardiola đắn đo là nhịp sống mà công việc đòi hỏi.

“Tôi cần thêm thời gian cho bản thân. Suốt 18 năm làm HLV, cứ ba ngày tôi lại có một trận đấu phải chuẩn bị”, ông nói.